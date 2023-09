Jak Gauffová dobyla New York. Otočky s veteránkami i odkaz afroamerických vítězek

Cori Gauffová (19) to dokázala. Navzdory mládí a obrovskému tlaku, který byl spojen s velkým očekáváním domácích fanoušků, vyhrála poprvé grandslamový titul. Podařilo se jí to v New Yorku, tedy na místě, kde sledovala své vzory. Cestou za trofejí vyřadila několik výjimečných hráček a její triumf je rozhodně zasloužený.

Už když Gauffová vstupovala do velkého tenisového světa, mluvilo se o ní jako o zázračném dítěti a hvězdě budoucnosti. Mnozí ze sportovců ale nedokážou naplnit prognózy a v době dospívání odpadnou. Cori naopak rok od roku přidávala ke svému talentu výkonnost a naučila se vyhrávat.

Před 11 lety byla na tribuně ve Flushing Meadows a když Serena Williamsová dobyla svůj čtvrtý titul, křepčila s dětinskou radostí. Bylo jí osm let a nemohla tehdy tušit, že za nějaký čas to bude ona, které se bude tleskat.

"Je pro mě ctí být ve výčtu vítězek s Altheou Gibsonovou, Serenou, Venus, Naomi, Sloane. Vydláždily mi cestu, abych tu mohla být," vyjmenovala všechny tenistky tmavé pleti, které před ní v New Yorku dobyly grandslamový titul.

Nejen Serena pro ni byla vzorem. Daleko blíže měla ke Sloane Stephensové, kterou viděla vyhrát US Open v roce 2017: "Tehdy jsem prohrála juniorské finále, ale byl to pro mě inspirující okamžik, když zvítězila. To proto, že jsem vedle ní vyrůstala, znala jsem ji od svých deseti let. Asi tušíte, co pro mě Serena, Venus nebo Sloane znamenaly. Doufám, že pokračuji v jejich odkazu a věřím, že teď i jiné dívky mohou věřit, že to zvládnou."

Gauffové zjevně pomohla čerstvá spolupráce s někdejším předním hráčem Gradem Gilbertem, který následně jako trenér vedl Andreho Agassiho nebo Andyho Roddicka. Je to jen něco přes měsíc, co se svérázný Američan posadil do její hráčské lože. Od té chvíle získala tři tituly během jediného měsíce. Předtím na stejný počet trofejí potřebovala čtyři roky.

Gilbertův přínos není jen o koučinku, ale i o nastavení mentality. Gauffová díky němu necítí takový tlak. "On je sice starší, ale pořád má mysl dvacetiletého. No, možná je někdy spíš jako desetiletý kluk. Když hrával, pokaždé měl v puse gumové bonbóny a teď mi je nutí. Vezmu si je, ale nejím je," vyprávěla s úsměvem na tváři čerstvá vítězka US Open.

Klíčové momenty US Open

Gauffová – Siegemundová 3:6, 6:2, 6:4

Drama a kontroverze hned na úvod. Němka Laura Siegemundová začala bez respektu a po vyhrané první sadě se snažila šetřit síly. Jenže Gauffová si na prodlevy mezi podáními postěžovala a rozhodčí udělila německé hráčce dvě napomenutí, díky nimž světová šestka získala bod. Siegemundová navíc z tribun slyšela pískot a po zápase si naopak stěžovala ona. "Jsem hodně zklamaná, jak se ke mně lidé chovali. Neměli žádný respekt ke mně ani k dobrému tenisu. Tak nefér chování proti hráčce, co není Američanka, jsem zažila zatím jen na tomto kurtu. Je to poprvé, co na tiskové konferenci brečím," uvedla pětatřicetiletá veteránka.

Gauffová – Wozniacká 6:3, 3:6, 6:1

Další velezkušená hráčka proti americké teenagerce a opět třísetový zápas. Proti finalistce ročníků 2009 a 2014, jež na začátku srpna překvapivě po více než třech letech obnovila kariéru, ztratila Gauffová v každém setu jednou servis. Dokud si Caroline Wozniacká hlídala podání, měla šanci. Do rozhodující sady ale vstoupila ztrátou a mladičká Američanka dominovala. "Věřila jsem si, že mohu postoupit dál. Caroline ale umí vybrat spoustu míčků, takže bylo potřeba hrát agresivně. Být s ní na kurtu ale pro mě byla velká čest," podotkla Gauffová.

Gauffová – Sabalenková 3:6, 6:2, 6:4

První set byl ze strany Gauffové bídný a Sabalenková navzdory negativnímu poměru vítězných úderů a nevynucených chyb získala úvodní sadu. Hned v první hře druhého setu měla běloruská hráčka další dva brejkboly, v tu chvíli pro sebe ale Gauffová zřejmě zachránila finále. Odvrácené příležitosti ji nakoply a za krátkou chvíli byla zpět sebevědomá hra mladé Američanky.

Gauffovou pak už téměř nebylo možné zastavit, prakticky nechybovala a navíc se dokázala velmi dobře bránit při razantní hře Bělorusky. Sabalenková závěr zápasu odehrála se zraněním, ale i zdravá by zřejmě těžko hledala protizbraně.

Důležitá čísla

1 –⁠ Gauffová se stala grandslamovou vítězkou poprvé v kariéře a je také jedinou hráčkou, která dokázala v posledních sezonách alespoň jednou ročně porazit novou světovou jedničku. Nad Sabalenkovou zapsala vždy jedno vítězství v letech 2020, 2021, 2022 i 2023.

4 –⁠ Čtyřikrát musela hrát Gauffová na US Open třísetový zápas. Jen čtyři tenistky dokázaly vyhrát poslední grandslam sezony před dovršením 20 let. Ve Flushing Meadows se to poštěstilo ještě Tracy Austinové, Sereně Williamsové a Chris Evertové. Nejmladší vítězkou newyorského klání nadále zůstává Austinová, která triumfovala ve věku 16 let a osmi měsíců. Tehdy se psal rok 1979.

19 –⁠ Jak už bylo zmíněno, svůj první grandslamový titul získala Gauffová v pouhých 19 letech a díky tomuto triumfu je také nejmladší šampionkou US Open od roku 1999, kdy krátce před 18. narozeninami vyhrála Serena Williamsová.

Gauffová se po US Open posunula na 3. místo rankingu WTA, má ale předpoklady vstoupat ještě výš. Rok 2023 je pro ni přelomový. Dnes je jednou z nejlépe fyzicky připravených hráček, experti oceňují hlavně její atletičnost. Respekt si získala už i u soupeřek, neboť pravidelně sbírá skalpy těch nejlepších.

Američanka si zároveň si uvědomuje, že to byla hlavně její rodina, která jí pomohla zůstat na správné cestě. "Když jsem vyhrála, první člověk, kterého jsem hledala, byl táta. Bylo to poprvé, co jsem ho viděla plakat," vyprávěla.

Ač už dnes není navenek tolik vidět pouto Cori k jejím rodičům, neboť po světě létá víceméně bez nich, uvědomuje si, že bez otce a matky by cesta na vrchol možná nebyla: "Táta mě podporoval. Spousta lidí se nás snažilo oddělit, říkali mi, že už nemusí být v mém hráčském boxu. Netuší, že právě on je důvodem, proč jsem tento zápas vyhrála," svěřila se po finále dojatá šampionka.

