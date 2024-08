Lehečkovo zranění? Věřím, že ho to do budoucna udělá silnějším a lepším hráčem, říká Navrátil

Jiří Lehečka (22) se zotavil z únavové zlomeniny bederního obratle a podle trenéra Michala Navrátila vyhlíží letošní US Open s novou motivací. Český tenista se v pondělním 1. kole utká s Maďarem Mártonem Fucsovicsem (32) a pokusí se navázat na úspěšný comeback ze Cincinnati, kde vyřadil i světovou pětku Rusa Daniila Medveděva. V rozhovoru s novináři v New Yorku vyjádřil Navrátil přesvědčení, že nedávné potíže pomohou Lehečkovi k tomu, aby se stal v budoucnu lepším hráčem.

"Já jsem nastavený tak, že vše zlé je pro něco dobré. Jirka si vyzkoušel život obyčejného člověka, to mu dalo nějaké zkušenosti a zjistil, jak mu tenis chybí. Věřím, že do budoucna ho to udělá silnějším a lepším hráčem," řekl Navrátil. "Motivace tam je a myslím, že to bude i obrovská výhoda na konci roku, kdy ti kluci mohou být daleko unavenější. Tam bychom toho mohli využít," dodal.

Lehečka se léčil s únavovou zlomeninou bederního obratle od května, kdy vzdal semifinále turnaje v Madridu s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem. Kvůli rekonvalescenci poté vynechal Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry v Paříži.

"Mrzelo nás to, ale nechtěli jsme o tom moc mluvit. Co bychom tím vyřešili? Akorát bychom píchali do vosího hnízda," uvedl Navrátil. "Když jsme se viděli nebo si zavolali, říkali jsme si, jak se cítí a jak to vypadá. Věděli jsme, že to bude trvat delší dobu. Až jak se začaly objevovat zprávy, že už by to mohlo být v pořádku, tak jsme se zase všichni semkli a začali to plánovat, abychom se dostali co nejdříve na úroveň, kde jsme byli," vyprávěl jednačtyřicetiletý trenér.

Více času na rodinu

Klidové období bez tenisu Lehečka kompenzoval aktivitami, na které dříve neměl čas. A kouč to kvitoval s povděkem. "Pro mě bylo pěkné vidět, jak si Jirka trochu užívá, může si udělat procházky po Praze, být víc s rodinou, víc se dívat na filmy a dát si pauzu. A jak nám doktoři dali zelenou, začali jsme se postupně vracet," líčil Navrátil.

Na soutěžní kurty se mladoboleslavský rodák vrátil minulý týden a v Cincinnati se dostal do osmifinále. Porazil Argentince Mariana Navoneho a také vítěze US Open z roku 2021 Medveděva. Nestačil až po takřka tříhodinové bitvě na Američana Francese Tiafoea.

"Měli jsme plán B, že bychom možná jeli do Winston-Salemu, ale to nemělo smysl. Musím podotknout, že se nám tady (na US Open) zatím nepodařilo uhrát kolo, proto jsme se na to chtěli poctivě připravit. To se nám daří. Proběhl týden výborných tréninků a sparingů. Ať už to byl Djokovič, Fritz, Auger-Aliassime, Struff a spousta dalších hráčů. Jirka si vedl, co se týče setových zápasů, kladně. Zdravotně se cítí dobře, záda drží," uvedl Navrátil.

Přestože po fyzické stránce ještě není Lehečka na úrovni jako před zraněním, stále se posouvá. V tom mu pomáhá i nový fyzioterapeut, Portugalec Carlos Carvalho. "V sobotu i neděli jsme zvolili jemnější tréninky jenom po hodině a půl. Nevíme, co nás čeká, musíme být připravení i na pět setů. Co se týče teplot, začíná přituhovat. Doteď bylo slušné počasí, ale od neděle je už přes 31 stupňů, v pondělí má být stejně a možná i trochu víc," řekl Navrátil.

Fucsovics je nevyzpytatelný soupeř

Na US Open čeká Lehečku třetí start v hlavní soutěži, v obou předchozích letech nezvládl hned první zápas. V boji o premiérový postup do 2. kola narazí jako turnajová dvaatřicítka na 79. hráče světa Fucsovicse. Oba tenisté se zatím střetli jen letos v únoru v Dubaji, kde Lehečka zvítězil 6:4, 3:6, 7:5.

"Je to těžký a nevyzpytatelný soupeř. Podle mě dokáže vyhrát velké zápasy - techniku a všechno má moc krásné. Víme, že má trochu problémy s hlavou. Když to vezmeme podle toho, jak je fyzicky zdatný, i z hlediska techniky, tak by měl být nonstop kolem dvacítky na světě. Ale místo toho tam létá v periodách. Bude to padesát na padesát, ale budeme věřit, že jsme tu práci udělali lépe a dotáhneme to do vítězného konce," řekl Navrátil.