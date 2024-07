Krejčíková v semifinále Wimbledonu? Necítí tlak a má na trávu zbraně, říká trenérka Cetkovská

Barbora Krejčíková (28) poprvé ve své kariéře došla do wimbledonského semifinále a bude v něm čelit nedávné vítězce Jeleně Rybakinové (25). Hru české tenistky rozebrala pro Livesport Zprávy bývalá osmifinalistka londýnského turnaje a dnes trenérka dívčích mládežnických výběrů Petra Cetkovská.

Co na současné výsledky a výkony Barbory Krejčíkové říkáte? Překvapují vás?

"Bára se poslední dobou trápila s nějakými zdravotními problémy a neměla takové výkony, na jaké jsme byli v posledních letech zvyklí. Možná to ideální vnitřní nastavení zase našla tento týden. Využila teď i toho, jak je ženský tenis v posledních letech poměrně hodně otevřený, že vlastně daleko může dojít více hráček. Ale ona znovu dokazuje, že si pro důležité výsledky umí dojít. Možná jen potřebovala čas a vše se tento týden sešlo a je samozřejmě skvělé, že se to povedlo zrovna ve Wimbledonu."

Zvládá zápasy zatím jistě, i když na trávě nikdy moc úspěšná nebyla. Ve Wimbledonu byla předtím jen jedinkrát v osmifinále.

"Já rozhodně překvapená nejsem, protože Bára má pro trávu opravdu dobrou hru. Možná na ní dříve tolik nehrála a soustředila se spíš na antuku. Ale umí hrát chytře a kreativně a to jsou na tomhle povrchu hrozně důležité věci."

Dřív ale končívala daleko dříve, kde vidíte příčiny té pozitivní změny?

"Je to možná i tím, že už má něco odehráno. Vidíme, že kromě Rybakinové letos daleko došly hráčky, které už jsou na okruhu hezkou řádku let. A zkušenosti opravdu hrají velkou roli. Není na ní vidět, že by přemýšlela, že by se na trávě nedalo dobře běhat, že si musí dávat pozor na odskoky, že musí doťapkávat, aby neuklouzla. Prostě hraje úplně normálně, přirozeně, působí uvolněně. Ona byla výborná na antuce i na hardu a teď je vidět, že se ani trávy vůbec nebojí."

Projevuje se třeba i faktor toho, že se od ní tolik nečekalo? Naopak Markéta Vondroušová při obhajobě tlak nezvládla...

"To neplatí jen o Wimbledonu, to platí všeobecně. Když se od někoho nečekají velké věci, tak hraje většinou uvolněně a lépe. A naopak očekávání dostávají hráčky pod tlak, zvlášť na grandslamech, kde média opravdu úřadující šampiony sledují na každém kroku. Letos jsme to viděli u Markéty Vondroušové a Bára také po svém triumfu na Roland Garros prošla podobným příběhem, také hned rok poté vypadla v prvním kole. Pro favority je to vždy mentálně těžší. Není to jen o vlastních nervech a nějakých myšlenkách v hlavě, ale i soupeři hrají bez respektu, jsou uvolnění a jdou porazit vítěze."

Barbora se v semifinále střetne s Jelenou Rybakinovou, ta už ve Wimbledonu triumfovala a turnaj jí svědčí. Co může být klíč k úspěchu?

"Myslím si, že v osmifinále měla Bára výborný test. Porazila Jelenu Ostapenkovou, která je sice menšího vzrůstu, ale má velmi podobný styl hry jako Rybakinová. Je to rychlá hra, hraná napřímo a aktivně s minimem výměn. Ale porazila ji a tak ví, že i proti typu těchto hráček může hrát úspěšně i na trávě. Bude zase důležité, aby dál byla kreativní, rozběhala Rybakinovou a jí nedovolila být tou, podle které se hraje. Zbraně i kvalitu na to Bára má. Umí skvěle servírovat, má výborný čop, umí si dojít pro volej..."

Také možná ušetřila síly, když velkým obratem odvrátila třetí set v předchozím duelu s Ostapenkovou…

"Určitě! I to se bude hodit. Čas strávený na kurtu a únava s tím spojená se může projevit, zvlášť když se zápasy následují hned druhý den, což je případ tohoto semifinále. A také když je horko, tak hra na trávě velmi vyčerpává. Je to tedy i o silách. Ale ono potom stejně v těch posledních nebo finálových kolech na to člověk nehledí a snaží ze sebe vymačkat všechnu sílu a energii."

V souvislosti s Krejčíkovou se mluví i o jejím návratu ke Kateřině Siniakové. Mají spolu hrát o olympijské medaile. Myslíte, že tato souhra zase může fungovat, nebo se po Paříži zase rozejdou?

"To samozřejmě vědí jen ony dvě. Hrály spolu opravdu dlouhou dobu a odehrály neskutečné množství hezkých a důležitých zápasů. Získaly sedm grandslamů. A tak možná ta jejich vzájemná chemie vyprchala a potřebovaly si od sebe odpočinout. To se prostě stává. Třeba znovu objeví, že si chybí a že to znovu spolu zkusí, ale to uvidíme až po té olympiádě."