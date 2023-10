Senzační a utajený návrat na kurty. Lucie Šafářová si zahraje turnaj ITF v Remeši

Lucie Šafářová (36) se po více než pěti letech znovu představí ve dvouhře na tenisových kurtech. Bývalá fedcupová reprezentantka se přihlásila na turnaj ve francouzské Remeši, kde ji čekají zápasy v singlu i ve čtyřhře.

V prvním kole nastoupí v úterý dopoledne proti Yaroslavě Bartashevichové z Francie, která figuruje na 782. místě žebříčku WTA. Ve večerních hodinách ji pak čeká deblový duel po boku své neteře Emmy Dvořáčkové proti ukrajinskému páru Marija Bergenová, Darja Lopatecká.

Šafářová se po oficiálním konci kariéry stala maminkou dvou dětí s hokejistou Tomášem Plekancem. Nyní se bývalá světová pětka a finalistka Roland Garros představí na divokou kartu na halovém turnaji ITF W25. Naposledy hrála soutěžní zápas dvouhry v roce 2018 v Québeku, kde podlehla Ons Jabeurové ve třech setech.

Není jasné, zda se jedná o jednorázovou akci, nebo má Šafářová v plánu absolvovat víc turnajů. V pavouku turnaje v Remeši se objevuje řada zajímavých jmen včetně Alison van Uytvanckové či Mony Barthelové.

Ve své kariéře byla Šafářová čtyřikrát u vítězství ve Fed Cupu, pětkrát ovládla grandslamový turnaj ve čtyřhře a v singlu se dostala do finále French Open v roce 2015. Když se loučila s kariérou, prohlásila, že ji těší, jak tenis baví i její neteře Emmu (17) a Annu (14). Obě sestry se letos v srpnu vypravily na turné do USA, kde se na turnaji J60 v Orlandu shodně probojovaly do čtvrtfinále.

Šafářová je v krátké době další českou tenistkou, která se vrací do oficiálního zápasu na kurt jako maminka. V letošním roce podnikla rozlučkové turné její bývalá deblová spoluhráčka Barbora Strýcová a ve Wimbledonu dokonce triumfovala ve čtyřhře.