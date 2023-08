Tennis Tracker: Bouzková porazila Garciaovou i počtvrté, Azarenková z Montrealu odstoupila

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. srpna?

5:12 – Viktoria Azarenková si před úterním šlágrem druhého kola na podniku WTA 1000 v Montrealu proti Sloane Stephensové obnovila zranění a ze soutěže odstoupila. "Během rozehrávky na dnešní zápas jsem si obnovila vleklé zranění. Myslela jsem, že už je to vyřešené, ale bohužel se to znovu vrátilo a musím z turnaje odstoupit," oznámila zklamaná dvojnásobná vítězka Australian Open. Američanka v osmifinále čeká na vítězku duelu mezi Jelenou Rybakinovou a Jennifer Bradyovou, jejichž souboj byl v tie-breaku prvního setu přerušen kvůli dešti a dohrávat se bude ve středu.

4:53 – Jiří Lehečka v Torontu své maximum na turnajích Masters 1000 nevyrovnal. Ve druhém kole český tenista ani na druhý pokus nenašel recept na světovou pětku Caspera Ruuda, kterému v nočním duelu podlehl po nevyužití dvou setbolů v první sadě a ztrátě třinácti fiftýnů v řadě v závěru utkání 6:7, 4:6.

Dvě výměny ze zápasu Lehečka – Ruud Livesport

4:40 – Marie Bouzková vyhrála s Francouzkou Caroline Garciaovou i čtvrtý vzájemný zápas a první mimo trávu. Na podniku WTA 1000 v Montrealu nad světovou šestkou zvítězila 6:4, 4:6, 6:2 a připsala si 9. skalp hráčky TOP 10. V osmifinále se utká s Darjou Kasatkinovou, nebo Annou Blinkovovou.

4:34 – Camila Giorgiová vykročila za obhajobou triumfu z předloňského turnaje WTA 1000 v Montrealu už v kvalifikaci a nyní na cestě za zopakováním svého životního úspěchu pokračuje i v hlavní soutěži. Do té jednatřicetiletá Italka vstoupila výhrou 6:3, 6:2 nad domácí US Open 2019 Biancou Andreescuovou.

4:29 – Dvanáctý hráč světa Félix Auger-Aliassime pokračuje v trápení i na amerických betonech. Z krize se kanadský tenista nedostal ani na domácím Masters 1000 v Torontu, kde v úvodním kole podlehl v den 23. narozenin podobně jako předloni na olympiádě 4:6, 4:6 Australanu Maxi Purcellovi a od konce března tak prohrál sedmý z osmi duelů. Porazit za tu dobu dokázal jen člena druhé světové stovky.

4:25 – Daniel Evans náročný program po rychlém přesunu z Washingtonu, kde v neděli slavil druhý a nejcennější titul, ve vítězný vstup do Masters 1000 v Torontu neproměnil. Třiatřicetiletý Brit v úvodním kole podlehl 6:7, 5:7 domácímu kvalifikantovi Gabrielu Diallovi, který zaznamenal premiérovou výhru v hlavní soutěži turnaje ATP.

1:01 – Karolína Plíšková se v Montrealu na středeční singlový zápas proti světové jedničce Ize Šwiatekové výhrou ve čtyřhře nenaladila. S Chorvatkou Donnou Vekičovou v 1. kole podlehly 3:6, 6:4, 8:10 kanadsko-australské dvojici Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová a česká tenistka tak neukončila už 15 měsíců dlouhé čekání na deblovou výhru.