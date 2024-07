Česko po zranění Vondroušové o místa v Paříži nepřijde. Mix Siniaková – Macháč ale garanci nemá

Omluvenka Markéty Vondroušové (25) z olympijského turnaje v Paříži spustila v české tenisové výpravě malé domino. Šéf týmu Petr Pála na turnaji Livesport Prague Open vysvětloval, jaké možnosti přichází v úvahu jako náhradní varianty při absenci stříbrné medailistky z posledních her v Tokiu.

Zpráva o zranění Vondroušové vyšla na světlo světa v průběhu pondělka, kapitán českého fedcupového týmu ale problémy tušil už několik dnů. "Markéta dostala injekce, v pátek jsme spolu mluvili, že to chce ještě zkusit. Dnes mi ale volala, že to nejde a dostala doporučení nehrát a dát si pauzu," vysvětloval Pála.

Česko si díky rankingu hráček původně vybojovalo ve dvouhře žen zastoupení hned čtyřech tenistek. Náhrada za Vondroušovou z Česka prý ale nebyla automatická.

"Pokud se nějaká hráčka z jakékoliv země odhlásí ze dvouhry, tak pak lze nominovat pouze tu, která už je v jiné soutěži, ale zároveň tu, která je v singlovém žebříčku nejvýše. Naštěstí pro nás je to právě Katka Siniaková. Pokud by byl ale někdo z jiné země v žebříčku před ní, tak bychom měli smůlu," vysvětlil regule olympijského nasazení do soutěže fedcupový kapitán.

Siniakovou tak zřejmě čeká hodně nabitý program. V Paříži se představí i ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou a v plánu je ještě start ve smíšené hře společně s životním partnerem Tomášem Macháčem. "Máme nahlášený podle žebříčku náš nejvýše umístěný pár a soutěž je pro 16 dvojic. Nijak jsme to nepočítali, ale věřím, že se do soutěže Katka s Tomášem dostanou. Garance sice zatím není, je to stejné jako v deblu, ale věřím, že se díky rankingu do soutěže dostanou," řekl Pála.

Vyřešená je zřejmě i náhradní dvojice ve čtyřhře žen, kde původně Vondroušová tvořila pár s Karolínou Muchovou. Nově by měly být druhým českým párem Muchová s Lindou Noskovou. Jejich nominaci už potvrdila i Mezinárodní tenisová federace ITF na svém twitterovém účtu.