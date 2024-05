Nadal se našel v nové roli outsidera. Je to výzva, kterou přijímám, hlásí z Říma

Rafael Nadal ve čtvrtek vstoupí do Masters v Římě.

Rafael Nadal (37) se představí na třetím turnaji v řadě, což bylo vzhledem k jeho chatrnému zdraví ještě před pár měsíci nemyslitelné. A přestože do ATP Masters 1000 v Římě vstupuje jako nenasazený a v pozici až 305. hráče světového žebříčku, je z nové role outsidera, od něhož se vlastně moc nečeká, prý nadšen.

"Všechny zápasy jsou pro mě dnes náročnější, složitější a nepředvídatelnější, než bývaly. Zejména na antuce," řekl v dějišti italského Masters jeho desetinásobný vítěz. Byť se v Římě hraje na jeho oblíbeném povrchu, za favorita platit nebude. "Novou roli a výzvu přijímám."

V Římě začne proti belgickému kvalifikantovi Zizou Bergsovi a postup rozhodně nebere jako samozřejmost. "Jsem nadšený, že budu hrát v Římě. Ten turnaj mi přináší spoustu nezapomenutelných vzpomínek," prohlásil Nadal, který 3. června oslaví 38. narozeniny.

Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion se nedávno vrátil na okruh po dlouhé absenci a je si vědom, že musí postupovat krok za krokem. "Bude to můj třetí týden téměř v řadě na turné, třetí turnaj za sebou. To jsem nezažil už dlouho a je to skvělá zpráva."

"Musím dál zkoumat, zda a jak budu schopen zvládat hrát každý den. Ale jsem šťastný za to, jak se momentálně cítím," uvedl Nadal, který není jediným hvězdný hráčem, jehož limitují zranění – v Římě chybí mladé hvězdy Jannik Sinner a Carlos Alcaraz.

"Když tlačíte na své tělo až na hranici možností, zraníte se. Pokud hrajete většinu roku na tvrdých kurtech, kde jsou povrchy pro tělo náročnější, zraníte se. To je jednoduché," prohlásil s tím, že zranění k tenisu patří.

"Je to o turnajích a o byznysu. Hráči chtějí vydělat peníze, turnaje chtějí vydělat peníze. Tyto cykly se spojují a my tuto roli musíme přijmout, ne si na ni stěžovat. Alcaraz a Sinner jsou mladí, budou mít spoustu času dosáhnout v Římě mnoha úspěchů," uzavřel.