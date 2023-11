ITIA se vyjádřila k incidentu v Davis Cupu. Djokovič měl právo se nechat testovat až po zápase

Na Novaka Djokoviče (36) se během finálového turnaje Davisova poháru svalila další vlna kritiky. Tentokrát jelikož se nechtěl nechat testovat na doping před čtvrtfinálovým zápasem s Cameronem Norriem. Podle Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) měl však rekordman v počtu grandslamových trofejí možnost se testu podrobit buď před nástupem na kurt, nebo až po skončení utkání. Pravidla dodržely všechny zúčastněné strany.

"Zaprvé je třeba říct, že Djokovič test neodmítl. Pravidla jsou jasná, hráč je informován, že bude testován a musí vzorek poskytnout, jakmile je připravený. V týmových soutěžích jako Davis Cup mohou být tenisté informováni před zápasem, zatímco v ostatních soutěžích jsou obvykle testováni až po jeho skončení. K žádné změně pravidel nedošlo," uvedla ITIA.

"V Davis Cupu jsou týmy (kapitáni) informováni před startem utkání. To hráčům umožňuje, aby si vybrali, zda test podstoupí před, nebo po zápase. Je to jen jejich volba. Někteří ho rádi absolvují před zápasem, protože jim vyhovuje, že po něm mají volno a nemusí v dějišti strávit čas navíc. Pokud zvolí test až po zápase, jsou od oznámení o dopingové kontrole všude následováni antidopingovým komisařem," řekl mluvčí ITIA francouzskému deníku L'Équipe.

Na Djokoviče se po zveřejnění incidentu okamžitě svalila vlna kritiky. Někteří, třeba bývalý francouzský silniční cyklista Marc Madiot, požadovali okamžitou suspendaci srbské tenisové hvězdy a mnohem větší trest než pouhé varování. Zřejmě i proto uvedla ITIA vše na pravou míru a oznámila, že k žádnému porušení pravidel nedošlo. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí tak nebyl vlastně ani varován, jelikož se řídil protokolem.

Proč Djokovič nechtěl podstoupit test před zápasem?

Djokovič se po vítězství nad Norriem a postupu Srbska do semifinále, v němž prohrálo s pozdějšími šampiony z Itálie, k incidentu vyjádřil na tiskové konferenci. "Přišli za mnou hodinu a půl před zápasem, kdy už se připravuji na utkání a nemám čas myslet na to, abych odevzdal krev nebo moč. Něco takového jsem během 20leté kariéry nezažil, takže jsem se s komisařem pustil do diskuse," prohlásila srbská superstar.

"On si pak sedl do rohu a hodiny mě sledoval. Je to neuvěřitelné. Vždycky jsem se kontrol zastával, ale ne před zápasy. Nemám co skrývat, nicméně měly by být nějaké hranice," přidal Djokovič. Jeho organizace PTPA zastupující hráče by tak v budoucnu mohla usilovat o změnu tohoto pravidla pro týmové soutěže.

S jednáním ITIA nebyl spokojený ani kapitán srbského týmu Viktor Troicki. Dle jeho slov si dokonce komisaři spletli Djokoviče s dalším členem výběru Miomirem Kecmanovičem.

Bartoliová zkritizovala britská média

Jak jsme již zmínili, na Djokoviče se po "odmítnutí" testu svalila vlna kritiky. Některá britská média se údajně nebála osočit aktuální světovou jedničku z porušení pravidel. "Je to nechutné, ostudné a naprosto neoprávněné," uvedla wimbledonská šampionka Marion Bartoliová.

"Když víte, že budete mít dopingovou kontrolu, tak vás některý z komisařů celý den sleduje. Jakmile opustíte kurt, jde s vámi do šaten. Je tam s vámi i během sprchy. Pokud stále nejste schopní dát vzorek moči, tak vás doprovodí i na tiskovou konferenci. Nechápu tedy, jaký je rozdíl v tom, jestli poskytnete vzorek před, nebo po zápase," uzavřela.