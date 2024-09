Sinner může napodobit Djokoviče a Federera, o titul z US Open se utká s debutantem Fritzem

Jannik Sinner (23) může po Matsu Wilanderovi, Rogeru Federerovi a Novaku Djokovičovi jako teprve čtvrtý muž v open éře ovládnout v rámci jedné sezony Australian Open a také US Open. O svůj druhý grandslamový triumf bude bojovat s domácím Taylorem Fritzem (26), jenž se probojoval do finále podniků velké čtyřky poprvé v kariéře a může ukončit více než 20leté čekání na domácího šampiona.

Šance Jannika Sinnera na triumf na letošním US Open každým překvapivým výsledkem rostla a po vypadnutích obhájce titulu Novaka Djokoviče a předloňského šampiona Carlose Alcaraze se dalo jeho čtvrtfinále s dalším z bývalých vítězů tohoto podniku Daniilem Medveděvem označit za předčasné finále. Na čtyřsetové vítězství nad ruským rivalem dle očekávání navázal v semifinále s Jackem Draperem, kterému nepovolil set.

Aktuální lídr žebříčku byl už před startem turnaje jedním z největších favoritů. A to i díky famózním posledním 12 měsícům na tvrdých površích. Do New Yorku přijel ve skvělé formě a po triumfu na Masters v Cincinnati. Jenže pár dní před začátkem posledního grandslamu roku vyšla najevo kontroverzní informace o jeho dvou pozitivních testech na doping z března. Ve Flushing Meadows se tak musel po cestě do finále vypořádat s kritikou fanoušků, médií i některých svých kolegů.

Od začátku loňské sezony posbíral 20 skalpů TOP 10 a také osm titulů na betonech. Navíc předčil Rogera Federera a stal se nejmladším hráčem, který v jednom roce postoupil do finále obou hardových grandslamů. Pokud by získal na US Open trofej pro šampiona, tak jako teprve čtvrtý v open éře (Mats Wilander, Federer a Djokovič) vyhraje v rámci jedné sezony Australian Open i US Open.

V aktuálním roce je nejstabilnějším hráčem na grandslamech, přestože jeho rival Alcaraz ovládl French Open a Wimbledon. Třiadvacetiletý Ital posbíral na letošních majorech 22 vítězství, což dokázal v rámci jedné sezony v tomto století jako první nepočítaje legendární Big Four. Obě grandslamové porážky v tomto roce zaznamenal proti grandslamovým šampionům, a to po pětisetových bitvách s Alcarazem v Paříži a Medveděvem ve Wimbledonu, v nichž vždy získal úvodní sadu.

V letošní sezoně má vynikající bilanci 54:5 a po skončení loňského US Open 74:7. Je tak naprosto zaslouženě světovou jedničkou a triumf na US Open by nemohl nikoho překvapit. Jako jediná překážka se jeví potenciální zdravotní problém, s nimiž bojuje celou kariéru. Dá se říct, že všech pět proher v tomto roce zapsal zčásti i vinou nějakých zdravotních potíží. Případnou hrozbou je i pětisetový duel, jelikož prohrál šest z posledních osmi.

Taylor Fritz vstupoval do překvapivého semifinále s Francesem Tiafoem jako favorit a asi málokdo očekával, že by mohl svého krajana předčit fyzicky v pětisetové bitvě. V úvodním dějství nevyužil několik šancí a prohrával 1:2 na sety. Tiafoe ovšem začal už uprostřed čtvrté sady fyzicky odpadat, což Fritzovi postup do dalšího kola značně usnadnilo.

Šestadvacetiletý Američan je obecně považován za hráče s dělovým forhendem i servisem, jenž není zrovna hrozbou v dlouhých a náročných zápasech. V pětisetových duelech má však pozitivní bilanci 12:11, přičemž v této dekádě vyhrál více pětisetových bitev než on (11) pouze Alcaraz (12).

Přípravu na domácí US Open rozhodně neměl ideální a až do loňského ročníku se mu ve Flushing Meadows vůbec nedařilo. Prvním americkým grandslamovým finalistou od roku 2009 je ovšem zaslouženě, protože se z Američanů po úpadku Johna Isnera zhruba v roce 2019 jako první vyšplhal do špičky a díky oživení amerického tenisu má podíl na tom, že teď je v TOP 20 žebříčku hned pět zástupců USA.

Spojené státy čekají na domácího šampiona US Open už přes 20 let. Jako poslední hrál finále v New Yorku v roce 2006 Andy Roddick, který vyzval tehdejší světovou jedničku a dominujícího Federera. Švýcarský fenomén zakončil sezonu 2006 s neskutečnou bilancí 94:6 a Roddicka přehrál ve finále US Open ve čtyřech setech. Podobně těžké to bude mít Fritz, jelikož vyzve aktuální světovou jedničku a skvěle hrajícího Sinnera, jenž má na kontě v tomto roce pět porážek, tedy o jednu méně než tehdy Federer v roce 2006.

Aktuálně 12. hráče světa čeká první grandslamové finále v kariéře a v soubojích se světovými jedničkami má nulovou úspěšnost 0:8. Přesto si před nedělním finále věří a bouřlivé domácí publikum ho buď bude svazovat, nebo mu naopak dodá sebevědomí a pomůže k vynikajícímu výkonu. "Mám pocit, že ve finále předvedu opravdu dobrý výkon a vyhraju," řekl Fritz.

Vzájemná bilance: 1:1, na oba souboje došlo na americkém Masters v Indian Wells. Sinner je v letošní sezoně, pokud není zdravotně limitován, takřka neporazitelný. V aktuálním roce disponuje vynikající bilancí 44:1 se soupeři figurujícími mimo TOP 10 pořadí a ve finále na nejvyšším okruhu má kariérní úspěšnost 15:4. Do finále US Open tak půjde zaslouženě jako jednoznačný favorit.

Fritz ale nemusí být bez šance. Výhoda domácího prostředí totiž může být zásadní a historicky je velmi těžké ovládnout v jedné sezoně oba hardové grandslamy. Sinnera navíc může postihnout nějaký zdravotní problém a v pětisetových utkáních není zrovna úspěšný. Pro Fritze však bude velmi těžké případně italského favorita do páté rozhodující sady vůbec dostat.