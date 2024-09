Jak hříšník Sinner dobyl New York. Stín dopingové kauzy přebil vstupem do klubu výjimečných

Když italský tenista Jannik Sinner (23) přijížděl do New Yorku, nebyl zrovna v lehké pozici. Jen pár dnů před startem US Open vyšla najevo informace o tom, že v průběhu první poloviny sezony dvakrát neprošel dopingovou kontrolou. I tak po sedmi zápasech a dvou týdnech nakonec zvedl nad hlavu trofej pro vítěze posledního grandslamu roku.

Ten možná přišel právě včas, aby poskytl Sinnerovi dostatek příležitostí zahnat depresivní myšlenky. Sled tréninků a zápasů ho držel dál od kauzy, která i s odstupem času vypadá kontroverzně. Možná i proto, že byl mužem číslo jedna světového žebříčku, dostalo se Italovi jiného zacházení. Zastavení činnosti nepřišlo, neboť podle těch, kteří rozhodovali, dokázal vysvětlit, jak se zakázaný anabolický steroid klostebol dostal do jeho těla.

Prý kvůli ošetření malé rány na jeho kůži. Vyhazovem to odnesli jeho fyzioterapeut Giacomo Naldi a kondiční trenér Umberto Ferrara. "Reakce hráčů okolo mě byly docela pozitivní, když věci vyšly najevo. Pak se to samozřejmě řešilo dál, ale tak je to všude. Nemohu s tím dnes už nic dělat," bránil se.

Průběh US Open mu pak nadělil i dva příjemné dárky v podobě předčasných konců hlavních rivalů. Novak Djokovič vypadl už ve druhém kole, Carlos Alcaraz ve třetím. A tak cesta za trofejí až na střet s Daniilem Medveděvem nebyla lemovaná hvězdnými jmény.

Klíčové momenty

Jannik Sinner – Mackenzie McDonald 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

V prvním utkání byl ještě hodně cítit tlak dopingové kauzy a možná to ovlivnilo i vstup do zápasu. Sinner v prvním setu čelil 10 brejkbolům a třikrát ztratil servis. Další podání prohrál v úvodním gamu druhé sady. Následně ale za stavu 2:6 a 0:1 vydřel re-break a od té chvíle na kurtu panoval.

Jannik Sinner – Daniil Medveděv 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Sinner s Medveděvem už sedmkrát prohrál, včetně pětisetového duelu na letošním Wimbledonu. I proto byl čtvrtfinálový zápas otevřený. Ruský tenista dokázal odpovědět na ztracený první set šňůrou pěti bodů ve druhé sadě. Od třetího dějství však viditelně ztrácel.

Sinner svého soupeře zlomil proměněním brejkbolů za stavu 1:0 a 3:0. "Je to soupeř, proti kterému se hraje těžko. Má cit pro hru. Mnohokrát si vybere správný úder ve správný čas," glosoval klíčové momenty Medveděv, který nakonec v zápase vyrobil 57 nevynucených chyb.

Jannik Sinner – Taylor Fritz 6:3, 6:4, 7:5

Fritzovi se v úvodu vůbec finále nevedlo na podání a i díky tomu měl Sinner snadnou cestu k zisku úvodních dvou setů. Ve třetí sadě však přišel moment, díky kterému mohl Američan zápas zvrátit. "Podával pak mnohem chytřeji, takže jsem musel změnit pár věcí i svou pozici na returnu," přiznal Sinner. Fritz si přesto vypracoval brejk, jenže vzápětí znovu servis ztratil a soupeř už mu další šanci nedal. Agresivně hrající Američan sice zapsal víc winnerů (24:23), také však udělal víc chyb (34:21).

Důležitá čísla

2

Je to teprve druhý grandslamový titul, který Sinner získal. Oba dobyl v roce 2024 a oba shodně na betonových kurtech. Na hardu také v letošním roce prohrál jen dva zápasy proti 34 vítězstvím. US Open je turnaj, na kterém vzhledem ke své hře bude mít největší šance na úspěch.

23

Sinner se stal druhým nejmladším hráčem, který vyhrál titul ve dvouhře mužů na Australian Open a US Open během jedné sezony v otevřené éře. V den vítězství nad Fritzem mu bylo 23 let a 23 dnů. Mladší byl jen Jimmy Connors v roce 1974, a to už je půl století zpět. Nová mladá generace potvrzuje svůj nástup. Ital také letos na grandslamech vyhrál 23 utkání.

11 180

Tolik bodů v žebříčku má Sinner po konci US Open. Během jediného roku zapsal 75 výher a jen sedm proher. Vyhrál devět turnajů. Jeho náskok na aktuálně druhého Alexandra Zvereva je ​​4105 bodů. Ital se stal teprve osmým hráčem historie, který prolomil hranici 10 tisíc bodů. Djokovičův rekord (16 950) z roku 2011 však zůstal ještě hodně vzdálený.

Sinner v New Yorku ukázal svou dominanci a odpověděl na dva grandslamové tituly rivala Alcaraze. "Mám neskutečný rok, dosáhl jsem opravdu mnoha velkých vítězství. Vše začalo titulem v Austrálii, které mi dodalo sebevědomí a z toho těžím doteď," vyznal se ve svém projevu po utkání.

Trofej mu snad symbolicky předal Andre Agassi, který ve své kariéře prožil podobně kontroverzní období. Také ikonického Američana v průběhu jeho kariéry nachytali dopingoví komisaři s pozitivním testem – v jeho případě na metamfetamin. I Agassimu se však podařilo přesvědčit ATP, že se látka dostala do jeho těla omylem, organizace případ prověřila a odložila. Na veřejnost se nedostalo nic.

Sinner už po finále o případu mluvit nechtěl a spíš filozofoval: "Během tohoto turnaje jsem se pomalu restartoval, abych trochu víc cítil, jaký jsem jako člověk. Ne všechno je dokonalé a díky tomu vím, že se nesmí přestat pracovat. Pro sport je dobré mít nové šampiony."