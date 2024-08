Bojuj až do konce, říkali mu jako klukovi. Evans pak vyhrál nejdelší zápas historie US Open

Na tenisovém US Open se v průběhu druhého hracího dne přepisoval jeden dlouhotrvající rekord. Nejdelší zápas historie spolu odehráli Daniel Evans (34) a Karen Chačanov (28). Duel pro sebe nakonec získal britský veterán, který po bitvě trvající 5 hodin a 35 minut na maličkém, ale totálně zaplněném kurtu číslo 6 rozdával úsměvy, moudra i vtipné hlášky.

Začali sice ukrytí stranou největších dvorců areálu ve Flushing Meadows, postupem času se ale jejich maličká aréna plnila a nakonec dohrávali před bouřlivým publikem. Brit Evans ve skvělé atmosféře nakonec udolal 23. nasazeného Chačanova z Ruska 6:7, 7:6, 7:6, 4:6 a 6:4.

"Byla to dlouhá, opravdu dlouhá bitva. Myslím, že jsem po většinu zápasu hrál docela dobře. Samozřejmě jsem bojoval se silami, to ale on také. A nakonec šlo o to, kdo vydrží déle,” glosoval předlouhé představení britský tenista.

Předchozím nejdelším zápasem US Open byl duel Stefana Edberga s Michaelem Changem v semifinále v roce 1992. Nekonečná bitva trvala 5 hodin a 26 minut a Edberg vyhrál 6:7, 7:5, 7:6, 5:7 a 6:4.

Tomu, že by zápas mezi Evansem a Chačanovem mohl dvaatřicet let starý rekord překonat, ještě v průběhu rozhodujícího pátého setu nic nenasvědčovalo. Chačanov v něm vedl už 4:0 a při Evansově podání měl čtyři brejkboly. Jenže je nedokázal proměnit a Brit se za podpory diváků, namačkaných na malých ochozech ve stínu centrální arény Arthura Ashe, nadechl k obratu.

“S každým bodem jsem se trápil, hodně jsem bojoval se svýma nohama. Na servisu i na returnu to ale bylo v pohodě, což mi dávalo trochu naděje,” vyprávěl Evans. "Když jste dítě, tak vám prostě řeknou, abyste bojovali až do konce. To je pravidlo číslo jedna. Dělám to celkem důsledně po celou kariéru. A dnes se mi to vyplatilo," těšilo britského tenistu.

Nebyla to Evansova první velká otočka v letošním roce. Společně s Andym Murraym dvakrát za sebou smazali sedm mečbolů na olympijských hrách v Paříži a i díky tomu nakonec došli do čtvrtfinále čtyřhry.

Evans v roce 2023 vyhrál turnaj ATP ve Washingtonu, ale právě kvůli olympijským hrám letos vynechal obhajobu titulu a kvůli ztraceným bodům se propadl v žebříčku až do druhé stovky. Letos se navíc pere s formou. Ani jednou nepřešel na turnajích přes třetí kolo. "Jasně, v žebříčku jsem klesl. Ale říkal jsem si, že bych mohl vyhrát. Jenže to se snadněji řekne, než udělá. Vždycky si to můžete myslet, ale nakonec tam musíte jít a udělat to," řekl po rekordním zápase.

K překonání dvaatřicet let starého zápisu výrazně pomohlo to, že se oba tenisté prali o každý game. Každý z pěti setů trval přes hodinu, ten třetí se dokonce protáhl na 72 minut. I proto není divu, že se zkušený Brit těší na zaslouženou regeneraci.

"Nemyslím si, že jsem někdy hrál pět hodin za den. Vlastně jsem nikdy ani netrénoval víc než dvě hodiny, maximálně hodinu a půl. Uvidíme, co to se mnou udělá," smál se Evans při zmínce o pokračování turnaje, kde ho ve druhém kole čeká Mariano Navone z Argentiny. "Cítím se docela fit, takže bych snad měl být v pořádku," dodal.

