Griekspoor má první skalp hráče TOP 10. S Evansem jsou poprvé ve finále turnaje ATP 500

Tallon Griekspoor (27) a Daniel Evans (33) ve Washingtonu postoupili poprvé do finále turnaje ATP 500. Nizozemský tenista v semifinále vyřadil sedm zápasů neporaženou domácí nasazenou jedničku Taylora Fritze (25), na 10. pokus si připsal premiérový skalp hráče TOP 10 a bude snažit udržet finálovou neporazitelnost. Brit si poradil ve dvou setech s Bulharem Grigorem Dimitrovem (32) a zaútočí na teprve druhý titul.

Tallon Griekspoor se teprve loni v 25 letech dostal poprvé do čtvrtfinále turnaje ATP. Letos se probil už i do semifinále a to dokonce hned čtyřikrát. A už třetí z nich proměnil ve finále.

V lednu na hardu v indickém Puné a v červnu na domácí trávě v Hertogenbposchi nakonec triumfoval a nyní ve Washingtonu si poprvé zahraje finále na podniku ATP 500.

Do největšího finále se sedmadvacetiletý Nizozemec dostal po nejcennější skalpu kariéry. Domácí světovou devítku Taylora Fritze, jenž před týdnem triumfoval v Atlantě a měl v zádech sérii sedmi vítězství, zdolal po obratu 3:6, 6:3, 6:2 a a v 10. střetnutí s členem TOP 10 si připsal premiérovou výhru.

Sestřih zápasu Griekspoor – Fritz Livesport

Podrobnosti připravujeme...

Výsledky turnaje ATP 500 ve Washingtonu