Tsitsipas je na Masters v Paříži ve čtvrtfinále. Po skalpu Zvereva má jistý Turnaj mistrů

Stefanos Tsitsipas (25) přehrál v osmifinále posledního Masters sezony 7:6, 6:4 bývalého finalistu Alexandera Zvereva (26) a vzájemnou bilanci s německou jedničkou upravil na 9:4. Postupem do čtvrtfinále v pařížské hale Bercy si jako šestý v pořadí zajistil start na letošním Turnaji mistrů v Turíně. Na vyrovnání svého maxima v tomto dějišti a také loňského výsledku bude nejlepší řecký tenista útočit proti šampionovi z roku 2018 Karenovi Chačanovovi (27).

Stefanos Tsitsipas zahájil letošní rok finálovou účastí na Australian Open a v srpnu na malé akci v mexickém Los Cabos získal svou jedinou trofej od loňského června. Ačkoli nemůže hodnotit letošní sezonu jako nijak extra povedenou, stále se drží v TOP 10 světového hodnocení a už pátým rokem po sobě se kvalifikoval na prestižní Turnaj mistrů.

Po krizi v posledních měsících se znovu chytl v halových podmínkách a po Antverpách a Vídni může už na třetím turnaji v řadě postoupit do semifinále. Na posledním Masters roku v Paříži začal dvousetovou výhrou nad šest zápasů neporaženým Félixem Augerem-Aliassimem a set nepovolil ani bývalému finalistovi Alexanderovi Zverevovi.

Vzájemnou bilanci grandslamových finalistů upravil na 9:4 ze svého pohledu. Jednalo se o jejich první střetnutí od loňského jara, ve kterém si Tsitsipas na sedmý pokus připsal svůj první letošní skalp TOP 10 a také jubilejní 50. výhru v sezoně.

Statistiky zápasu. Livesport

Proti německé jedničce si vypracoval náskok 3:0, ale na začátku pátého gamu mu asi pořádně zatrnulo. Nejlepší řecký tenista totiž ucítil bolest v pravé noze a téměř pět minut se nechal ošetřovat. Úvodní dějství nakonec získal až v tie-breaku poměrem 7:2, přestože vedl už 5:2 a v devátém gamu měl dva setboly na vlastním servisu.

Také ve druhé sadě sebral Zverevovi hned první podání a tentokrát si náskok pohlídal. První mečboly měl už na returnu, nicméně ani jednu ze dvou šancí nevyužil a musel zápas uzavřít na vlastním servisu.

Na vyrovnání svého maxima v tomto dějišti a také loňského výsledku bude nejlepší řecký tenista útočit proti šampionovi z roku 2018 Karenovi Chačanovovi. S Rusem, který má stále šanci, i když velmi malou, se kvalifikovat na Turnaj mistrů, vyhrál šest ze sedmi soubojů. Neuspěl jen v tom posledním letos v Miami.

Zatímco Tsitsipas má letenku do Turína jistou, Zvereva mohou stále předstihnout obhájce titulu Holger Rune i Hubert Hurkacz. Němec navíc není v příštím týdnu přihlášen do Mét ani Sofie a potřeboval by případně divokou kartu od pořadatelů.

Sestřih zápasu Stefanos Tsitsipas – Alexander Zverev Livesport

Další čtvrtfinálové dvojice pařížského Masters tvoří Hurkacz s Grigorem Dimitrovem a Alex de Minaur bojující o Turnaj mistrů s Andrejem Rubljovem. O té poslední se rozhodne v soubojích Novaka Djokoviče s Tallonem Griekspoorem a Daniela Altmaiera s Runem.

Sinner kvůli únavě z turnaje odstoupil

Jannik Sinner o čtvrtfinále na Masters v Paříži bojovat nebude. Šampion nedávných akcí v Pekingu a Vídni dohrál úvodní zápas až ve čtvrtek okolo třetí hodiny ranní a ten samý den odpoledne od 17:00 měl nastoupit k osmifinále.

Do čtvrtfinále tak prošel bez boje Alex de Minaur, který je takto daleko na turnajích Masters teprve podruhé. Finalista srpnového podniku v Torontu v něm vyzve Andreje Rubljova.

Rozpis utkání kritizovali ještě před odstoupením nejlepšího Itala v žebříčku tenisté i novináři. "Bravo ATP Tour, skvělý způsob, jak pomoci jednomu z nejlepších hráčů na světě zregenerovat a být připraven, když dohrál předchozí zápas ve 2:37. Čtrnáct a půl hodiny na zotavení. To je snad vtip," napsal Casper Ruud na síti X.

Sinner si dopřeje delší odpočinek před startem na Turnaji mistrů v Turíně, kam už se kvalifikovali také Novak Djokovič, Carlos Alcaraz, Daniil Medveděv, Rubljov a nově Tsitsipas. Poté má v plánu zabojovat o salátovou mísu v Davisově poháru.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži