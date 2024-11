Menšík se účastní Next Gen ATP Finals, prestižní turnaj si zahraje jako historicky druhý Čech

Jakub Menšík (19) bude startovat na letošním Turnaji mistrů do 21 let. Talentovaný teenager to potvrdil ve středu v pořadu Debl na televizní stanici O2. Next Gen ATP Finals se uskuteční od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě.

Menšík ukončil letošní sezonu už na konci října a rozhodl se vynechat poslední akci v Bělehradu. V tu chvíli nebylo vůbec jisté, zda bude na Turnaji mistrů do 21 let v Saúdské Arábii startovat. Český teenager navíc na sociálních sítích napsal, že se s fanoušky opět uvidí až v roce 2025.

Teď je ovšem potvrzeno, že do Džiddy dorazí. "Next Gen ATP Finals je skvělá akce. Jsem rád, že jsem se tam letos kvalifikoval. Byl to jeden z mých cílů během sezony a určitě mám na to, abych tam uhrál i dobrý výsledek," řekl v pořadu Debl na televizní stanici O2 s tím, že už začal s tréninkem.

Na Next Gen ATP Finals sice nemůže získat žádné body do žebříčku, nicméně osm účastníků si rozdělí prize money ve výši zhruba dvou milionů dolarů a pro mladé talenty se jistě jedná o velmi prestižní podnik. Vždyť mezi šampiony najdeme mimo jiné Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze, kteří ovládli letošní grandslamy.

Turnaj mistrů pro mladíky bude pořádat sedmý ročník a Menšík bude druhým českým účastníkem v historii této akce. Předloni si zahrál finále Jiří Lehečka.

Rodák z Prostějova má za sebou průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry. V únoru zazářil postupem do finále v katarském Dauhá, kde porazil Alejandra Davidoviche, Andyho Murrayho, Andreje Rubljova a Gaëla Monfilse. Tímto tažením posunul svou kariéru na úplně jinou úroveň a hlavně se usadil v elitní stovce pořadí. Postupně se díky dalším úspěchům vypracoval dokonce do nejlepší padesátky.