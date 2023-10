Takhle jsem si Turnaj mistryň nepředstavovala. Stadion není připravený, smutní Vondroušová

Kritika na organizaci Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu sílí. Po svém premiérovém vystoupení na prestižní akci se neostýchala vyjádřit svou nespokojenost s pořádající WTA také Markéta Vondroušová (24). "Je to smutné. Vůbec to není to, co jsem si představovala," řekla zklamaná Češka a její přemožitelka Iga Šwiateková (22) se přidala. "Kurt není pro nikoho z nás pozitivní," přiznala Polka.

Markéta Vondroušová si letos užila pohádku na trávě v londýnském All England Clubu, kde v červenci překvapila triumfem na slavném Wimbledonu. Další velký sportovní zážitek si měla v těchto dnech užívat na Turnaji mistryň, společně s ostatními tenistkami ale zpracovává zklamání ze špatné organizace.

Kurt i celé zázemí pro vyvrcholení sezony byl v mexickém Cancúnu postaven na poslední chvíli a tenistky si na něm mohly zatrénovat až den před startem soutěže. Povrch je podle nich nerovný a dokonce zdraví nebezpečný.

"Tohle je můj první Turnaj mistryň a vůbec to není to, co jsem si představovala. Celý rok tvrdě pracujeme na tom, abychom se sem dostaly a nakonec je to velké zklamání," napsala nespokojená Vondroušová na Instagram poté, co ve svém úvodním utkání podlehla 6:7, 0:6 Ize Šwiatekové.

"Stadion není na zápasy připravený a vypadá to, že lidi z WTA vůbec nezajímá náš pocit. Nikdo nás neposlouchá a nemá zájem o náš názor. Je to velmi smutné. Na druhou stranu jsem vděčná všem lidem v Mexiku, že jsou velmi milí a se vším pomáhají," dodala čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova.

Stadion 5 dní před startem Turnaje mistryň:

V rozhovoru pro Radiožurnál Sport poukázala na problematický povrch s nevyzpytatelnými odskoky. "Musím říct, že tohle je už docela maso. Jsou tam vidět strašné hrboly. Když to člověk chce hrát brzo, tak to vůbec nejde. Odskakuje to všude možně. Myslím, že ten kurt je fakt špatný."

Přestože si světová šestka premiérové účasti na Turnaji mistryň váží, podmínky na kurtu podle ní celý turnaj poškozují. "Jsem ráda, že tu jsem, akorát ty podmínky jsou fakt těžké. Je tu hezká pláž, ale celkově jsou podmínky pro nás špatné. Holky si také stěžují. Myslím, že ten kurt není ready, aby se na tom hrály takovéto zápasy," doplnila.

Situace ji mrzela o to více, že stav kurtu s hráčkami nikdo z vedení WTA nekonzultoval. Organizátoři stihli připravit zázemí na poslední chvíli.

"Nebyl za námi právě vůbec nikdo. Byly jsme trénovat v sobotu a už tam ty bubliny byly. Ono se to možná nezdá, když na to lidi koukají, ale pak člověk úplně ztrácí rytmus a čeká jen, kam to skočí. Buď to sjíždí, nebo to vyskakuje tři metry nahoru. Přijde mi, že je těžké se na tom hýbat. Dali na to prý jen jednu vrstvu barvy, protože to nestíhali. Ten kurt očividně není ready," dodala světová šestka Vondroušová.

Její přemožitelka Šwiateková startuje na Turnaji mistryň potřetí a ani ona se po svém úvodním vystoupení nevyhnula kritice, byť se snažila být loajální.

"Je zřejmé, že kurt není pro nikoho z nás pozitivní. Nesmím se na to soustředit a jen dělám svou práci. Na antuce a na trávě se někdy míček také podivně odrazí. Určitě to není komfortní situace, snažím se na to nemyslet a dělat svou práci. Ani jsme neměli čas na tomto kurtu trénovat. Ale nakonec na tom nezáleží, všichni hrajeme na stejném kurtu a máme stejné podmínky," uvedla dvaadvacetiletá Polka.

Tenistky si na kurtu zatrénovaly poprvé den před startem soutěže:

Vondroušová se Šwiatekovou v pondělí pravděpodobně reagovaly na nedělní prohlášení Kazašky Jeleny Rybakinové a světové jedničky Aryny Sabalenkové, která označila organizaci Turnaje mistryň za nedůstojnou. "Jako hráčka cítím nedostatek respektu ze strany WTA. A myslím, že nejsem sama."

O negativech se mluvilo už dříve

Turnaj mistryň se měl v letech 2019 až 2028 hrát v Shenzhenu, který uzavřel s WTA smlouvu na 10 let. Akci však hostil pouze jednou. Nejprve zasáhla pandemie koronaviru a následně vedení ženského okruhu kvůli aféře kolem bývalé světové deblové jedničky Shuai Peng pozastavila konání svých turnajů v Číně.

Alternativu ale WTA v posledních letech nezajistilo a Turnaj mistryň nemá pevně dané místo konání. V roce 2021 akci uspořádala mexická Guadalajara, loni se WTA Finals konalo v texaském Fort Worthu a letos se nejúspěšnější tenistky uplynulé sezony sešly v mexickém Cancúnu.

Přestože se jedná o největší akci pořádanou asociací WTA, podle mnohých organizaci nezvládá. O letošním Cancúnu se rozhodlo teprve na začátku září, tedy necelé dva měsíce před startem turnaje. A hned se začalo mluvit o negativech.

"Řeší to úplně na poslední chvíli a pak turnaj strčí do Guadalajary, Fort Worthu a Cancúnu, kde absolutně postrádají fanouškovskou základnu a tenisové zázemí," prohlásil v září promotér Tomáš Petera, jenž chtěl akci zorganizovat letos v Ostravě a v příštích letech v Praze. "Pět šest týdnů jsme vyřizovali a připravovali všechny náležitosti. Udělali jsme skoro zázrak. A pak nám ani nedali vědět, že se bude hrát v Cancúnu," zlobil se.

V Mexiku chybí fanoušci, tenisové zázemí a jsou problémy s povrchem, v tenisové komunitě ovšem rezonují i další témata. Termín a destinace.

Tenistky na podzim absolvovaly turnaje v Asii, nyní hrají ve Střední Americe a jen dva dny po finále Turnaje mistryň (5. listopadu) ve španělské Seville startuje finálový turnaj Billie Jean King Cupu (7. listopadu).

"Tohle je šílenost. Tvrdí, že se ptali hráček. Ale odkývat jim to bez rozpaků mohla jedině Američanka Pegulaová, která je v Mexiku za chvilku. A co Šwiateková, Češky a další Evropanky?" podivoval se Petera.