Slibný začátek a hořký konec. Vondroušová při debutu na Turnaji mistryň podlehla Šwiatekové

Markéta Vondroušová (24) si premiéru na Turnaji mistryň výhrou neosladila. Wimbledonská šampionka v mexickém Cancúnu nestačila na světovou dvojku a vítězku Roland Garros Igu Šwiatekovou (22), když v prvním setu neudržela vedení 5:2 s dvěma brejky a nakonec prohrála 6:7, 0:6. Ve druhém utkání skupiny Chetumal dominovala americká teenegerka Coco Gauffová (19), jež deklasovala Tunisanku Ons Jabeurovou (29) 6:0, 6:1 a na čtvrtý pokus si na WTA Finals připsala vyhraný set i zápas.

Markéta Vondroušová přišla o více než polovinu loňské sezony kvůli operaci zápěstí a v jejím závěru se rozehrávala na menších turnajích ITF či WTA 125k.

Jen o dvanáct měsíců později si čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova odbývá debut na prestižním Turnaji mistryň. I když se během roku 2023 dostala jen dvakrát přes čtvrtfinále, předváděla po celou sezonu stabilní výkony, do historie se zapsala jako vítězka Wimbledonu a zajistila si start na akci pro nejúspěšnější hráčky uplynulé sezony.

Sestřih zápasu Iga Šwiateková – Markéta Vondroušová Livesport

V mexickém Cancúnu se při premiéře postavila vítězce French Open Ize Šwiatekové a nervozitu setřásla hned v úvodním gamu, kdy světové dvojce sebrala servis. Dokázala to pak ještě dvakrát a za stavu 5:2 měla v zádech výhodu dvou brejků.

O dva roky mladší Polka měla tou dobou na kontě už 15 nevynucených chyb, ale sadu nevzdala. Zpřesnila hru a díky čtyřem gamům po sobě vývoj otočila. Vondroušová si ještě vynutila tie-break, v něm ale přišla o vedení 2:0 a prohrála 3:7. Zkrácenou hru zakončila třetí dvojchybou.

Druhý set se už nesl jasně v režii Šwiatekové. Varšavská rodačka nepovolila rozhozené Vondroušové ani jeden game a nadělila jí "kanára". Šwiateková nad českou tenistkou vyhrála na vítězné míče 19:6 a ani ve třetím vzájemném duelu s ní neztratila set.

Rozhovor s Markétou Vondroušovou Livesport

"Začala jsem dobře. Vedla jsem 5:2 a dvakrát servírovala. Ona pak zahrála ty gamy dobře, nebylo tam toho moc, co bych udělala špatně. Druhý set už byl na jednu bránu, ona hrála fakt dobře a já už nedokázala najít rytmus," komentovala Vondroušová.

"Začínaly jsme v horku a dusnu. Potom už bylo vedro menší, ale dusno je tu pořád. Člověk si pak musí zvyknout na ta světla, což je těžší. Ale jsme na to zvyklé a myslím, že to bylo v pohodě," dodala česká tenistka.

Vondroušová bude bojovat o zvýšení šance na postup ze čtyřčlenné skupiny Chetumal ve středu proti Ons Jabeurové (h2h 4:3). S Tunisankou vyhrála všechny tři letošní vzájemné souboje, naposledy uspěla v červenci ve finále Wimbledonu. V pátek zakončí boje ve skupině proti Coco Gauffové.

Šwiateková si před Turnajem mistryň zvedla sebevědomí triumfem v Pekingu a nyní natáhla svou neporazitelnost na sedm utkání. Letos soupeřkám nadělila už 21 kanárů a vyhrála 57 z 58 zápasů, v nichž získala první set.

Rozhovor s Igou Šwiatekovou Livesport

"Nevzdávat se a bojovat. I když jsem v prvním setu prohrávala 2:5, jsem ráda, že jsem dál bojovala. Je to něco, co mi dodává sebevědomí, že se dokážu dostat z jakéhokoliv skóre. Myslím, že ani v prvním setu jsem nehrála špatně. Jen jsem vždycky udělala chybu na konci výměny. Věděla jsem, že nemusím nic moc měnit ani riskovat. Jen jsem potřebovala zpřesnit hru," komentovala Šwiateková, jež se proti Vondroušové mohla opřít o podporu polských fanoušků.

"Poláci jsou všude. Myslím, že půlku stadionu tvoří jen Poláci. Jsem moc ráda, že jsou tady a doufám, že na další zápasy dokážeme stadion úplně zaplnit. Prosím, sledujte naši hru, dáme do toho sto procent a doufám, že se vám to bude líbit," vyzvala fanoušky Šwiateková, jež loni prošla skupinou bez ztráty setu, ale v semifinále podlehla Aryně Sabalenkové.

Coco Gauffová loni při debutu na Turnaji mistryň neuhrála ani set a všechny tři zápasy prohrála i ve čtyřhře s Jessicou Pegulaovou. Letos devatenáctiletá Američanka dorazila mnohem lépe připravená a hned na úvod zaznamenala premiérové vítězství. Soutěž odstartovala drtivou výhrou 6:0, 6:1 nad Tunisankou Ons Jabeurovou.

Sestřih zápasu Coco Gauffová – Ons Jabeurová Livesport

"Snažila jsem být tou agresivní hráčkou. Ona hraje skvělý tenis, když je agresivní a k tomu umí hrát drop shoty. Navíc má dobrou variabilitu úderů. Já se snažila dělat to nejlepší pro mě, držet míčky nízko a čekat na správný okamžik, abych trefila vítězný úder," komentovala Gauffová.

Během utkání ji nerozhodilo ani více než hodinové přerušení kvůli dešti. "Myslela jsem jen na to, že do toho musím pořádně šlápnout. A jsem moc ráda, že jsem tady konečně vyhrála," prohlásila vítězka letošního US Open, jež po Wimbledonu a změně v trenérském týmu vyhrála 23 z 25 zápasů.

Rozhovor s Coco Gauffovou Livesport

Ve středu bude Gauffová čelit Šwiatekové, která je v posledních 18 duelech její jedinou přemožitelkou. Z devíti duelů Polku porazila jen letos v Cincinnati, v ostatních osmi zápasech neuhrála ani set.

Celková dotace turnaje činí devět milionů dolarů (přes 211 milionů korun), neporažená vítězka si může na konto připsat přes tři miliony. Turnaj se hraje na tvrdém povrchu, finále se uskuteční v neděli 5. listopadu.

