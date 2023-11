Stricker zaznamenal nejrychlejší výhru na Next Gen ATP Finals, Fils uspěl i podruhé

Švýcarský tenista Dominic Stricker (21) se den po nepovedeném vstupu do turnaje Next Gen ATP Finals zapsal do historie soutěže pro hvězdy budoucnosti jejím nejrychlejším vítězstvím. Přehrál Itala Luku Nardiho (20) za 54 minut hry a udržel se ve hře o postup ze skupiny. I své druhé vystoupení zvládli nejvýše nasazený Francouz Arthur Fils (19) a Srb Hamad Medjedovič (20), jistotu postupu do semifinále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let ale nezískal ani jeden.

Stricker loni na Next Gen ATP Finals v Miláně prošel bez porážky skupinou a neuspěl až v semifinále s Jiřím Lehečkou. Letos v Džiddě si jako jediný připisuje "už" druhý start, v úterý však ve svém úvodním vystoupení zkušenosti nezužitkoval a utrpěl nečekanou porážku s Flaviem Cobollim.

S druhým Italem v Zelené skupině si už poradil a navíc zcela jednoznačně. Nardiho deklasoval za pouhých 54 minut hry bez ztráty servisu 4:1, 4:1, 4:2 a zaznamenal nejrychlejší výhru v šestileté historii soutěže. Částečně k tomu napomohla také inovativní pravidla, která tenistům v Saúdské Arábie dávají méně času mezi prvním a druhým servisem či po esu, dvojchybě a přímém bodu z podání.

Sestřih zápasu Dominic Stricker – Luca Nardi Livesport

"Včera večer jsme dlouho diskutovali o tom, jak dnes hrát. Myslím, že mi to hodně pomohlo, protože jsem rozhodně nepředvedl svůj nejlepší výkon. To jak jsem hrál dnes, asi nikdo neočekával. Jsem šťastný, že se mi to povedlo. Teď se půjdu co nejlépe připravit na třetí zápas ve skupině," řekl Stricker.

Jednadvacetiletý Švýcar, jenž se v létě na US Open postaral o vyřazení Stefanose Tsitsipase a z kvalifikace postoupil až do osmifinále, si díky vítězství uchoval naději na zopakování loňského výsledku.

Strickerovým posledním soupeřem ve skupině bude nejvýše nasazený Fils, s nímž si letos v létě na antuce ve Gstaadu poradil ve dvou tie-breacích. Devatenáctiletý Francouz v Džiddě zvítězil i podruhé, přesto stále nemá jistý postup do semifinále.

Po úterní pětisetové bitvě s Nardim ve středu nedal šanci Cobollimu, kterého v prvním vzájemném střetnutí smetl za hodinu hry 4:1, 4:2, 4:2. Příliš mrzet ho nemusel ani jediný prohraný servis v úvodu třetí sady.

Sestřih zápasu Arthur Fils – Flavio Cobolli Livesport

"Dnes jsem hrál hezky. Velmi dobře jsem podával a měl jsem dobrý pohyb po kurtu, takže musím být spokojený. Zítra mě čeká zápas proti těžkému soupeři, který mě už letos porazil. Takže uvidíme, co se mi povede," řekl 36. hráč světa Fils, jenž má jako jediný z osmičky účastníků na kontě titul z turnaje ATP (Lyon 2023).

Překvapivé vítězství a první bod do Červené skupiny zaznamenal na divokou kartu startující Abedallah Shelbayh. Levou rukou hrající tenista z Jordánska, který trénuje v akademii Rafaela Nadala na Mallorce a nedávno slavil první triumf na challengeru, po velmi dobrém výkonu porazil 4:2, 1:4, 4:0, 4:0 Američana Alexe Michelsena.

"Mám za sebou skvělý rok, i když to někdy bylo nahoru dolů. Odehrál jsem několik povedených turnajů. Je to pro mě skvělá příležitost si tady zahrát a skvělé zakončení sezony," pochvaloval si 185. hráč světa Shelbayh, který soupeře přestřílel na vítězné údery 27:9 a přitom udělal jen 15 nevynucených chyb.

Sestřih zápasu Alex Michelsen – Abdullah Shelbayh Livesport

V závěrečném utkání dne uspěl podobně jako v úterý Hamad Medjedovič. Dvacetiletý Srb, který minulý týden ve Španělsku sbíral v rámci Davis Cupu zkušenosti po boku světové jedničky Novaka Djokoviče, po pětisetové bitvě s Američanem Michelsenem zvládl i souboj s druhým nasazeným Francouzem Lukou van Asschem.

Van Assche si v případě výhry mohl jako první zajistit postup do semifinále a zápas měl rozehraný lépe. Za stavu 1:1 na sety ale v tie-breaku neudržel vedení 5:1, nevyužil tři setboly a momentum zápasu se rázem naklonilo na stranu srbského mladíka.

Sestřih zápasu Luca Van Assche – Hamad Medjedovič Livesport

"Ten tie-break změnil ráz zápasu. Snažil jsem se zůstat soustředěný na každý bod a konzistentně trefovat míčky. A díky tomu se mi povedlo vyhrát rozhodující sadu," komentoval Medjedovič. K jistotě postupu do semifinále potřebuje ve čtvrtek uhrát alespoň dva sety proti Shelbayhovi, jinak bude muset čekat na výsledek večerního utkání Van Assche – Michelsen.

Pět různých šampionů

Next Gen ATP Finals se koná od roku 2017 a dosud Turnaj mistrů pro hráče do 21 let ovládli Korejec Hyeon Chung, Řek Tsitsipas, Ital Jannik Sinner, Španěl Carlos Alcaraz a loni v Miláně triumfoval Američan Brandon Nakashima.

Soutěž se hraje s netradičními pravidly a počítáním Fast 4 (zrychlené sety na čtyři vítězné gamy bez výhod). Vůbec poprvé se akce ATP koná na území Saúdské Arábie.

Pořadí skupin

Výsledky Next Gen ATP Finals v Džiddě