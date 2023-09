Muchová si o titul z US Open nezahraje. V semifinále podlehla domácí teenagerce Gauffové

Karolína Muchová (27) na US Open své grandslamové maximum nevyrovnala. V semifinále česká tenistka podlehla v souboji poražených finalistek posledních dvou ročníků Roland Garros podobně jako před pár týdny ve finále v Cincinnati domácí světové šestce Coco Gauffové (19), v New Yorku v utkání na téměř hodinu přerušeném protestujícím divákem prohrála 4:6, 5:7. Americká teenagerka si o první grandslamový titul zahraje s vítězkou letošního Australian Open Arynou Sabalenkovou (25), která po obratu z 0:6 a 3:5 zdolala finalistku z roku 2017 Madison Keysovou (28) a vyhrála teprve druhé ze sedmi grandslamových semifinále.

Ještě před rokem figurovala Karolína Muchová ve světovém žebříčku až ve třetí světové stovce, letos ale na 13 ze 14 akcí vyhrála vždy minimálně jeden zápas, na French Open se dostala poprvé do finále grandslamu, v Cincinnati postoupila poprvé do finále podniku WTA 1000 a nyní na US Open hrála svůj první turnaj v roli hráčky TOP 10.

Zatímco v předchozích dvou letech ve Flushing Meadows neuhrála ani set, letos skolila pět soupeřek (Storm Hunterovou, Magdalenu Frechovou, Taylor Townsendovou, Xinyu Wang a Soranu Cirsteaovou) a dvakrát překonala své newyorské maximum. Přemožitelku našla až v semifinále, v němž nestačila na domácí Coco Gauffovou.

Muchová prohrála s o osm let mladší Američankou i druhý vzájemný zápas. Před necelými třemi týdny neuspěla v duelu poražených finalistek posledních dvou ročníků Roland Garros ve finále turnaje v Cincinnati a set neuhrála ani nyní v New Yorku. Po necelých dvou hodinách hry prohrála 4:6, 5:7.

"Dnes jsem se od začátku do konce necítila dobře. Jsem smutná z toho, jak to dopadlo a že jsem ze sebe nevydala na kurtu to nejlepší," litovala Muchová.

Poslední česká naděje neměla na kurtu Arthura Ashe ideální začátek. V úvodu přišla dvakrát o servis a Gauffová utekla do vedení 5:1. Muchová nic nevzdala, soupeřku vzápětí dvakrát brejkla a snížila na 4:5. Při vlastním podání se ji už ale srovnat nepodařilo, v desáté hře neuhrála ani fiftýn a Američanka získala za 43 minut první sadu ve svůj prospěch.

Druhý set byl za stavu 1:0 pro Gauffovou přerušen kvůli protestu čtyř ekologických aktivistů v hledišti. Muchová nejprve využila přestávku na drobné ošetření, obě tenistky ale poté odešly po konzultaci se supervizorem do zázemí. Nucená přestávka se protáhla zhruba na padesát minut, neboť jeden z aktivistů si přilepil chodidla k podlaze tribuny.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho pokračovala po návratu ve zlepšeném výkonu z konce první sady. Gauffová ale dokázala v osmé hře získat brejk a za stavu 5:3 měla při vlastním podání první mečbol. Muchová jej odvrátila připraveným náběhem na síť a vynutila si pokračování.

Rozhodující momenty tak přišly ve dvanácté hře, kdy Muchová čelila za stavu 5:6 opět tlaku Gauffové. V dramatické koncovce plné krásných tenisových momentů se české tenistce podařilo odvrátit další čtyři mečboly, při pátém v gamu a šestém celkově, už ale poslala míček do autu a Američanka si mohla po necelých dvou hodinách hry zakřičet radostí.

"Ta podpora fanoušků byla tak hlasitá, že jsem se bála o zdraví svých uší. Moc děkuju, bylo to hezky bláznivé. Vyrůstala jsem sledováním US Open a postoupit tady do finále pro mě moc znamená. Ale práce ještě nekončí a doufám, že mě fanoušci v sobotu zase podpoří," radovala se Gauffová, jež vyhrála pojedenácté v řadě a připsala si 17. vítězství z posledních 18 zápasů.

Muchová si semifinále grandslamu zahrála potřetí v kariéře. V tom prvním na Australian Open 2021 podlehla Američance Jennifer Bradyové, letos v Paříži udolala po odvrácení mečbolu Arynu Sabalenkovou a padla až ve finále s Igou Šwiatekovou.

Ve světovém žebříčku se sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce posune 8. místo a o dvě příčky vylepší své kariérní maximum. Zároveň si upevní pozici v boji o premiérový start na Turnaji mistryň.

Pokračuje tak čekání na první českou vítězku US Open. Poslední českou finalistkou zůstává Karolína Plíšková, která bojovala o titul na betonových dvorcích v New Yorku v roce 2016.

Jako Evertová či Navrátilová

Gauffová se do finále grandslamu prodrala podruhé v kariéře a jako teprve čtvrtá americká teenagerka po Chris Evertové, Martině Navrátilové a Andree Jaegerové to dokázala na dvou různých površích. Loni na antukovém French Open ji o triumf připravila Šwiateková.

O první grandslamový titul si Gauffová zahraje v sobotu večer s Arynou Sabalenkovou. S o šest let starší rodačkou z Minsku vede ve vzájemné bilanci 3:2, ale poslední duel letos v Indian Wells prohrála hladce ve dvou setech.

Sabalenková, jež v průběhu turnaje získala jistotu premiérového posunu na post světové jedničky, zvládla semifinále grandslamu teprve podruhé ze sedmi pokusů a poprvé na US Open po dvou neúspěších v předchozích dvou sezonách.

Přitom blízko další semifinálové porážce byla i letos. S domácí přemožitelkou Markéty Vondroušové a finalistkou z roku 2017 Madison Keysovou prohrávala 0:6, 3:5 a 0:15, vývoj ovšem dokázala otočit.

Po zisku 15 z následujících 16 fiftýnů sice nevyužila dva vypracované setboly, v tie-breaku ale dominovala a vynutila si třetí set. V něm ještě prohrávala 2:4, ztracený servis si však vzala okamžitě zpátky, za stavu 3:4 odvrátila dva brejkboly a o vítězce nakonec musel rozhodnout super tie-break do 10 bodů.

Sabalenková už po zisku sedmého bodu upustila raketu na kurt a za stavu 7:3 se předčasně radovala, nicméně znovu se dokázala zkoncentrovat a popáté v kariéře vyhrála zápas, v němž dostala kanára.

"Myslela jsem si, že ten tie-break se hraje do sedmi. Bylo to bláznivé a děkuju týmu, že mi připomněl, že se tu už hraje do deseti. Bylo důležité, že jsem i pak zůstala koncentrovaná, mohlo to dopadnout jakkoliv," komentovala koncovku utkání Sabalenková, jež si připsala jubilejní 50. vítězství v sezoně.

"Madison hrála neuvěřitelný tenis na vysoké úrovni. Vůbec nevím, jak jsem to dokázala otočit. První finále na US Open pro mě moc znamená. Asi jste si mou výhru nepřáli a je přirozené, že jste to přáli domácí hráčce," dodala vítězka lednového Australian Open.

Dvouhra žen na US Open byla po šesti letech blízko finálovému souboji dvou domácích nadějí a znovu u toho mohla být Keysová. Nakonec ale prohrála pátý ze šesti semifinálových duelů na grandslamech a své maximum z roku 2017, kdy ve finále podlehla poslední americké šampionce Sloane Stephensové, nevyrovnala. Poslední americkou vítězkou grandslamu je Sofia Keninová (Australian Open 2020).

