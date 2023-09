Krejčíková v San Diegu pomstila Plíškovou. Proti Kalininové přestřihla šňůru čtyř porážek

Barbora Krejčíková (27) se poprvé od zranění kotníku ve Wimbledonu a následné sérii čtyř porážek dočkala singlového vítězství. V San Diegu si poradila 6:3, 6:2 s ukrajinskou přemožitelkou Karolíny Plíškové Anhelinou Kalininovou (26) a vzájemnou bilanci upravila na 3:0. Ve čtvrtfinále se střetne s Beatriz Haddadovou Maiaovou, nebo Martou Kosťukovou.

Barbora Krejčíková v únoru ovládla po skalpu všech hráček TOP 3 prestižní turnaj WTA 1000 v Dubaji, od té doby ale dosáhla na jediný výraznější výsledek (finále na trávě v Birminghamu) a na třech grandslamech vyhrála jediný ze čtyř zápasů.

Ve Wimbledonu si navíc poranila kotník a během následného US Open Series prohrála všech šest setů. Černou sérii čtyř porážek a více než dva měsíce dlouhé čekání na singlové vítězství ukončila až v San Diegu, kde měla v úvodním kole volný los a ve druhém si poradila s Anhelinou Kalininovou.

Sedmadvacetiletá Češka si s o rok mladší Ukrajinkou, která v úvodním kole vyřadila Karolínu Plíškovou, poradila stejně jako v lednu na Australian Open po setech 6:3, 6:2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznila na 3:0.

Do zápasu vstoupila ziskem první tří gamů, nakonec první set získala po více než hodinovém boji. O jediný servis přišla až v závěru utkání za stavu 5:0, další zaváhání za stavu 5:2 a 0:40 na poslední chvíli odvrátila.

"První set byl hodně náročný, i když to podle skóre nevypadá. Neřekla bych, že jsem to pak měla pod kontrolou. Jen jsem se snažila trefovat své údery a být agresivní. Každopádně se svým výkonem jsem spokojená, byl to hodně dobrý výkon," řekla rodačka z Ivančic v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Jediná výhra stačila světové třináctce Krejčíkové k postupu do prvního čtvrtfinále po téměř sedmi měsících. Ve čtvrtek večer se v něm utká s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou, nebo Ukrajinkou Martou Kosťukovou.

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková v Kalifornii pokračuje i ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou. České tenistky usilující o upevnění pozice v boji o start na Turnaji mistryň ve čtvrtfinále porazily 6:4, 6:1 dvojici Jekatěrina Alexandrovová a Aliaksandra Sasnovičová a poprvé od březnového triumfu v Indian Wells a sérii čtyř nepovedených turnajů vyhrály dva zápasy po sobě.

