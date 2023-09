Tennis Tracker: Jako Ósakaová. Gauffová ovládla finále US Open i přes ztrátu úvodní sady

US Open WTA - Dvouhry

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 10. září?

06:10 – Od roku 2000 je Cori Gauffová teprve druhou hráčkou, která vyhrála finále ženské dvouhry na US Open po prohraném úvodním setu, stejně jako Naomi Ósakaová, která v roce 2020 porazila Viktorii Azarenkovou.

02:25 – Šestnáctiletá tenistka Tereza Valentová juniorský titul ve dvouhře na US Open nezískala. Turnajová devítka prohrála ve finále s domácí Katherine Huiovou, o dva roky starší Američance podlehla i přes šest odvrácených mečbolů dvakrát 4:6. Hráčka TK Sparta Praha přišla o šanci získat první juniorský grandslam v kariéře a navázat v New Yorku na triumf Marie Bouzkové z roku 2014.

00:24 – Cori Gauffová zakončila ze svého pohledu fenomenální sezonu amerických betonů premiérovým grandslamovým triumfem. Nyní 12 zápasů neporažená Američanka přehrála 2:6, 6:3, 6:2 chybující vítězku lednového Australian Open a budoucí světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a ukončila šestileté čekání na domácí šampionku závěrečného majoru sezony. Zvládla tak i své čtvrté letošní finále, získala celkově šestý titul a posune se v žebříčku na post světové trojky.