Krejčíkové pomohla k postupu koncentrace: Snažím se nevnímat, co se děje na druhé straně

Když Barbora Krejčíková (28) proměnila ve wimbledonském osmifinále proti Danielle Collinsové (29) první mečbol, zakřičela si na kurtu číslo 1 radostí. Postupem mezi nejlepších osm zkompletovala sbírku čtvrtfinálových účastí ze všech grandslamů a vynahradila si zklamání z roku 2021, kdy vypadla ve stejné fázi s pozdější šampionkou Ashleigh Bartyovou. Po výhře 7:5, 6:3 řekla, že ji před zápasem naladily české písničky, a věří, že letošní počin ještě vylepší.

"Po mečbolu byla obrovská radost, že se mi to povedlo, že jsem se dostala přes čtvrté kolo, v němž jsem v roce 2021 pohořela s Ashleigh. Jsem ráda, že pokračuju," uvedla Krejčíková.

Turnajová jednatřicítka byla proti Collinsové od začátku nebezpečnější. V prvním setu si vypracovala 10 brejkbolů, proměnila ale až ten poslední za stavu 5:5. Poté doservírovala set do konce.

"Šancí jsem měla samozřejmě hodně, ale přišlo mi, že ona na všechny zahrála dobře. Neudělala jsem nic moc blbě. Byla jsem ráda, že jsem dobře servírovala, že mi to šlo a padalo. Tím, že jsem byla vždy vzadu, dotáhla jsem to a za stavu 5:5 to konečně proměnila. Dodalo mi to energii," řekla Krejčíková.

Hráčka z Ivančic se cítila na kurtu dobře. Věří, že se zlepšuje: "V každém kole, které teď hraju, je těžší a těžší soupeřka. Abych je porazila, musím se snažit hrát lépe a lépe. Dnes jsem hrála tak, abych uhrála poslední míček, mohla se usmát a zamávat publiku."

Statistiky utkání. Livesport

Zatímco Collinsová po některých nepovedených úderech frustrovaně rozhazovala rukama, dvojnásobná vítězka Roland Garros z roku 2021 zůstala koncentrovaná. Horší herní pohodu soupeřky neřešila. "Snažím se nevnímat, co se děje na druhé straně. Chci se soustředit na sebe, abych hrála údery, které chci hrát, abych s nimi byla spokojená a šťastná, že je hraju, jak je hraju. A také, aby mě to bavilo," podotkla.

Díky postupu zkompletovala sbírku čtvrtfinálových účastí ze všech grandslamů. "Mám radost, že jsem byla na všech grandslamech ve čtvrtfinále a doufám, že tady na tom se mi podaří jít ještě o krůček dál," věřila.

Před vstupem na kurt ji naladily také české písničky, které si pouštěla do sluchátek. Jakou muziku poslouchala, neprozradila. "Jsou to čeští interpreti. Mám je ráda. Je to takový pop rock."

V boji o semifinále se utká s turnajovou třináctkou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. S ní má zatím negativní bilanci 2:5. "Vyrůstaly jsme spolu, hodněkrát jsme proti sobě hrály v juniorkách i dospělých. Je to těžká soupeřka, hraje dobrý tenis. Čekám, že to bude velmi těžký zápas, ale těším se na něj. Užiju si, že jsem ve čtvrtfinále a že mohu hrát o postup," uvedla Krejčíková.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu