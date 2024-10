Tennis Tracker: Collinsová nekončí, hrát bude i v roce 2025. Bencicová chystá návrat po porodu

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 18. října?

Hlavní události

08:02 – Bývalá světová sedmička Belinda Bencicová, jež se na jaře stala maminkou, se chce půl roku po porodu dcery Belly vrátit na tenisový okruh. Sedmadvacetiletá Švýcarka oznámila, že cílem je představit se už na listopadovém Billie Jean King Cupu, v němž Švýcarsko čeká na domácí půdě v Bielu playoff proti Srbsku. Olympijská vítězka z Tokia 2021 chce otestovat svou formu už na konci října na halové akci ITF W75 v německém Hamburku. "Zatím nejsem na vrcholu tenisově ani kondičně. Ale cítím se opravdu dobře a jsem připravená hrát. Chci svůj stav otestovat v soutěžním prostředí, abych viděla, na čem musíme zapracovat a začala novou sezonu ve špičkové formě. A také abychom poznali, jak logisticky zvládneme každodenní život na turnajích s naší Bellou," uvedla Bencicová. Více informací najdete v článku

07:45 – Danielle Collinsová po letošním Australian Open oznámila, že sezona 2024 je její poslední, aby mohla založit rodinu. Během jara se ale dostala do možná životní formy, vrátila se do TOP 10 a navzdory nepovedeným posledním týdnům své plány změnila. "I když jsem se těšila, že tenisovou kariéru zakončím letos na vysoké úrovni a po hlavě skočím do další kapitoly svého života, nešly věci podle plánu. Takže příběh Danimal nekončí, v roce 2025 se na okruh vrátím," oznámila třicetiletá Američanka na Instagramu. "Samozřejmě nemám žádnou záruku, ale věřím, že v nadcházejícím ročníku se mi bude dařit stejně jako letos a budu hrát, dokud se situace s mojí plodností nezlepší," dodala. Více informací najdete v článku

Další zprávy

09:57 – Kvalifikantka Aoi Itóová hraje na domácí akci WTA 250 v Ósace svou první hlavní soutěž na nejvyšším okruhu v kariéře a může to klidně dotáhnout až do finále. Dvacetiletá Japonka momentálně figurující na 188. místě žebříčku vyřadila grandslamovou šampionku Sofii Keninovou, nasazenou osmičku Elisabettu Cocciarettovou a naposledy po setech 6:7, 6:2, 6:3 Evu Lysovou. V semifinále změří síly s Kimberly Birrellovou, nebo krajankou Sarah Saitóovou.

06:38 – Suzan Lamensová v japonské Ósace zdolala 4:6, 6:3, 6:3 Rumunku Anu Bogdanovou a postupem do semifinále vyrovnala své maximum na okruhu WTA z letošní Budapešti. O finále, které jí teoreticky může zajistit premiérový posun do TOP 100, si pět zápasů neporažená pětadvacetiletá Nizozemka zahraje s Clarou Tausonovou, nebo Diane Parryovou.