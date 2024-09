Dvanáctý den na US Open: Konec amerického čekání, souboj kamarádů i finále ženské čtyřhry

Taylor Fritz a Frances Tiafoe se střetnou o postup do finále US Open.

V New Yorku pomalu vrcholí poslední tenisový grandslam sezony. V pátek a v noci na sobotu se rozhodne o finalistech dvouhry mužů a díky souboji Taylora Fritze (26) a Francese Tiafoeho (26) se Amerika dočká prvního finalisty US Open od roku 2006. Ještě předtím ale svedou souboj dobří přátelé Jannik Sinner (23) a Jack Draper (22). Na začátku večera se rozhodne o vítězkách turnaje čtyřhry žen.

18:00, finále čtyřhry žen, Arthur Ashe Stadium

Kristina Mladenovičová a Čang Šuaj jsou rozhodně ve sbírání deblových grandslamů velmi zkušené. První však vyhrávala tituly s Timeou Babosovou (čtyřikrát) a Caroline Garciaovou (jednou), druhá zase dvakrát triumfovala se Samanthou Stosurovou. Nyní hraje francouzsko-čínská dvojice po generálce v Torontu svůj první společný grandslam a nevede si vůbec zle. Cenným skalpem bylo zejména vítězství nad Kateřinou Siniakovou a Taylor Townsendovou v semifinále.

Přesto ve finále nebudou favoritkami. Mladenovičové s Čang Šuaj totiž v cestě za trofejí stojí nenápadná, ale velmi úspěšná lotyšsko-ukrajinská dvojice. Jelena Ostapenková sice vyhrála French Open v roce 2017, ale od té doby má větší šance na zisk grandslamu hlavně ve čtyřhrách. Před třemi lety totiž vytvořila pár s Ljudmilou Kičenokovou a společně už došly na všech turnajích velké čtyřky minimálně do semifinále. Po účasti v letošním finále na Australian Open se v New Yorku konečně pokusí dobýt trofej. Jsou favoritkami, vždyť do finále dokráčely bez ztráty setu.

21:00, semifinále mužů, Arthur Ashe Stadium

Zrodila se hvězda. Jack Draper se doposud jen jedinkrát dostal na grandslamu do druhého týdne, nyní ho ale čeká semifinále proti světové jedničce Janniku Sinnerovi. Odborníci navíc tvrdí, že není bez šance. Levoruký Brit v průběhu celého US Open neztratil ani set a jen třikrát přišel o své podání. Naopak už 29krát připravil své soupeře o servis.

Respekt tak má i Sinner, se kterým si společně zahráli na začátku srpna v Montrealu čtyřhru. "Známe se velmi dobře, mimo kurt jsme dobří přátelé. Vím, že to bude těžké, Jack hraje neuvěřitelně," přiznal největší favorit turnaje, který by v New Yorku rád dobyl svůj druhý titul na turnajích velké čtyřky.

Pravda je taková, že po předčasných koncích Novaka Djokoviče i Carlose Alcaraze už v podstatě Sinnerovi nestojí v cestě žádné zvučné jméno, jenže i v tom je jistá zrádnost. Draper opravdu hraje výjimečně a sebevědomě a kouč James Trotman mluvil o tom, že výkony jeho svěřence rostou s důležitostí zápasu. Pro Drapera navíc mluví fakt, že měl po čtvrtfinále o osm hodin více času na regeneraci sil. Jediné předchozí vzájemné střetnutí se hrálo před více než třemi lety a Brit zvítězil na travnatých kurtech Queen’s Clubu ve dvou tiebreacích.

01:00, semifinále mužů, Arthur Ashe Stadium

Pro Ameriku je to velká věc: po 18 letech bude mít ve finále domácího grandslamu svého hráče. Posledními, kteří bojovali o titul, byli Andre Agassi (2005) a Andy Roddick (2006). Ten také jako poslední trofej z US Open získal, to se psal rok 2003. Nyní se o postup do finále střetnou Frances Tiafoe a Taylor Fritz.

"Myslím, že jsme se celá léta tak nějak hecovali. Pamatuju, jak jsme před pár lety seděli v letadle, a říkali jsme si, že bychom to mohli být my dva, kdo zase vrátí Americe grandslam. Takže je skvělé, že se můžeme utkat v tak velkém zápase. Bude to zábava," těší se Tiafoe, který byl ještě před měsícem ve velké krizi a vypadalo to, že ho po US Open čeká výrazný propad žebříčkem.

Jenže se včas dokázal vrátit do formy a nyní o jedno kolo předčil loňské čtvrtfinále. Fritz je však spolehlivějším a stabilnějším hráčem než Tiafoe, což potvrzuje i vzájemná bilance: vyhrál posledních šest soubojů a jen jeden ztratil. Na cestě do semifinále také vyřadil členy TOP 10 Caspera Ruuda a Alexandera Zvereva. Tiafoe však nepotřebuje mít stabilně nejlepší formu, aby se na největších akcích prosadil. Pro něj je velmi důležitá hlavně motivace a atmosféra, která mu obzvláště na domácích velkých turnajích nechybí. Proti favorizovanému krajanovi tedy nemusí bez šance.