Tennis Tracker: Turnaj v Cincinnati vyvrcholí epickým finále mezi Djokovičem a Alcarazem

US Open WTA - Dvouhry

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 20. srpna?

06:15 – Kromě mužského finále diváci v Cincinnati samozřejmě uvidí i finálový duel žen. A ten bude z českého pohledu mimořádně zajímavý. Karolína Muchová se v něm utká s Američankou Cori Gauffovou.

Preview zápasu Muchová – Gauffová (19:30)

04:00 – Fanoušci v Cincinnati se mohou těšit na očekávaný finálový souboj Carlose Alcaraze s Novakem Djokovičem, které čeká repríza wimbledonského finále a první vzájemný souboj na tvrdém povrchu. Zatímco Španěl prochází turnajem po třísetových bitvách, Srb ještě neztratil set. V semifinále si poradil 7:6, 7:5 s Němcem Alexanderem Zverevem, oplatil mu porážku z Turnaje mistrů 2021 a vzájemnou bilanci upravil na 8:4. Více informací najdete v našem článku.

01:30 – Španěl Carlos Alcaraz na Masters 1000 v Cincinnati zdolal i svého čtvrtého soupeře až po třísetovém boji. V semifinále dokonce musel odvracet mečbol proti Hubertu Hurkaczovi, kterého nakonec porazil 2:6, 7:6, 6:3 a má jistotu, že titul na US Open bude obhajovat z pozice světové jedničky.