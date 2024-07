Paoliniová je na druhém grandslamu v řadě ve finále, ve Wimbledonu urvala bitvu s Vekičovou

Jasmine Paoliniová postoupila na druhém grandslamu v řadě do finále.

Jasmine Paoliniová (28) zaznamenala letos všechny tři své kariérní postupy do druhého týdne grandslamů a nyní ji čeká na druhém podniku velké čtyřky v řadě útok na tu nejcennější možnou trofej. Italka zdolala v semifinále Wimbledonu 2:6, 6:4, 7:6 Donnu Vekičovou (28) a v sobotním finále nastoupí proti lepší ze souboje grandslamových šampionek mezi Barborou Krejčíkovou (28) a Jelenou Rybakinovou (25).

Jasmine Paoliniová před začátkem letošní sezony nikdy nepřešla přes druhé kolo grandslamů, ovšem v aktuálním roce se podívala do druhého týdne v Melbourne, Paříži i nyní v Londýně. Obzvláště ve Wimbledonu je její tažení až do finále velmi překvapivé, protože ještě před pár týdny neměla na kontě ani jednu výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě a všech šest předchozích startů ve Wimbledonu zakončila v prvním kole či kvalifikaci.

V semifinálové bitvě s Donnou Vekičovou dlouho tahala za kratší konec a poprvé jí sebrala servis až v koncovce druhé sady. Chorvatka nezvládla v devátém gamu druhé sady smeč a ztratila převahu na kurtu. Paoliniová se dostala v závěru dějství k teprve druhé brejkbolové šanci a prvnímu setbolu a aktivní hrou možnost proměnila.

Vekičová se za stavu 1:1 vydala na několik minut do útrob stadionu a evidentně se během přestávky uklidnila. Hned na úvod rozhodujícího dějství Paoliniové sebrala podání, nicméně do stavu 4:4 dvakrát přišla o náskok brejku a situaci, kdy byla kousek od vítězství, ani tentokrát psychicky neustála. Toho světová sedmička využila a v deváté a 11. hře se vždy dostala k jednomu mečbolu na returnu. Vekičová však obě hrozby zlikvidovala a nakonec musel rozhodnout super tie-break, který vyhrála Paoliniová poměrem 10:8.

Statistiky zápasu. Livesport

"Pro moji rodinu asi nebylo snadné sledovat takový zápas. Byla to horská dráha emocí. Jsem vděčná, že tu je se mnou. Vždycky mě podporovala. Poslední měsíce jsou pro mě šílené. Snažím se si tenis co nejvíce užívat. Hrát na tomhle kurt je splněný sen, jako malá jsem finále ve Wimbledonu sledovala," řekla Paoliniová po postupu.

Paoliniová zhruba loni touto dobou nastartovala stále probíhající životní období a letos exceluje na všech površích. V únoru senzačně triumfovala na hardové tisícovce v Dubaji, na antukovém French Open došla až do finále (porážka s Igou Šwiatekovou) a nyní si zahraje o titul na trávě ve Wimbledonu.

V posledních dnech se stala první italskou semifinalistkou a zároveň finalistkou Wimbledonu. V sobotním finále proti lepší ze souboje grandslamových šampionek mezi Barborou Krejčíkovou a Jelenou Rybakinovou může jako třetí Italka v historii ovládnout grandslam. Povedlo se to pouze Francesce Schiavoneové na French Open 2010 a Flavii Pennettaové na US Open 2015.

Ve finálových duelech má bilanci 2:4. Za posledních 25 let je teprve pátou hráčkou, která dokázala ve stejné sezoně postoupit do finále French Open i Wimbledonu. V tomto období se to podařilo pouze ikonám Steffi Grafové, sestrám Williamsovým a Justine Heninové. Z Italek slaví takový úspěch jako první v historii.

Vekičová ukončila během travnaté části sezony zhruba roční krizi. Rodačka z Osijeku čekala téměř rok na sérii tří vítězství a po finále na generálce v Bad Homburgu měla blízko k závěrečnému kolu i ve Wimbledonu, kde si zahrála své první grandslamové semifinále. V žebříčku se posune o 16 míst na 21. pozici a bude zaostávat dvě příčky za svým maximem.

V All England Clubu se mohla stát druhou chorvatskou grandslamovou finalistkou v otevřené éře tenisu. Na French Open 1997 kralovala Iva Majoliová po výhře nad Martinou Hingisovou.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu