Hrál jsem nejhorší tenis v kariéře, přiznal Djokovič. S US Open se loučí takto brzy po 18 letech

US Open ATP - Dvouhry

Obhájce titulu na US Open Novak Djokovič (37) přiznal, že při letošním působení na americkém grandslamu předváděl nejhorší tenis své kariéry. Srbský veterán ve Flushing Meadows vypadl tak brzy poprvé po 18 letech, prohra s Australanem Popyrinem (25) navíc vyvolala další pochybnosti o jeho tenisové budoucnosti.

Djokovič po prohře s Popyrinem tedy ani na čtvrtý pokus nezíská rekordní 25. grandslamový titul. Jeho sobotní prohra, při níž se dopustil během čtyř setů 14 dvojchyb a 49 nevynucených chyb, zapříčinila to, že poprvé od roku 2017 ukončí sezonu bez prestižní grandslamové trofeje.

"Je vlastně úspěch, že po tom, jakým způsobem jsem se tu od začátku turnaje prezentoval, jsem se dostal až do třetího kola," řekl sklesle rodák z Bělehradu, který tak zůstane v žebříčku v počtu získaných grandsamových titulů na děleném prvním místě s Margaret Courtovou se ziskem 24 trofejí. "Hrál jsem opravdu hrozný tenis, dost možná nejhorší v kariéře," dodal ke svému hodnocení na pozápasové tiskové konferenci.

Djokovič také přiznal, že usilí vynaložené při kýženém zisku zlaté medaile na olympijských hrách v Paříži pouhé čtyři týdny před startem newyorského turnaje ovlivnilo jeho hru. "Pro zisk zlata jsem obětoval spoustu sil a energie. Už při příjezdu do New Yorku, jsem se necítil po psychické a fyzické stránce na 100%," přiznal Srb.

"Jelikož je to ale prestižní US Open, řekl jsem si, že ze sebe musím vydat to nejlepší. Neměl jsem žádné fyzické problémy, jen jsem se cítil bez energie," prozradil.

Velké překvapení v podobě Popyrinova postupu také znamená, že to bude poprvé od roku 2002, co žádný člen "velké trojky" Roger Federer, Rafael Nadal a právě Djokovič nevyhaje během tenisové sezony žádná grandslamový titul.

Srbovo brzké vypadnutí bylo dalším velkým šokem pro fanoušky, kteří se o den dříve museli vyrovnat s koncem loňského semifinalisty Carlose Alcaraze ve druhém kole. "Jsem se svým výkonem spokojený, hrál jsem dobrý tenis," prohlásil Popyrin.

"Dostat se do čtvrtého kola grandslamového turnaje tím, že porazíte nejlepšího hráče všech dob, je neuvěřitelný pocit," dodal Australan.

