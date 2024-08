Tennis Tracker: Krejčíková s Ebdenem jsou ve čtvrtfinále mixu, narazit mohou na Siniakovou

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 31. srpna?

Hlavní události

23:41 – Barbora Krejčíková a Matthew Ebden na první společné akci vyhráli i podruhé hladce ve dvou setech. Čtvrtý nasazený tandem na US Open ve smíšené čtyřhře porazil 6:2, 6:3 domácí teenagery Ivu Jovicovou a Kaylana Biguna a jako první postoupil do čtvrtfinále. V něm může narazit na další hvězdný česko-australský pár Kateřina Siniaková a John Peers.

Další zprávy

22:37 – 34letá Caroline Wozniacká v New Yorku porazila 6:3, 6:2 Francouzku Jessicu Ponchetovou a také na druhém US Open po mateřské pauze postoupila do osmifinále. O překonání loňského výsledku se dánská finalistka z let 2009 a 2014 utká s Annou Kalinskou, nebo Beatriz Haddadovou Maiaovou.

22:10 – Světová šestnáctka Ljudmilla Samsonovová v New Yorku deklasovala 6:1, 6:1 Ashlyn Kruegerovou a postupem do 4. kola vyrovnala nejlepší výsledek na majorech z Wimbledonu 2021 a US Open 2022. O své největší čtvrtfinále se pětadvacetiletá Ruska utká s Igou Šwiatekovou, nebo Anastasií Pavljučenkovovou.

21:41 – Jannik Sinner na US Open po úvodní prohrané sadě s Mackenziem McDonaldem ztratil v dalších devíti setech dohromady jen 18 gamů. Australana Christophera O'Connella deklasoval 6:1, 6:4, 6:2 a čtvrtý rok po sobě na newyorském grandslamu postoupil do osmifinále. O vyrovnání předloňského maxima si první hráč světa zahraje s Tommym Paulem, nebo Gabrielem Diallem.

21:22 – Adam Pavlásek a Ivan Dodig na prvním společném grandslamu vyhráli i podruhé. Kolumbijskou-tuniskou dvojici Nicolas Barrientos a Skander Mansúrí zdolali 6:4, 6:7, 6:3 a postoupili do osmifinále. V něm se česko-chorvatský tandem střetne s vítězi French Open a v New Yorku čtvrtým nasazeným párem Marcelo Árevalo a Mate Pavič.

21:02 – Tomáš Macháč se na US Open utká při premiéře v osmifinále grandslamu s 25. hráčem světa Jackem Draperem (H2H 3:0). Dvaadvacetiletý Brit ve třetím kole přehrál 6:3, 6:4, 6:2 Nizozemce Botice Van de Zandschulpa, který nedokázal navázat na předchozí skalp Carlose Alcaraze, a rovněž soutěží prochází bez ztráty setu.

20:18 – Světová osmnáctka Diana Šnajderová, která letos získala první tři tituly na okruhu WTA a každý na jiném povrchu, pokračuje v průlomové sezoně. Při premiéře na US Open neztratila set ani se třetí soupeřkou, zkušenou Italku Saru Erraniovou smetla 6:2, 6:2 a poprvé postoupila do osmifinále grandslamu. V něm dvacetiletá Ruska vyzve domácí šestou hráčku světa Jessicu Pegulaovou (H2H 0:1), které může oplatit nedávnou porážku z Toronta.

19:23 – Světová šestka Jessica Pegulaová na US Open porazila dvakrát 16:3 Španělku Jessicu Bouzasovou a třetí rok po sobě nechybí mezi šestnáctkou nejlepších. O postup do čtvrtfinále a vyrovnání grandslamového maxima si třicetiletá Američanka zahraje s Dianou Šnajderovou, nebo Sarou Erraniovou.

19:15 – Další soupeřkou Karolíny Muchové na cestě za obhájením semifinále na US Open bude Jasmine Paoliniová (H2H 3:0), s níž si v osmifinále zahraje o udržení pozice v TOP 100. Osmadvacetiletá italská finalistka letošního Roland Garros a Wimbledonu ve třetím kole porazila 6:3, 6:4 Kazašku Julii Putincevovou a v této sezoně postoupila mezi šestnáctku nejlepších i na čtvrtém grandslamu, přitom před rokem 2024 na nich byla jen čtyřikrát ve druhém kole.

18:55 – Tomáš Macháč ve třetím kole US Open přehrál Davida Goffina, proti kterému magicky otočil zápas ve Wimbledonu, a postupem do druhého týdne vylepšil své grandslamové maximum. Rodák z Berouna porazil Belgičana 6:3, 6:1, 6:2 a letos ve Flushing Meadows stále neztratil set.

18:45 – Karolína Muchová ve třetím kole US Open porazila ve dvou setech 6:4, 6:2 Anastasii Potapovovou, se kterou vyhrála třetí ze čtyř vzájemných duelů. Postupem mezi šestnáctku nejlepších se přiblížila obhajobě loňské semifinálové účasti. O čtvrtfinále zabojuje proti vítězce duelu mezi Italkou Jasmine Paoliniovou a Julií Putincevovou.

08:55 – Alexander Zverev ve třetím kole US Open přehrál Argentince Tomase Martína Etcheverryho 5:7, 7:5, 6:1, 6:3 a popáté v řadě postoupil do druhého týdne posledního grandslamu sezony. O obhájení loňského čtvrtfinále se utká s domácím Brandonem Nakashimou.

08:05 – Aryna Sabalenková ve třetím kole musela otáčet souboj s neoblíbenou Jekatěrinou Alexandrovovou. Jedna z hlavních favoritek na titul zvítězila ve třech setech 2:6, 6:1, 6:0 a udělala další krok k obhájení loňského finále. Šampionka nedávného podniku v Cincinnati přehrála 29. nasazenou teprve počtvrté ze sedmi vzájemných utkání.

07:32 – Elise Mertensová na US Open vyřadila finalistku z roku 2017 Medison Keysovou a popáté zde postoupila do osmifinále. Belgičanka zvítězila po boji 6:7, 7:5, 6:4 a vzájemnou bilanci snížila na 2:3.

07:30 – Casper Ruud měl ve třetím kole US Open nečekané potíže s Juncheng Shangem. Finalista z roku 2022 prohrál první dva sety, následně však dominoval a po výhře 6:7, 3:6, 6:0, 6:3, 6:1 postoupil do osmifinále. O postup mezi nejlepší osmičku se utká s domácím Taylorem Fritzem.

07:25 – Frances Tiafoe ve třetím kole US Open poprvé přehrál Bena Sheltona. Starší z Američanů zvítězil v repríze loňského čtvrtfinále 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3 a postoupil třetím rokem v řadě do osmifinále. O postup mezi nejlepší osmičku se utká s Alexeiem Popyrinem.

07:22 – Loňský šampion Novak Djokovič končí na US Open už ve třetím kole a ani v New Yorku nepřidá rekordní 25. grandslam. Srb prohrál 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 s vítězem nedávného Masters v Montrealu Alexeiem Popyrinem, s kterým se letos utkal i na Australian Open a ve Wimbledonu.