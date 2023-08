Djokovič si zajistil finálovou odvetu s Alcarazem, Španěl po přežití mečbolu post jedničky

Fanoušci na Masters 1000 v Cincinnati se mohou těšit na očekávaný finálový souboj Carlose Alcaraze (20) s Novakem Djokovičem (36), které čeká repríza wimbledonského finále a první vzájemný souboj na tvrdém povrchu. Zatímco španělský mladík prochází turnajem po třísetových bitvách a v semifinále dokonce čelil mečbolu Huberta Hurkacze (26), Srb v boji o finále přetlačil Němce Alexandera Zvereva (26) a ještě neztratil ani set. O postu světové jedničky už je však rozhodnuto, Alcaraz bude obhajovat titul na US Open z pozice nejvýše nasazeného.

Carlos Alcaraz se raketově vydrápal mezi tenisovou elitu a po odchodu Rogera Federera a pomalu dosluhujících Rafaelu Nadalovi a Andymu Murraymu se stal největším rivalem Novaka Djokoviče. Od loňského září se spolu přetahují o post světové jedničky, letos se oba už třikrát do čela vrátili.

Vzájemných tenisových soubojů přímo na kurtu však ještě přiliš nesvedli. Dosud se utkali pouze třikrát a dvě výhry si připsal o 16 let mladší Španěl. Vyhrál i tu nejsledovanější ve finále Wimbledonu, kde před měsícem po obrovské pětisetové bitvě slavil zisk druhého grandslamového titulu.

Poprvé na tvrdém povrchu se utkají až nyní ve finále Masters 1000 v Cincinnati, kde se prezentují odlišnými výkony. Zatímco zkušený Srb ve čtyřech duelech neztratil ani set a na výhru se nadřel až v semifinále, španělský mladík musel se všemi čtyřmi soupeři do tří setů a v semifinále dokonce čelil mečbolu.

Djokovič přímo v Cincinnati tři roky nehrál a na první akci od porážky ve finále Wimbledonu má velký hlad po úspěchu. S prvními třemi soupeři ztratil jen 13 gamů (v pěti setech) a ve dvou setech zvládl i semifinále bývalých šampionů proti Alexanderu Zverevovi.

Šestatřicetiletý Srb v minulosti s o devět let mladším Němcem už čtyřikrát prohrál, předloni ho Zverev připravil o olympijské finále v Tokiu či finále na Turnaji mistrů. Od té doby spolu nehráli.

Na Masters 1000 v Ohiu byl o 'chlup' lepší Djokovič, který lépe zvládl koncovky obou setů. Po 2 hodinách 4 minutách boje zvítězil 7:6, 7:5 a vzájemnou bilanci upravil na 8:4. Ale zatímco čtvrtfinále proti Tayloru Fritzovi zaznamenal jen 6 nevynucených chyb, proti Zverevovi jich spáchal 29 při 19 winnerech.

Djokovič měl pokaždé problémy s ukončením setu. V prvním dějství za stavu 5:4 nevyužil tři setboly a uspěl až na šestý pokus v tie-breaku. Ve druhé sadě dokonce znovu za stavu 5:4 poprvé v zápase přišel o podání, ale získal následující dva gamy a necelé dvě hodiny před půlnocí odmítl za rachotu nedalekého ohňostroje další zdramatizování.

Djokovič si připsal celkově 1068. výhru, čímž se v historické tabulce vyrovnal Rafaelu Nadalovi a Ivanu Lendlovi. Potřeboval na to ale o 9 zápasů méně než Španěl a 31 méně než Američan českého původu. Rodák z Bělehradu má zápasovou bilanci 1068:211.

Do finále na 'tisícovce' v Ohiu postoupil posedmé v kariéře, triumfovat ale dokázal jen v roce 2018 (před třemi lety navíc ovládl Western & Southern Open konané výjimečně v New Yorku). V celkově 135. finále bude vítěz 23 grandslamů bojovat o 95. titul, kterým by překonal historicky třetího Lendla. Ve sbírce má rekordních 38 trofejí z podniků Masters.

Alcaraz po wimbledonském triumfu zatím nenachází optimální formu v přípravě na US Open, na kterém loni získal první grandslamový titul a stal se díky němu nejmladší světovou jedničkou.

Sice vyhrál šest ze sedmi duelů, ale šestkrát po sobě musel do třísetové bitvy a k ideálním výkonům má stále daleko. Před týdnem v Torontu vypadl ve čtvrtfinále po porážce s Tommym Paulem, nyní na dalším Masters 1000 v Cincinnati zvládl zž čtyři třísetové duely a postoupil do finále.

Dvacetiletý Španěl po výhře nad Jordanem Thompsonem, úspěšné odvetě proti Paulovi a obratu proti Maxu Purcellovi v semifinále otočil nepříznivý vývoj proti Hubertu Hurkaczovi.

Porazit o šest let staršího Poláka dokázal podruhé během dvou týdnů, znovu však až po ztrátě prvního setu a velkém boji. Zatímco v Torontu získal druhou a třetí sadu až v tie-breaku, v Cincinnati musel dokonce odvracet mečbol.

Alcaraz v úvodu prohrál první tři gamy, v průběhu prvního setu nevyužil pět brejkbolů ve třech různých gamech a po ztrátě dvou servisů počtvrté ze šesti posledních zápasů prohrál první set.

A mohlo být ještě hůř. Ve druhé sadě neproměnil další tři šance na brejk a za stavu 2:6 a 4:5 byl jediný míček od vyřazení. Hurkacz se dostal do výměny, ve snaze o vítězný úder ale poslal míček do autu. Přesto byl polský tenista blízko premiérové výhře nad Alcarazem ještě jednou, ale ve zkrácené hře neudržel vedení 4:1.

Alcaraz totiž právě v tento moment přepnul na vyšší level, plně se koncentroval na každý přicházející úder a také pátý vyhraný set proti Hurkaczovi vybojoval v tie-breaku. Po zisku 10 bodů v řadě byla psychická výhoda na jeho straně a dokázal ji zužitkovat. Ve třetím setu po využití až celkově 11. brejkbolu odskočil do vedení 4:1, na servisu byl suverénní, po 2 hodinách a 16 minutách hry zítězil 2:6, 7:6, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci upravil na 3:0.

"Byl to zápas náročný na hlavu. Brejkbolů jsem měl fakt hodně, bylo to složité. Odvrátit mečbol není samozřejmě snadné, ale s trenérem jsme mluvili o tom, že musím zůstat pozitivní. Věděli jsme, že šance přijdou a já se je snažil využít," řekl Alcaraz v rozhovoru na kurtu.

"Je to pro mě těžký turnaj. Všechny zápasy jsem musel do tří setů, ale jsem šťastný, že jsem to dnes opět zvládl a vyhrál. Zůstal jsem psychicky silný a celkově to pro mě byl dobrý zápas," dodal.

Postupem do finále si Alcaraz zajistil udržení postu světové jedničky. Pokud by ale v nedělním boji o titul neuspěl, Djokovič stáhne ztrátu na pouhých 20 bodů a návrat do čela bude mít ve svých rukách. Zatímco Španěl bude v New Yorku obhajovat 2000 bodů, srbský vítěz dvou letošních grandslamů loni kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 ve Flushing Meadows nehrál a o žádné body nepřijde.

Svěřenec Juana Carlose Ferrera Alcaraz bude v celkově 16. finále usilovat o 13. titul. Ve finále podniků Masters 1000 má bilanci 4:0, ještě před oslavou 21. narozeniny si pětkrát finále na 'tisícovce' zahráli jen Djokovič a Nadal.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Cincinnati