Lehečka pokračuje bez ztráty setu i servisu! Cerúndolovi povolil pouhých šest gamů

Jiří Lehečka (21) na trávě v All England Clubu parádním výkonem navázal na svou premiérovou výhru ve Wimbledonu. Český mladík neztratil set a servis ani s nasazeným Argentincem Franciscem Cerúndolem (24), čerstvého šampiona z Eastbourne smetl po setech 6:2, 6:2, 6:2. O postup do osmifinále se utká se světovou patnáctkou Američanem Tommym Paulem.

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v TOP 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.

A letos už nabytou herní praxi i sebevědomí přetavuje i ve vítězné vstupy do jednotlivých grandslamů. V lednu na Australian Open to dotáhl nakonec až do čtvrtfinále, v červnu na Roland Garros vypadl ve druhém kole a nyní ve Wimbledonu je už ve třetím kole.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který si teprve před pár týdny připsal premiérovou výhru na trávě, v All England Clubu bez problémů vyhrál dva zápasy během dvou dnů.

Statistiky utkání. Livesport

Necelých 24 hodin po výhře třikrát 6:4 nad Rakušanem Sebastianem Ofnerem přehrál ještě jednoznačněji třikrát 6:2 Argentince Francisca Cerúndola. S oběma soupeři navíc ani jednou nepřišel o své podání, dohromady odvracel pouhé tři brejkboly.

O tři roky starší Cerúndolo před pěti dny v Eastbourne slavil první triumf na trávě a v Londýně si rovněž připsal první výhru ve Wimbledonu. Proti české jedničce ale 19. hráč světa šňůru pěti vítězství protáhnout nedokázal.

Lehečka bude o postup do osmifinále hrát v sobotu v prvním vzájemném duelu proti světové patnáctce Tommymu Paulovi, který minulý týden v Eastbourne prohrál finále s Cerúndolem.

Americký semifinalista lednového Australian Open ve druhém kole zdolal 6:4, 7:6, 6:7, 6:4 kanadského finalistu z roku 2016 Milose Raonice a svou letošní bilanci na trávě vylepšil na 8:3.

Až v pátek bude o postup do třetího kola usilovat Jiří Veselý. Narazí na Australana Christophera O'Connella, který dnes vyhrál dohrávku se srbským mladíkem Hamadem Medjedovičem a v 29 letech si připsal první wimbledonskou výhru.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu