Krejčíková přehrála Haddadovou Maiaovou i potřetí a v San Diegu postoupila do semifinále

Barbora Krejčíková (27) si na turnaji WTA 500 v San Diegu poradila i s druhou soupeřkou. Světovou dvacítku Beatriz Haddadovou Maiaovou (27) porazila 6:4, 6:3, ani ve třetím vzájemném souboji s Brazilkou neztratila set a je jedinou nasazenou a zároveň neamerickou semifinalistkou. O třetí letošní finále si česká tenistka zahraje s domácí Daniellou Collinsovou (29).

Barbora Krejčíková v únoru ovládla po skalpu všech hráček TOP 3 prestižní turnaj WTA 1000 v Dubaji, od té doby ale dosáhla na jediný výraznější výsledek (finále na trávě v Birminghamu) a na třech grandslamech vyhrála jediný ze čtyř zápasů.

Ve Wimbledonu si navíc poranila kotník a během následného US Open Series prohrála všech šest setů. Černou sérii čtyř porážek a více než dva měsíce dlouhé čekání na singlové vítězství ukončila až tento týden na akci WTA 500 v San Diegu.

Čtvrtá nasazená Češka si navíc poradila už se dvěma soupeřkami a pokaždé ve dvou setech. Den po Ukrajince Anhelině Kalininové upravila vzájemnou bilanci na 3:0 také s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou. Světovou dvacítku porazila 6:4, 6:3 a ani potřetí s ní neztratila set.

Koncovky setů zápasu Barbora Krejčíková – Beatriz Haddadová Maiaová Livesport

Krejčíková si v úvodu zápasu vypracovala vedení 5:1. Brazilka se přiblížila na jediný game, česká tenistka ale při vlastním servisu set ukončila. Také ve druhé sadě si zajistila náskok dvou brejků a tak ji ani druhý prohraný servis nemusel příliš mrzet.

"Zůstávala jsem klidná. Čekala jsem, že bude bojovat a pokusí se využít každou příležitost. Ale soustředila jsem se na sebe a na své údery," komentovala Krejčíková.

"Mám ji ráda, navíc je to velká oblíbenkyně fanoušků, takže to bylo hodně těžké proti ní hrát. Vím, že vždy bojuje až do konce a jen jsem doufala, že to dopodávám," dodala..

Sedmadvacetiletá rodačka z Ivančic hrála čtvrtfinále teprve potřetí v sezoně, v Dubaji i Birminghamu ho pak proměnila minimálně ve finále. V Kalifornii si vítězka šesti turnajů WTA zahraje o celkově 11. finále v prvním vzájemném duelu s domácí Daniellou Collinsovou.

"Nikdy jsem proti ní nehrála, nikdy s ní netrénovala, takže nevím, co čekat," přiznala dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros, jež bude v pátek bojovat také o postup do finále čtyřhry s Kateřinou Siniakovou. Jejich soupeřkami budou Japonka Miju Katóvá a Indonésanka Aldila Sutjiadiová.

Barbora Krejčíková si zahraje o 3. letošní finále. Profimedia

Devětadvacetiletá Američanka Collinsová ve čtvrtfinále porazila 6:2, 6:3 světovou desítku Caroline Garciaovou z Francie, s níž neztratila set ani ve třetím vzájemném střetnutí, a zaútočí na své první finále od loňského Australian Open.

Koncovky setů zápasu Danielle Collinsová – Anastasia Potapovová Livesport

Druhou semifinálovou dvojici vytvořily dvě Američanky. Dvaadvacetiletá Emma Navarrová zdolala ve svém největším čtvrtfinále 6:4, 0:6, 7:6 Řekyni Mariu Sakkariovou, potřetí v kariéře a poprvé na okruhu WTA vyhrála zápas, v němž dostala kanára, a na druhý pokus si připsala skalp členky TOP 10.

"Nejen dnešní zápas, ale i moje kariéra je hodně nahoru dolů. Takže stát tady teď s vědomím první výhry nad hráčkou TOP 10 je opravdu výjimečné. Po celou dobu mám kolem sebe spoustu skvělých lidí a moc jim děkuju, že mi pomohli dostat se až sem," řekla Navarrová.

Koncovky setů zápasu Emma Navarrová – Maria Sakkariová Livesport

Ve svém druhém a největším semifinále bude Navarrová usilovat o premiérové finále proti krajance Sofii Keninové (h2h 0:0). Ta přehrála 6:2, 6:3 Anastasiu Potapovovou a postupem do semifinále vyrovnala své letošní maximum. Na finále čtyřiadvacetiletá vítězka Australian Open 2020 čeká už od French Open 2020.

"Jsou tady skvělé hráčky a já se jen snažím dělat maximum a soustředit se sama na sebe. Odvedla jsem dobrou práci," řekla Keninová po čtvrtfinálové výhře.

Koncovky setů zápasu Sofia Keninová – Anastasia Potapovová Livesport

Výsledky turnaje WTA 500 v San Diegu