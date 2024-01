Tennis Tracker: Déšť komplikuje start kvalifikace Australian Open, Češi si na své zápasy počkají

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. ledna?

07:31 – Elise Mertensová získala v Hobartu své úvodní dva tituly na okruhu WTA a do letošního ročníku oblíbeného turnaje vstoupila suverénní výhrou 6:2, 6:3 nad bývalou finalistkou Australian Open Danielle Collinsovou. Na čtvrtfinále bude nasazená jednička, která loni v tomto dějišti vypadla v prvním kole, útočit proti slovenské kvalifikantce Anně Karolíně Schmiedlové.

06:28 – Barbora Krejčíková vstoupila do letošní sezony porážkou v Adelaide. Nasazená čtyřka hned v prvním kole nestačila 5:7, 6:3, 5:7 na rozehranou kvalifikantku Annu Kalinskou, na kterou nenašla recept ani předloni v Guadalajaře. Hned úvodní zápas na turnaji nezvládla už popáté od začátku srpna. Ruska bude v přípravě na úvodní grandslam roku pokračovat soubojem s Claire Liuovou, nebo krajankou Darjou Kasatkinovou.

06:18 – Alex de Minaur v předchozím týdnu v týmovém United Cupu porazil tři zástupce TOP 10 včetně zraněného Novaka Djokoviče, posbíral cenné body do žebříčku a v pondělí se stal prvním Australanem v elitní desítce pořadí od Lleytona Hewitta v roce 2006.

06:09 – Kateřina Siniaková má hrát letošní sezonu po boku aktuální deblové světové jedničky Storm Hunterové, se kterou začne spolupráci na Australian Open. Ještě předtím startuje na generálce v Adelaide společně s Aljaksandrou Sasnovičovou, s níž v prvním kole zdolala 6:4, 2:6, 10:8 nasazené dvojky Gabrielu Dabrowskou a Erin Routliffeovou.

05:55 – Anna Karolína Schmiedlová v Hobartu předvedla parádní obrat a navázala na zvládnutou kvalifikaci. Přemožitelka Lindy Fruhvirtové z přímého souboje o hlavní soutěž prohrávala v prvním kole s Camilou Osoriovou o set a brejk a poté čelila za stavu 1:5 v rozhodujícím dějství mečbolu. Přesto Kolumbijku po více než dvou a půl hodinách boje přetlačila 1:6, 7:6, 7:5. Ve čtvrtfinále může Slovenka vyzvat dvojnásobnou šampionku a nasazenou jedničku Elise Mertensovou.

05:40 – Kvůli dešti pořadatelé Australian Open zrušili všechny pondělní zápasy prvního kola kvalifikace. Boje o hlavní soutěž úvodního grandslamu sezony nemohli zahájit Brenda Fruhvirtová, Sára Bejlek ani Zdeněk Kolář a do akce půjdou až v úterý.

05:10 – Linda Fruhvirtová padá na začátku letošního roku do další krize. V Hobartu zaznamenala už třetí porážku v probíhající sezoně a nevyužila druhou šanci. Česká teenagerka neuspěla ve finále kvalifikace a další nezdar si připsala coby lucky loser v prvním kole hlavní soutěže, v němž nestačila 3:6, 7:5, 3:6 na Arantxu Rusovou, kterou před pár měsíci v Pekingu jasně porazila.