Sinner ani Fritz Ameriku nebaví? Tenisové US Open má problém, v televizi jasně prohrává s NFL

Jannik Sinner s trofejí pro vítěze US Open.

Spojené státy měly po dlouhých letech v mužském finále US Open svého hráče, ale ani to nestačilo, aby mohli být držitelé televizních práv spokojení. Sledovanost posledního grandslamového klání sezony rok od roku klesá a letos trendu nepomohl ani pozměněný start ligy amerického fotbalu NFL. Co se televizního vysílání týče, newyorský major zkrátka začíná být v zámoří ohroženou událostí.

Taylor Fritz sice není Andre Agassi a Jessica Pegulaová má daleko méně příznivců než Serena Williamsová, ale čtyři americké tváře, které se dostaly do semifinálových bojů mužské a ženské dvouhry, dokázaly naplnit ochozy komplexu ve Flushing Meadows k prasknutí. A i když se domácí publikum titulu nedočkalo, nebylo pochyb, že se US Open z pohledu amerického fanouška vydařilo.

Americká tenisová asociace (USTA) oznámila, že newyorský podnik navštívilo 1 048 669 diváků. To je vůbec nejvyšší číslo návštěvnosti v historii a znamená, že přišlo o osm procent diváků více než loni.

Zaplněné tribuny na Arthur Ashe Stadium AntoineCouvercelle/Panoramic

Organizátoři plesají, příjmy ze vstupného byly rekordní. Například za lístek na semifinále se platilo 333 dolarů (7600 Kč), což při třiadvacetitisícové kapacitě arény znamená příjmy v řádu devíti míst v českých korunách za jediný den.

Jenže zatímco na místě si na atmosféru nikdo (kromě některých tenistů, kterým vadila volnost na tribunách) stěžovat nemohl, už dvě dekády trpí televizní společnosti. Tenisový grandslam je sice stále prestižní událost, leč sledovanost turnaje na obrazovkách strmě klesá. Nic na tom nemění ani účast celebrit na tribunách, na finále US Open letos přijeli i Travis Kelce se zpěvačkou Taylor Swift nebo herec Matthew McConaughey.

Ještě v roce 2002 sledovalo mužské finále průběžně přes devět milionů diváků a ženské osm. Samozřejmě, vše bylo umocněno účastí Agassiho a Peta Samprase, respektive sester Williamsových v boji o titul.

V éře poněkud chladného a precizního Rogera Federera diváci už televizi tolik nezapínali. Poté se relativně úspěšně jevil pokus oživit divácký zájem posunem finále o jeden den (v letech 2008 až 2014 se hrálo ženské finále v neděli a mužské až v pondělí), posledních 10 let už je zase vše při starém a křivka klesá. Nepomohla ani změna broadcastera, US Open dlouhá léta vysílala společnost CBS, od roku 2015 pak práva získala ESPN.

Souboj mezi Jannikem Sinnerem a domácím Fritzem byl s 1,8 miliony diváků nejméně sledovaným mužským finále od roku 2020. Ač do něj nastoupil domácí tenista, sledovanost byla o 31 % nižší než loni.

Stejný počet diváků mělo ženské finále mezi Sabalenkovou a Pegulaovou. Zde byl propad dokonce ještě větší, zápas zajímal o 53 % méně fanoušků než loňský střet mezi Sabalenkovou a Coco Gauffovou. Na letošní finále se dívalo dokonce o 10 % méně lidí než na polsko-tuniský souboj mezi Igou Šwiatekovou a Ons Jabeurovou v roce 2022.

V této souvislosti je důležité poznamenat, že tenisový grandslam tradičně v posledních dnech turnaje bojuje o zájem se startem NFL, ligy amerického fotbalu. Zatímco v minulých letech se hrál úvodní zápas NFL vždy ve čtvrtek, letos měla v zámoří velmi sledovaná soutěž drtivý program v podobě tří po sobě jdoucích večerů. Jeden zápas se hrál v pátek, druhý v sobotu a hned 12 utkání v neděli.

Tenisový program na US Open se kvůli tomu uzpůsobil a mužské finále začínalo oproti zvyklostem o dvě hodiny dříve, už ve 14:00 newyorského času. Efekt to ale nepřineslo. Americký fotbal, který umí napumpovat emoce, logicky zajímal fanoušky daleko více. Co ale děsí, je tolik propastný rozdíl. Tenis prohrál se šišatým míčem poměrem 1:17. Televizi si zapnulo na kanálech FOX a CBS více než 30 milionů diváků.

Aktuálně se tak začíná debatovat o tom, zda je termín newyorského grandslamu vhodný. Síla peněz za televizní práva totiž někdy dokáže být silnější než tradice.