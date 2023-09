Bolest mě změnila. Velká Nadalova zpověď o loučení, chybách i Djokovičovi

Rafael Nadal při rozhovoru pro Movistar Plus.

Rafael Nadal (37) se po delší době objevil na scéně a tenisovým fanouškům prozradil, jak to vypadá s jeho návratem na kurty. V rozhovoru pro stanici Movistar Plus naznačil, že by sezona 2024 mohla být jeho poslední. Řeč byla ale i o Novaku Djokovičovi (36), Carlosu Alcarazovi (20), operaci kyčle či Realu Madrid, jehož je zarytým fanouškem.

Pro Nadala je sezona 2023 nejsmutnější v celé jeho profesionální kariéře. Vyhrál v ní jediný zápas a přiznal, že kvůli nepřestávajícím zdravotním problémům i podstoupeným lékařským zákrokům se čím dál víc trápí i v osobním životě. "Velké bolesti změnily i můj charakter. A to zřejmě víc, než by bylo vhodné. Nezatrpkl jsem, ale žiju nyní s kontrolovanou bolestí," vyznal se.

Přesto se španělský tenista, zejména kvůli lásce k tenisu a sportu obecně, nechce vzdát. A jelikož se v příštím roce bude hrát olympijský turnaj na jeho oblíbeném Roland Garros, uvažuje o tom, že by loučení s tenisem mohlo proběhnout právě tam. "Olympiáda by byla pěkná tečka, to bych si samozřejmě hodně přál."

V pařížském tenisovém svatostánku se ale za rok samozřejmě bude hrát i antukový grandslam, který čtrnáctkrát vyhrál. "Pokud budu cítit, že mám nějakou šanci vyhrát Roland Garros, budu si určitě muset vybrat, na kterých turnajích se objevím a které vynechám, i když byly v mém životě důležité. Pokud to nepůjde, možná bych chtěl udělat rozlučkové turné na několika místech."

O jakých tématech Nadal hovořil?

O aktuální situaci: "Trénuji třikrát týdně čtyřicet minut. Ale hraju bez pohybu a intenzity. Vypadá to nudně, ale musím být opatrný a neustále se kontroluji.”

O svém zdraví: "Kromě rehabilitace bederních svalů jsem byl 2. června na operaci kyčle. Mám za sebou těžký rok a půl, i když jsem v průběhu toho období vyhrál Roland Garros. Výsledky někdy zastíní realitu všedních dnů. Mé bederní svaly byly ve velmi špatném stavu a operace byla jediné řešení. Lékaři mi řekli, že pokud ji nepodstoupím, neuzdravím se, ani kdybych přestal s tenisem na delší dobu. Zákrok dopadl dobře, ale stejně bude trvat dlouho, než budu zpět. Dal jsem si pět týdnů dovolené, kdy jsem byl jen v posilovně."

O svém plánu: "Žádný plán není. Chtěl bych znovu hrát, být konkurenceschopný, ale neřeším, jestli vyhraju Roland Garros nebo Australian Open. Zatím je všechno velmi daleko a nechci mást lidi. Neříkám, že je to nemožné, protože věci se ve sportu mění velmi rychle. Ale nedělám si iluze, znám svůj věk a uvědomuji si problémy, které mi nedovolují trénovat na sto procent. Každopádně mi to nebere nadšení vrátit se.”

O kontaktu s ostatními tenisty: "Ještě jsem kvůli nějakému zmatku negratuloval Djokovičovi, musím mu poslat zprávu. Jinak si občas napíšu s Carlosem (Alcarazem). Na okruhu mi nezůstalo moc přátel, jsem pro mladé už jiná generace. Ale s Rogerem (Federerem) si voláme."

O Djokovičovi: "Když ho vidím vyhrávat, nic necítím. Jestli bych chtěl bych být tenistou s největším počtem grandslamů v historii? Samozřejmě. Ale nikdy jsem tím nebyl posedlý. Novak žije jinak. Pro něj by bylo frustrující, kdyby toho nedosáhl, možná proto se mu povedlo vyhrát už 24 titulů. Vyrůstali jsme každý v jiných kulturách."

O Alcarazovi: "Je to mladý muž, který už byl světovou jedničkou a vyhrál dva grandslamy. Má až brutální předpoklady k tomu, aby tenisu vládl. Ale stát se může mnoho věcí. Potenciál v něm je a když spolu mluvíme, říkám mu, že musí mít stále touhu se zlepšovat. Jen nadšení udržuje motivaci, to platilo i u mě."

O vypnutí tenisu: "Když nehraju, na tenis se skoro nedívám. Zejména kvůli tomu, abych se od všeho odpojil a neuvědomoval si, co se děje. Finále US Open a Wimbledonu jsem ale sledoval."

Zvládne vybojovat 23. grandslamový titul? Livesport

O rozhodnutích, kterých lituje: "Změnil bych mnoho věcí. Například péči o své tělo, když jsem byl hodně mladý. Dlouhodobě jsem byl jedním z těch, kteří na okruhu hráli nejméně. Vynechal jsem také více než deset grandslamů. Djokovič je dnes také lepší, protože má tělo, které mu umožňuje hrát víc zápasů, než jsem mohl já. Ale neviním se z chyb. Pokud jsem chyboval, bylo to proto, že jsem hledal nejlepší řešení."

O blížícím se konci: "Rok 2024 bude zřejmě mým posledním, ale není to definitivní. Vnímám, jak je na tom moje tělo, ale zároveň nevím, jak na tom budu za tři nebo čtyři měsíce. Jde o to, abych mohl naplno hrát a mít stoprocentní pocit ze hry. Doufám, že v polovině listopadu budu vědět, jak na tom skutečně jsem."

O Realu Madrid: "Čekám s otevřenou náručí na návrat Mbappého, byl bych rád, kdyby přišel. A jestli bych chtěl být prezidentem klubu? Asi by se mi to líbilo, i když nevím, zda splňuju požadavky. Myslím, že momentálně ve vedení máme to nejlepší."