Tennis Tracker: Thiem v Paříži utekl Wawrinkovi z mečbolu a postoupil do druhého kola

Tennis Tracker: Thiem v Paříži utekl Wawrinkovi z mečbolu a postoupil do druhého kola

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 31. října?

09:01 – "Začala jsem dobře. Vedla jsem 5:2 a dvakrát servírovala. Ona pak zahrála ty gamy dobře, nebylo tam toho moc, co bych udělala špatně. Druhý set už byl na jednu bránu, ona hrála fakt dobře a já už nedokázala najít rytmus. Začínaly jsme v horku a dusnu. Potom už bylo vedro menší, ale dusno je tu pořád. Člověk si pak musí zvyknout na ta světla, což je těžší. Ale jsme na to zvyklé a myslím, že to bylo v pohodě," komentovala Markéta Vondroušová svůj premiérový zápas na Turnaji mistryň, v němž podlehla 6:7, 0:6 Polce Ize Šwiatekové..

Rozhovor s Markétou Vondroušovou po premiéře na Turnaji mistryň Livesport

08:47 – "Snažila jsem být tou agresivní hráčkou. Ona hraje skvělý tenis, když je agresivní a k tomu umí hrát drop shoty. Navíc má dobrou variabilitu úderů. Já se snažila dělat to nejlepší pro mě, držet míčky nízko a čekat na správný okamžik, abych trefila vítězný úder," řekla Coco Gauffová po drtivé výhře 6:0, 6:1 nad Ons Jabeurovou.

Rozhovor s Coco Gauffovou po premiérové výhře na Turnaji mistryň Livesport

08:39 – "Myslím, že ani v prvním setu jsem nehrála špatně. Jen jsem vždycky udělala chybu na konci výměny. Věděla jsem, že nemusím nic moc měnit ani riskovat. Jen jsem potřebovala zpřesnit hru," řekla Iga Šwiateková po výhře nad Markétou Vondroušovou.

Rozhovor s Igou Šwiatekovou po výhře nad Markétou Vondroušovou. Livesport

05:10 – Devatenáctiletá Američanka Coco Gauffová si na čtvrtý pokus připsala první vyhraný set i zápas na Turnaji mistryň. Do letošního ročníku vstoupila vítězka US Open drtivou výhrou 6:0, 6:1 nad Tunisankou Ons Jabeurovou.

Sestřih zápasu Coco Gauffová – Ons Jabeurová Livesport

05:03 – Dominic Thiem v nočním utkání na halovém Masters 1000 v Paříži zdolal v závěru sezony unaveného Stana Wawrinku. V rozhodujícím setu rakouský tenista prohrával 3:5 a byl jediný míček od porážky, mečbol ale odvrátil, získal čtyři gamy v řadě a po výhře 3:6, 6:3, 7:5 upravil vzájemnou bilanci na 2:3. Ve druhém kole vyzve dánského obhájce titulu Holgera Runeho (h2h 0:1).

Sestřih zápasu Dominic Thiem – Stan Wawrinka Livesport

04:58 – Markéta Vondroušová si premiéru na Turnaji mistryň výhrou neosladila. Wimbledonská šampionka v mexickém Cancúnu nestačila na světovou dvojku a vítězku Roland Garros Igu Šwiatekovou, když v prvním setu neudržela vedení 5:2 s dvěma brejky a nakonec prohrála 6:7, 0:6.

Sestřih zápasu Iga Šwiateková – Markéta Vondroušová Livesport

00:27 – Richard Gasquet na domácím halovém Masters 1000 v Paříži prohrál divoký zápas se světovou dvanáctkou Tommym Paulem. 37letý francouzský veterán podlehl americkému favoritovi 6:0, 3:6, 6:7, přestože ve třetím setu vedl 5:2 se dvěma brejky v zádech a v rozhodujícím tie-breaku měl za stavu 6:3 tři mečboly v řadě.