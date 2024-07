Noskovou pozice jedničky nesvazuje, v pražské generálce na olympiádu chce dojít co nejdál

Linda Nosková (19) si cenila úspěšného vstupu do turnaje WTA v Praze, úvody akcí pro ni totiž bývají ošidné. Díky výhře 6:3, 6:2 nad Ukrajinkou Katarinou Zavackou (24) vykročila ve Stromovce za obhajobou loňské finálové účasti a potvrdila roli nasazené jedničky, kterou se ale nenechává svazovat. Po utkání řekla, že bere turnaj jako přípravu na olympijské hry v Paříži a ráda by v něm došla co nejdál.

"První kolo bylo samozřejmě těžší, jak už to obzvlášť u mě bývá. Jsem hlavně ráda, že jsem tady a můžu se rozehrát na olympiádu," řekla Nosková. "Nejlepší příprava by byla, kdybych to vyhrála a vylepšila loňský rok. Ale budu ráda za co nejvíce zápasů," dodala.

Zatímco její krajanka Kateřina Siniaková musela po triumfu nad Američankou Louisou Chiricovou vyhledat lékařské ošetření, Nosková se cítila na kurtu dobře. "Se soupeřkou jsme neměly moc dlouhých výměn, takže jsem nepotřebovala na tento zápas kdovíjakou kondici. Jsem ale připravená dobře. Na antuce jsem už nějaký týden trénovala," podotkla.

Přestože je vítězkou juniorského Roland Garros z roku 2021, antuku nepovažuje za nejoblíbenější povrch. I proto je ve vyhlídkách na úspěch v Praze opatrná. "Nevím, já už ztrácím naději, že se to někdy změní. Ale dávám tomu furt šance. Nejpříznivější pro mou hru je beton, takže to bude těžší nějak změnit," upozornila.

Obezřetná je proto i ohledně pozice nasazené jedničky. "Nijak to nevnímám. Upřímně jsem před dvěma třemi dny ani nevěděla, že budu první nasazená. Je mi to docela fuk. Hlavně, ať hraji co nejvíc zápasů," doufala světová sedmadvacítka.

V Praze si užívá domácí atmosféru a podporu. Baví ji i nástupový ceremoniál při vstupu na kurt. "Je to taková show trochu většího kalibru. Je to samozřejmě příjemné, i když možná ne tolik pro naše soupeřky z jiných zemí. Ale pro Češky je to fajn," uvedla Nosková, která se i při nástupu na hřiště pousmála. "Bylo to vtipné. Takhle nás nepředstaví publiku nikde v cizině."

Po turnaji v Praze se Nosková vydá rovnou do Paříže, kde na konci týdne začnou olympijské hry. Čtvrtfinalistka letošního Australian Open se v nich představí ve dvouhře a nově i ve čtyřhře, v níž nahradí po boku Karolíny Muchové zraněnou Markétu Vondroušovou.

"Je mi to samozřejmě za Markétu líto, přeji jí brzké uzdravení. Uvidíme, jak nám to s Kájou půjde," uvedla Nosková. Netuší, kolik času bude mít s Muchovou na společné sehrání. "To záleží na tom, do kdy budu hrát v Praze a kdy kdo přiletí do Paříže."

Na premiérovou olympijskou účast se Nosková těší. "Je to o hodně víc společenské a bude víc zábavy a takového povyražení než na běžných turnajích, kde jsme všichni jednotlivci a máme svůj tým. V Paříži budeme všichni dohromady," řekla Nosková. Těší se na setkání s judistou Lukášem Krpálkem. "Doufám, že budu mít čas se podívat i na ostatní sporty. Budu fandit všem českým sportovcům, ale i některým zahraničním. Nejvíc se chci podívat na atletiku," doplnila Nosková.

