US Open: Djokovičovi stačí jediná výhra k návratu na trůn. Vyzve ve finále Alcaraze?

V pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. Největšími favority jsou loňský šampion a světová jednička Carlos Alcaraz (20) a trojnásobný vítěz Novak Djokovič (36), kterému stačí k návrat na post světové jedničky postup do druhého kola. České barvy budou v hlavní soutěži reprezentovat Jiří Lehečka (21), díky chráněnému žebříčku Jiří Veselý (30) a po úspěšně zvládnuté kvalifikaci i Jakub Menšík (17). O stříbrný pohár se bude ve Flushing Meadows bojovat od 28. srpna do 10. září.

Po skončení turnaje se Alcaraz s největší pravděpodobností bude muset na nějakou dobu rozloučit s postem světové jedničky. Stíhajícímu Djokovičovi totiž stačí k návratu na tenisový trůn a k zahájení rekordního 390. týdne v čele žebříčku jediná výhra. Oba jsou letos jasně nejlepšími hráči.

Srb ovládl Australian Open a French Open a nebýt slabšího výkonu na servisu a chyb v klíčových momentech ve finále Wimbledonu právě proti mladému Španělovi, mohl v New Yorku znovu po dvou letech útočit na kalendářní Grand Slam. Na tento úspěch v minulosti v mužském tenise dosáhli pouze Rod Laver (1962 a 1969) a Don Budge (1938).

Na poslední velké přípravě v Cincinnati oba předvedli, proč momentálně na mužském okruhu dominují. Strhující téměř čtyřhodinovou bitvu vyhrál po likvidaci manka setu a brejku a také mečbolu Djokovič, jenž může mít v případném finálovém střetnutí ve Flushing Meadows psychickou výhodu.

Srbův útok na kalendářní Grand Slam zhatil předloni až ve finále Daniil Medveděv. A právě ruský obranář s dělovým servisem se řadí mezi největší favority turnaje a může očekávané finále překazit. Už o kolo dříve se to může podařit Janniku Sinnerovi.

Obě největší hrozby v podobě Medveděva a Sinnera má ve své polovině pavouka obhájce titulu Alcaraz. Cesta do čtvrtfinále by měla být v jeho podání pouhou formalitou. Jako výraznější překážka se nejeví Dominik Köpfer, lepší z utkání mezi Lloydem Harrisem a Guidem Pellou ani nasazení Daniel Evans, Tallon Griekspoor a Cameron Norrie.

V další fázi však nejspíš bude muset zabrat. Může totiž dojít i na reprízu jeho loňské čtvrtfinálové bitvy se Sinnerem, v níž měl Ital mečbol. Ve čtvrtfinále by ovšem mohl narazit i na Alexandera Zvereva, který na Sinnera umí a může ho vyřadit v osmifinále. V semifinále to vypadá na Medveděva.

Rus sice nepřijel do New Yorku v nejlepší formě, nicméně ve druhé čtvrtině pavouka je jasným adeptem na semifinálovou účast. Alcaraz a Medveděv se letos střetli dvakrát a ve finále v Indian Wells i v semifinále Wimbledonu měl jasně navrch španělský supertalent.

Při pohledu na dolní polovinu pavouka se dá říct, že Djokovič trefil jackpot. Loňský finalista Ruud nemá formu. Holger Rune, s nímž Srb prohrál dva ze tří předchozích soubojů, není na grandslamech kvůli formátu na tři vítězné sety takovou hrozbou, navíc se v posledních týdnech trápí. Krizí si prochází i Stefanos Tsitsipas, ještě hůř je na tom Félix Auger-Aliassime a v ideálním rozpoložení nejsou ani Taylor Fritz či Frances Tiafoe.

Djokovič by neměl ve finále chybět. Trojnásobný šampion a rekordman v počtu grandslamových trofejí, který by mohl vyrovnat absolutní rekord Margaret Courtové, by rozhodně neměl postrádat motivaci. Kvůli odmítavému postoji k vakcíně na covid se totiž loni v USA nepředstavil, navíc bude chtít odčinit zmíněný neúspěšný útok na kalendářní Grand Slam.

Celková dotace turnaje činí 65 milionů dolarů (cca 1,44 miliardy korun). Vítěz získá šek v hodnotě 3 milionů dolarů (cca 66,5 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku ATP.

Největší favorité

Carlos Alcaraz naskočil do sezony kvůli zdravotní pauze až v půlce února a opět potvrzuje, že patří k absolutní špičce. Je aktuální světovou jedničkou, ve Wimbledonu získal druhý grandslamový titul a na 11 z 12 letošních turnajů se probojoval minimálně do čtvrtfinále. Letos má na kontě už šest triumfů, sbírku tak rozšířil na 12. Po fenomenální travnaté části roku, během níž ovládl všech 12 zápasů, naskočil do US Open Series.

Jeho výkony nebyly přesvědčivé, v Torontu vypadl ve čtvrtfinále s Tommym Paulem. V Cincinnati se dostal do finále, v němž předvedl to nejlepší ze svého repertoáru a jen těsně a po neproměněném mečbolu podlehl Djokovičovi. Na US Open se mu daří. Za sebou má dva starty, předloni vzdal čtvrtfinále a loni i díky odvrácenému mečbolu v téže fázi dokráčel k titulu. Ve Flushing Meadows tak ještě nikdy neprohrál dohraný duel.

Novak Djokovič se v pokročilém tenisovém věku soustředí hlavně na grandslamy a jasně ukázal, že na přípravě na podnik velké čtyřky u něj až tak nezáleží. V lednu v Austrálii vyhrál všech 12 utkání a podesáté dobyl Australian Open. Přemožitele nenašel ani na French Open a 23. grandslamovým titulem se stal mužským rekordmanem. V probíhající sezoně zatím slavil čtyři triumfy.

Po zklamání ve finále Wimbledonu, kde prohrál poprvé od roku 2017, si naordinoval odpočinek. Jedinou přípravu na US Open absolvoval v Cincinnati, kde prošel do finále beze ztráty setu a ve strhující bitvě o titul přemohl Alcaraze. Na US Open se představil šestnáctkrát a jen při úvodních dvou startech v letech 2005 a 2006 nedošel do druhého týdne. Na závěrečném grandslamu sezony hrál devětkrát finále a třikrát jej ovládl.

Daniil Medveděv ukončil v půlce února krizi, když ovládl 26 z 27 utkání, hrál na pěti turnajích v řadě finále a na čtyřech kraloval. Solidně si vedl i v průběhu antukového jara, ačkoli je nejpomalejší povrch jeho nejméně oblíbeným. Dokonce na něm poprvé triumfoval, ovšem od římského prvenství na další čeká. V posledních měsících zaznamenal několik překvapivých porážek a vyjma semifinále ve Wimbledonu nenaplnil očekávání.

V Torontu se překvapivě loučil už ve čtvrtfinále, v Cincinnati dokonce ještě o kolo dříve. První dvě účasti na US Open zakončil v úvodních kolech, ale při následujících čtyřech se pokaždé podíval do druhého týdne. Loni v tomto dějišti obhajoval svůj zatím jediný grandslamový titul a prohrál už v osmifinále s Nickem Kyrgiosem. Finále tu hrál ještě v roce 2019.

Jannik Sinner je i letos pravidelným účastníkem závěrečných kol. V aktuální sezoně se zúčastnil 15 turnajů a na 11 z nich postoupil minimálně do čtvrtfinálové fáze. Přesto se teprve před dvěma týdny dočkal svého prvního většího triumfu a figuruje na novém žebříčkovém maximu, šestém místě. Díky stabilním výkonům patří na US Open mezi největší favority.

V přípravě na turnaj startoval na dvou akcích a každá pro něj skončila opačně. Zatímco v Torontu využil selhání favoritů, nepotkal nikoho z TOP 10 a ukořistil první titul na podnicích vyšších než ATP 500, o pár dní později v Cincinnati prohrál úvodní zápas s Dušanem Lajovičem. Na US Open účinkoval čtyřikrát, při úvodních dvou startech ztroskotal v prvním kole, předloni v osmifinále a loni ve čtvrtfinále, kdy měl mečbol proti Alcarazovi.

V akci budou i tři Češi

Jiří Lehečka prožívá nejlepší sezonu kariéry. Na Australian Open poprvé postoupil do druhého kola majorů a stal se prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. Následně byl v Dauhá pětkrát jediný míček od premiérového finále na turnajích ATP. Po nepovedených měsících způsobených i zraněním se zase rozjel. Začalo se mu dařit na travnatých dvorcích, nejkratší období sezony zakončil skrečí v osmifinále Wimbledonu.

Solidně si vede i v přípravě na US Open. V Torontu i Cincinnati sice vypadl v úvodních kolech, nicméně ve Winston-Salemu využil příznivého losu i odstoupení Sebastiana Kordy a dokráčel až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu. V něm ale neuspěl, když podlehl Sebastianu Baézovi 4:6, 3:6. Na US Open startoval dvakrát, předloni ztroskotal ve finále kvalifikace a loni v prvním kole s Cristianem Garínem.

Jiří Veselý zakončil loňskou sezonu kvůli zranění právě po US Open. Na kurty se vrátil až na konci dubna a odehrál jen 18 zápasů s negativní bilancí 7:11. Po nadějném čtvrtfinále na ostravském challengeru, kde návrat odstartoval, už zaznamenal jen pět výher. V žebříčku se tak příliš neposunul a nachází se až v páté stovce. Závěrečného grandslamu roku se účastní díky chráněnému žebříčku.

V létě se objevoval hlavně na antukových challengerech, na betonech se představil pouze před dvěma týdny na challengeru v Polsku. U sousedů vyhrál včetně kvalifikace tři zápasy a v osmifinále nepotvrdil roli favorita proti Benjaminovi Hassanovi. US Open patrně nemá v oblibě, celkem tu hrál devětkrát a pouze ve dvou případech přešel přes úvodní kolo. Jeho maximem je třetí kolo z roku 2015.

Jakub Menšík sbíral grandslamové zkušenosti zatím pouze jako junior. Nejdál to dotáhl na loňském Australian Open, na kterém padl až ve finále po čtyřhodinovém maratonu a kurt musel kvůli křečím opouštět na vozíčku. O rok a půl později si sedmnáctiletý talent, který už dostával rady i během tréninků s Djokovičem, odbývá úspěšnou premiéru na grandslamu dospělých.

Ve Flushing Meadows prošel nevyzpytatelnou tříkolovou kvalifikací a zajistil si místo mezi 128 nejlepšími hráči turnaje. Po třísetových obratech proti bývalé světové devítce Fabiu Fogninim z Itálie a Švýcaru Leandru Riedimu zvládl i rozhodující derby proti Zdeňku Kolářovi. O devět let staršího krajana porazil 7:5, 6:4.

Přehled ATP US Open