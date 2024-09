Sinner se stal prvním italským finalistou US Open, Fritz je ve finále grandslamu poprvé

Světová jednička Jannik Sinner (23) při premiéře v semifinále US Open porazil ve fyzicky náročném souboji 7:5, 7:6, 6:2 Brita Jacka Drapera (22) a stal se prvním italským finalistou newyorského grandslamu. O druhý titul z majorů si italský vítěz lednového Australian Open zahraje s domácím Taylorem Fritzem (26), který udolal v pěti setech krajana Francese Tiafoea (26) a stal se prvním americkým finalistou grandslamu od Wimbledonu 2009.

Jannik Sinner prožívá týdny jako na houpačce. Kvůli nemoci přišel o olympijský turnaj v Paříži, na US Open se naladil triumfem na Masters 1000 v Cincinnati a do posledního grandslamu sezony vstupoval pod tlakem kvůli s velkým zpožděním zveřejněné dopingové kauze a neobvyklému omilostnění.

Se situací se Sinner vyrovnal a v New Yorku potvrzuje pozici nejlepšího tenisty současnosti. V šesti zápasech ztratil pouze dva sety, když ho na startu turnaje lehce potrápil domácí Mackenzie McDonald a ve čtvrtfinále bývalý šampion Daniil Medveděv, a už podruhé na US Open vylepšil své maximum.

Při premiéře v semifinále newyorského grandslamu si třiadvacetiletý Ital poradil s britským vrstevníkem a kamarádem Jackem Draperem. Po dvou vyrovnaných setech zvítězil po třech hodinách boje 7:5, 7:6, 6:2.

Sinner v úvodu nepotvrdil brejk na 4:3 a za stavu 4:5 byl dva míčky od ztráty setu. Podruhé už ale v zápase servis neztratil a soupeři oplatil tři roky starou porážku z Queen's Clubu. Na vítězné údery ho přetlačil 43:29, přitom udělal méně nevynucených chyb (34:43). Brit spáchal celkem 10 dvojchyb.

Oba tenisté v průběhu zápasu laborovali se zdravotními potížemi, ve druhé sadě si dokonce současně vzali medical timeout. Sinner si po pádu na kurt nechával ošetřit levé zápěstí, Draper bojoval s nevolnostmi a na kurtu několikrát zvracel.

Statistiky zápas Jannik Sinner – Jack Draper Livesport

"S Jackem se navzájem moc dobře známe, jsme dobří kamarádi. Byl to fyzicky velmi náročný zápas, snažil jsem se to psychicky ustát. Je těžké ho porazit a jsem šťastný, že jsem se tu dostal do finále," řekl Sinner, první italský finalista US Open.

Sinner vylepšil letošní bilanci na grandslamech na 22:2, z toho 13:0 na tvrdém povrchu. Tolik výher na majorech během jedné sezony zaznamenali od roku 2001 jen Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Andy Murray. I díky tomu si upevní pozici v čele žebříčku ATP, v němž bude mít na kontě jako teprve pátý tenista za posledních 24 let víc jak 10000 bodů - před ním se to povedlo jen už zmíněnému kvartetu Federer, Nadal, Djokovič a Murray.

"Tahle sezona je velmi pozitivní, každé finále je speciální. Když můžete hrát na turnaji v neděli, znamená to, že děláte svou práci dobře. Budeme se v tom snažit pokračovat a uvidíme, co do dokážu v neděli," řekl Sinner.

Sinner si už zahrál minimálně semifinále na každém ze čtyř grandslamů. Až do finále to dotáhl podruhé, v lednu na Australian Open slavil první grandslamový triumf. Ve finálových duelech má skvělou bilanci 15:4, letos získal už pět titulů.

Sinner se před turnajem musel vypořádat s nebývalou mediální pozorností a rozladěním fanoušků i některých tenisových kolegů, neboť se po pěti měsících dostala na veřejnost jeho dopingová kauza. V březnu měl dva pozitivní testy na přítomnost steroidu, ale pokaždé byl úspěšný s odvoláním a vysvětlením a body a peníze mu byly odebrány pouze za výsledek na Masters v Indian Wells.

V boji o druhou trofej z majorů Sinner s podporou fanoušků příliš počítat nemůže, neboť se v neděli utká s domácím Taylorem Fritzem. S o tři roky starším Američanem se střetne potřetí a opět na soupeřově domácí půdě. V roce 2021 v Indian Wells uspěl Američan, o dva roky později na stejném místě se Italovi povedla odveta.

Šestadvacetiletý Fritz v New Yorku na pátý pokus překonal čtvrtfinále grandslamu, v semifinále ale uspěl hned při premiéře. Krajana Francese Tiafoea udolal 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 a vyhrál sedmý vzájemný duel po sobě. Ten poslední rozhodl ziskem 11 míčků v řadě na přelomu čtvrté a páté sady.

Fritz se stal prvním Američanem ve finále grandslamu ve dvouhře mužů od roku 2009, kdy se to povedlo Andymu Roddickovi ve Wimbledonu. Právě Roddick je i posledním americkým vítězem majoru, v roce 2003 triumfoval na US Open.

Tiafoe hrál semifinále grandslamu podruhé v kariéře a znovu na domácím US Open. Opět v něm padl v pětisetové bitvě, před dvěma lety nestačil na pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze.

Výsledky US Open ve dvouhře mužů