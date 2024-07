Odpočinek světové jedničce nestačil. Sinner kvůli horečkám odložil přesun do dějiště OH

Ital Jannik Sinner (22) musel kvůli nemoci odložit cestu do Paříže, kde by si měl odbýt premiéru na olympijském turnaji. Světová jednička měla do dějiště her dorazit v úterý, podle agentury ANSA ale nakonec přicestuje pravděpodobně až ve čtvrtek. Důvodem je hráčův zdravotní stav doprovázený vysokými horečkami.

Ve čtvrtek bude ve francouzské metropoli na programu losování turnaje a Sinner by měl být při premiéře pod pěti kruhy nejvýše nasazeným hráčem ve dvouhře. První zápasy se budou hrát v sobotu.

Vítěz Australian Open a dalších tří letošních turnajů na ATP Tour odehrál poslední soutěžní zápas 9. července ve Wimbledonu, kde ve čtvrtfinále podlehl i kvůli únavě a nevolnostem Daniilu Medveděvovi.

V uplynulých dvou týdnech sice dvaadvacetiletý Ital odpočíval po boku své ruské přítelkyně Anny Kalinské a spoustu času trávil na Sardínii u moře, zdravotní potíže se mu ale v posledních dnech zhoršily. Navíc je doprovází vysoké horečky.

V Paříži se bude hrát v areálu Rolanda Garrose, kde Sinner na červnovém antukovém grandslamu došel do semifinále.