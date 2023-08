Jsem v pořádku, ale začínejme dřív, žádá Andy Murray. Zrušil by i pauzy mezi zápasy

Andy Murray (36) sice předčasně opustil turnaj v Torontu a chyběl i na tradiční generálce před US Open v Cincinnati, fanoušky ale v průběhu nedělní tiskové konference ujistil, že je zdravotně vše v pořádku. Také apeluje na to, aby se zápasy na grandslamech nenatahovaly do ranních hodin.

Murray na Rogers Cupu nenastoupil do utkání s Jannikem Sinnerem a spekulovalo se o jeho dalším zranění. Skotský tenista nyní připustil, že měl problémy s břišním svalem. “Posledních pět nebo šest dní tréninku se už ale cítím velmi dobře. Ani s podáním jsem neměl žádné problémy,” vysvětlil pro web Tennis Majors.

Radost mu tentokrát udělalo i nasazení zápasů. Do hry se dostane až v úterý, a tak má ještě jeden den k tomu, aby dal tělo do pořádku. Dalším bonusem je pro něj i to, že organizátoři US Open zařadili jeho souboj s Francouzem Corentinem Moutetem na odpolední čas. I tak si ale Murray opět postěžoval, že na grandslamových turnajích musí tenisté velmi často podstupovat náročné bitvy trvající až do noci.

“Je to něco, co se v jiných sportech nevidí a je to zjevně špatně. Ten důvod je čistě ekonomický. Není to proto, že by si lidé, kteří řídí turnaje, mysleli, že je to dobré pro hráče. Dělají to z ekonomických důvodů,“ myslí si.

Dvojnásobný olympijský vítěz připomněl nedávný střet s Thanassim Kokkinakisem z Melbourne, který končil až po čtvrté hodině ranní. Organizátorům nabízí řešení: „Pokud má na grandslamech začínat večerní program v 19:30 a odehrají se dva ženské zápasy, je to v pořádku. Pokud se ale má hrát mužský zápas, měl by být jen jeden.”

Už v pondělí může v New Yorku nastat krizová situace. Zápas Miloše Raoniče a Stefanose Tsitsipase nemá začít dříve než v 19 hodin. A po něm má následovat ještě utkání Caroline Wozniacké s Tatianou Prozorovovou.

Časové kolize byly často vidět i na letošním Wimbledonu. “Tam se příště musí změnit časy začátků zápasů. Je potřeba posunout je dopředu a také zrušit povinnou 20minutovou pauzu mezi zápasy,” myslí si Murray.

“Vím, že když si hráči na něco stěžují, tak lidé občas říkají, ať mlčíme, nebo jdeme pracovat do skladu. Chápu to a vím, že mám štěstí, že hraju tenis. Ale ani lidem, kteří na tenis chodí, se to přece moc nelíbí. Když se dohrává v noci, zůstane na tribunách 10 procent diváků, protože skoro všichni potřebují stihnout poslední metro, aby se včas dostali domů,” tvrdí Murray.