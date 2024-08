Šestý den na US Open: Světová jednička Šwiateková i De Minaur zabojují o obhájení osmifinále

V New Yorku na posledním tenisovém grandslamu sezony pokračuje v sobotu třetí kolo dvouher. Světová jednička Iga Šwiateková (23) vyzve Anastasii Pavljučenkovovou (33), do hry vstoupí i finalistka posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniová (28), kterou čeká nebezpečná Julie Putincevová (29). Mezi muži zabojuje o obhájení loňského osmifinále Alex de Minaur (25), kterému v cestě stojí Brit Daniel Evans (34).

01:00, Arthur Ashe Stadium

Šwiateková v předchozích dvou zápasech neztratila ani set a i na čtvrtém letošním grandslamu postoupila do třetího kola. Mezi šestnáctku nejlepších však světová jednička postoupila pouze na French Open, kde nakonec získala svůj pátý vavřín z turnajů velké čtyřky. Na US Open slavila před dvěma lety.

Ve Flushing Meadows ji od obhájení loňského výsledku dělí už jen jedna výhra. O postup se utká s Pavljučenkovovou, které v posledním vzájemném zápase nadělila dva kanáry. Zkušená Ruska je ale na tvrdém povrchu mnohem nebezpečnější a má za sebou povedenou generálku v Cincinnati, kde došla až do čtvrtfinále.

17:00, Louis Armstrong Stadium

Paoliniová prožívá nejlepší grandslamovou sezonu své kariéry. Na předchozích dvou majorech Roland Garros a Wimbledonu došla až do finále a i díky tomu se posunula do TOP 5 světového žebříčku. V New Yorku postupem do třetího kola vylepšila své maximum a usiluje o postup do druhého týdne na všech letošních majorech. V předchozím zápase se Italka moc nenadřela, když ji hned z kraje zápasu vzdala Karolína Plíšková.

Putincevová si na US Open v roce 2020 zahrála čtrvtfinále, což je společně s French Open 2016 a 2018 její nejlepší grandslamový výsledek. Letos na turnaji ještě neztratila set, přestože musela čelit dvěma hráčkám TOP 50 – Lindě Noskové a Xinyu Wang.

Jediný vzájemný souboj před třemi lety vyhrála Italka ve třech setech. Od té doby se však obě hráčky kariérně hodně posunuly.

01:00, Louis Armstrong Stadium

De Minaur letos hraje svůj nejlepší tenis, během roku posbíral už 38 výher a usadil se v TOP 10 žebříčku. US Open je jeho oblíbeným grandslamem, pošesté zde postoupil do třetího kola a ve druhém týdnu si zahrál v roce 2020 a loni.

O obhájení výsledku z minulého roku se utká s neoblíbeným Danielem Evansem, který má za sebou nejdelší zápas v historii turnaje z prvního kola. V tom druhém však smetl argentinského antukáře Mariana Navoneho.

Australan ve vzájemné bilanci prohrává 1:3, jedinou výhru slavil před šesti lety na challengeru. Brit vyhrál v týmových soutěžích Davis Cupu a ATP Cupu a v roce 2019 na Masters v Montrealu.