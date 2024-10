Draper ve Vídni získal nejcennější trofej kariéry, ve finále přestřílel Chačanova

Jack Draper (22) ovládl halový turnaj ATP 500 ve Vídni. Britský přemožitel Tomáše Macháče ve finále přehrál sedm zápasů neporaženého Karena Chačanova (28), a byť ve druhém setu přišel o vedení 4:0, zvítězil 6:4, 7:5. Na vítězné údery Rusa přestřílel 32:16 a získal druhý a dosud nejcennější titul.

Jack Draper ve Vídni ztratil v pěti zápasech jediný set ve čtvrtfinále s Tomášem Macháčem. Další čtyři soupeře - Keie Nišikoriho, Luciana Darderiho, Lorenza Musettiho a v nedělním finále čerstvého šampiona z Antverp Karena Chačanova - nepustil ani do rozhodující sady.

Souboj o titul pojmul velmi aktivně. Na vítězné údery o šest let staršího soka porazil drtivě 32:16, přitom udělal jen o jednu nevynucenou chybu více (20:19). Po hodině a 36 minutách vyhrál 6:4, 7:5 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2.

Sestřih zápasu

Jack Draper ve finále porazil Karena Chačanova Livesport

Draper v úvodu odskočil do vedení 3:1 a byť další šance na brejk v páté hře nevyužil, sám po svém servisu ztratil jen čtyři ze 24 fiftýnů a po 40 minutách se ujal vedení 1:0 na sety.

A když na začátku druhé sady vyhrál 17 z 19 míčků a za stavu 6:4 a 4:0 bojoval o další brejk, zdálo se být o vítězi rozhodnuto. Ale nebylo.

Statistiky zápasu Jack Draper – Karen Chačanov Livesport / Enetpulse

Chačanov servis udržel a dostal se na vlnu. Po zisku 18 z 22 bodů a pěti gamů v řadě otočil na 4:5 a byl dva míčky od vyrovnání.

Rázem to byl Draper, kdo musel podávat na udržení se v setu. A obrat britský tenista v pravý okamžik zastavil. Vyhrál následné tři hry a dějství jako na houpačce a tím i celý zápas a turnaj ukončil.

Rozhovor s Draperem

Rozhovor s Jackem Draperem Livesport

"Hrál jsem velmi dobře, ale pak se mi to zvrtlo. Ne že bych se cítil nervózní, jen mi sem tam chybělo pár míčků. Asi jsem udělal pár špatných rozhodnutí a Karen se začal rozhoupávat. Zvedal úroveň své hry, což svědčí o tom, jak je dobrý. Je to bojovník ve skvělé formě," komentoval Draper.

"Bylo to v tu chvíli hodně vyrovnané, ale zůstal jsem psychicky silný a naštěstí jsem to zvládl. Byla to úleva," dodal britský mladík, který hrál finále počtvrté v kariéře a po dvou úvodních nezdarech podruhé uspěl. Z prvního triumfu se radoval v červnu na trávě ve Stuttgartu. Ve světovém žebříčku se posune na 15. místo a o tři příčky vylepší své maximum.

Vídeň má devátý rok po sobě jiného šampiona. Draper navázal na triumfy Jannika Sinnera, Daniila Medveděva, Alexandera Zvereva, Andreje Rubljova, Dominica Thiema, Kevina Andersona, Lucase Pouillea, Andyho Murrayho a Davida Ferrera.

Nyní se oba finalisté přesunou na Masters 1000 do Paříže. Draper bude v prvním kole soupeřem Jiřího Lehečky, šampion z roku 2018 Chačanov bude čelit Španělu Pablu Carreňovi.

Výsledky turnaje ATP 500 ve Vídni