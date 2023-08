Los US OPEN: Vondroušová na jméno soupeřky čeká, Kvitová vyzve Bucsaovou

Los US Open: Vondroušová půjde proti kvalifikantce, Kvitová vyzve Bucsaovou

US Open ATP - Dvouhry

Los US Open: Vondroušová půjde proti kvalifikantce, Kvitová vyzve Bucsaovou

Wimbledonská vítězka a nejvýše nasazená česká tenistka Markéta Vondroušová (24) zahájí US Open proti hráčce z kvalifikace a v případě postupu až do čtvrtfinále může narazit stejně jako před několika týdny v Londýně na Američanku Jessicu Pegulaovou. Karolína Muchová (27) vyzve v úvodu posledního grandslamového turnaje roku ve Flushing Meadows Storm Hunterovou z Austrálie. Petra Kvitová (33) se utká se Španělkou Cristinou Bucsaovou. Rozhodl o tom dnešní los v New Yorku.

V hlavní soutěži bude startovat deset Češek, muži jsou zatím ve dvou. Z kvalifikace ale stále mohou postoupit Tomáš Macháč, Zdeněk Kolář a Jakub Menšík, které čeká druhé kolo. Šest českých tenistek bude plnit roli nasazených hráček. Vedle Vondroušové (9.), Muchové (10.) a Kvitové (11.) začne turnajová dvanáctka Barbora Krejčíková proti Italce Lucii Bronzettiové, loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková (25.) vyzve soupeřku z kvalifikace, Marie Bouzková (31.) se utká s domácí Ashlyn Kruegerovou.

Těžký los má osmnáctiletá Linda Fruhvirtová, jež bude čelit loňské osmifinalistce Američance Danielle Collinsové. Kateřina Siniaková vyzve Rusku Annu Kalinskou, Linda Nosková zahájí turnaj proti Američance Madison Brengleové. S kariérou loučící se Barbora Strýcová vyzve v 1. kole Estonku Kaiu Kanepiovou.

Čtvrtfinalista Australian Open a pětatřicátý hráč světa Jiří Lehečka vstoupí do US Open duelem proti Rusovi Aslanu Karacevovi a v dalším kole může narazit na světovou čtyřku Dána Holgera Runeho. Jiří Veselý startující díky chráněnému žebříčku se utká s hráčem z kvalifikace.

Úřadující šampion a letošní wimbledonský vítěz Španěl Carlos Alcaraz narazí v úvodu na Němce Dominika Koepfera. Vítěz rekordních 23 grandslamových titulů Novak Djokovič zahájí grandslamový turnaj v New Yorku proti Francouzi Alexandremu Müllerovi. Úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková bude v úvodním kole čelit Švédce Rebecce Petersonové.