Tennis Tracker: Vondroušová v Berlíně postoupila, Lehečka prohrál s Alcarazem

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 22. června?

18:27 – Až ve čtvrtém vzájemném duelu a na soupeřově půdě uspěl Alexander Bublik v souboji s Němcem Janem-Lennardem Struffem. Na trávě v Halle kazašský tenista zvítězil 6:3, 6:7, 6:3 a postoupil do čtvrtfinále. V něm vyzve znovu po týdnu Itala Jannika Sinnera.

18:15 – Jiří Lehečka při debutu na prestižním podniku ATP 500 v londýnském Queen's Clubu poprvé do čtvrtfinále na trávě nepostoupil. 21letý český tenista ve druhém kole nepřekvapil v premiérovém souboji s hráčem TOP 3, světové dvojce Carlosi Alcarazovi ze Španělska podlehl 2:6, 3:6.

Sestřih zápasu Alcaraz –⁠ Lehečka Livesport CZ

16:56 – Aryna Sabalenková končí na trávě v Berlíně stejně jako loni na Veronice Kuděrmetovové. Nasazená jednička tak ani při třetím startu v tomto dějišti neprošla do čtvrtfinále, tentokrát s Ruskou prohrála ve dvou setech 2:6, 6:7. Kuděrmetovová si ve čtvrtfinále střihne reprízu pár dní starého finále s krajankou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Sestřih zápasu Sabalenková –⁠ Kuděrmetovová Livesport CZ

16:20 – Adrian Mannarino si i na druhém letošním travnatém turnaji připsal skalp TOP 10 a postoupil do čtvrtfinále. Francouz si v londýnském Queen's Clubu vyšlápl 6:4, 7:6 na světovou osmičku Taylora Fritze a o první semifinále po 10 měsících si zahraje s Alexem de Minaurem.

16:18 – Zdeněk Kolář smetl na challengeru v Poznani 6:3, 6:1 nasazenou čtyřku Facunda Díaze Acostu a poprvé od dubnového triumfu v Ostravě postoupil do semifinále. O třetí letošní finále na této úrovni a celkově sedmé se utká s Ulisesem Blanchem, či Tomásem Barriosem Verou.

15:12 – "Jsem rád, že jsem tady znovu ve čtvrtfinále. Je to skvělé místo, obzvláště, když je tak krásné počasí. Těším se, že to snad bude pokračovat a odehraju tu další zápasy," prohlásil De Minaur po výhře.

Pozápasový ohlas De Minaura Livesport CZ

14:40 – Alex de Minaur si v londýnském Queen's Clubu zahraje čtvrtfinále, postoupil do něj po jednoznačném vítězství 6:2, 6:2 nad Diegem Schwartzmanem.

Sestřih zápasu De Minaur –⁠ Schwartzman Livesport CZ

14:33 – Markéta Vondroušová pokračuje na své první generálce na Wimbledon beze ztráty setu a zahraje si své premiérové čtvrtfinále na travnatých dvorcích. V Berlíně jí za stavu 3:6, 5:6 ze svého pohledu kvůli zranění zápěstí vzdala domácí čtvrtfinalistka loňského ročníku nejslavnějšího turnaje Jule Niemeierová.

Sestřih zápasu Vondroušová –⁠ Niemeierová Livesport CZ

13:21 – "Tráva není můj oblíbený povrch, ale nějak se mi daří hrát na ní dobře. Podle skóre to možná vypadalo jednoduše, ale tak to nikdy není, ona hrála úžasně. Druhý set už nebyl tak těžký jako první, ale myslím, že celkově to byl dobrý zápas," vyprávěla Alexandrovová po zápase s Gauffovou, jíž vyprovodila za hodinu a 16 minut.

Pozápasový ohlas Alexandrovové Livesport CZ

12:38 – Jekatěrina Alexandrovová přehrála ve druhém kole v Berlíně 6:4, 6:0 světovou sedmičku a loňskou semifinalistku Cori Gauffovou a vyhrála letos na trávě i sedmý zápas. Ve čtvrtfinále se utká s nasazenou jedničkou Arynou Sabalenkovou, nebo v repríze nedělního finále v Hertogenboschi s krajankou Veronikou Kuděrmetovovou.

Sestřih zápasu Alexandrovová –⁠ Gauffová Livesport CZ

07:05 – V londýnském Queen's Clubu nabídne druhé kolo turnaje konfrontaci Jiřího Lehečky s nasazenou jedničku Carlosem Alcarazem. Hraje se též v Birminghamu, kde o postup do čtvrtfinále utkají Barbora Krejčíková s Terezou Martincovou. Kromě toho pokračují turnaje na trávě i v Berlíně a Halle.