Tennis Tracker: Djokovič pokračuje v dominanci na US Open, Strýcová si protáhla rozlučku

Novak Djokovič pokračuje v grandslamové dominanci i na US Open.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 30. srpna?

23:28 – Dominic Thiem na US Open na cenný skalp nasazeného Alexandera Bublika nenavázal. Šampion ročníku 2020 prohrál v tie-breaku úvodní sadu s Benem Sheltonem a pak už odehrál jen jeden game, než pro zdravotní problém vzdal. Domácí mladík se o postup do osmifinále popere s Aslanem Karacevem.

23:25 – Viktoria Azarenková překvapivě skončila na letošním US Open už ve druhém kole a dál čeká na první čtvrtfinálovou účast od lednového Australian Open. Trojnásobná finalistka a bývalá světová jednička nestačila 3:6, 3:6 na Lin Zhu, která zabojuje o své druhé grandslamové osmifinále proti Belindě Bencicové.

22:04 – Novak Djokovič hraje na US Open po dvou letech a stále neztratil set. Trojnásobný šampion, který útočí na vyrovnání rekordu Margaret Courtové a letos na grandslamech prohrál jen finále Wimbledonu, si ve druhém kole poradil bez zaváhání na podání 6:4, 6:1, 6:1 s Bernabém Zapatou. O postup do osmifinále se utká v derby s Laslem Djerem.

22:01 – Barbora Strýcová, která hraje na US Open poslední turnaj své kariéry, vypadla v singlu hned v prvním kole, ale vstup do deblové soutěže zvládla. Dvojnásobná wimbledonská šampionka v této disciplíně začala po boku krajanky Markéty Vondroušové výhrou 6:4, 6:1 nad slovensko-čínským párem Tereza Mihalíková, Yi-Fan Xu. V dalším kole můžou narazit na obhájkyně titulu a nasazené jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

21:49 – Iga Šwiateková pokračuje na US Open v suverénní obhajobě loňského triumfu a také v boji o setrvání na postu světové jedničky. Největší favoritka deklasovala v úvodním kole Rebeccu Petersonovou, ale s bývalou světovou dvacítkou Darjou Savilleovou třikrát ztratila servis a bojovala přes hodinu a půl. Naturalizovanou Australanku přehrála 6:3, 6:4 a o osmifinále si zahraje s kvalifikantkou Kajou Juvanovou.

21:29 – Stefanos Tsitsipas už byl ve druhém týdnu na všech grandslamech kromě US Open. A ani letos se do osmifinále závěrečného majoru roku nedostane. Sedmý hráč světa, který po finálové účasti na lednovém Australian Open neprožívá povedené období, skončil už ve druhém kole po pětisetové bitvě s Dominicem Strickerem. Proti švýcarskému mladíkovi podával na postup, ale nakonec prohrál 5:7, 7:6, 7:6, 6:7, 3:6. Stricker se pokusí znovu vylepšit své grandslamové maximum v souboji s Benjaminem Bonzim, nebo Christopherem Eubanksem.

21:20 – Karolína Muchová pokračuje na letošním US Open bez ztráty setu a už počtvrté postoupila do třetího kola závěrečného grandslamu sezony. Finalistka nedávného French Open, která se v New Yorku řadí mezi černé koně, si poradila snadno 6:3, 6:3 s Magdalenou Frechovou. O vyrovnání svého maxima ve Flushing Meadows, osmifinále z roku 2020, se popere s domácí Taylor Townsendovou.

19:33 – Cori Gauffová už na druhém letošním grandslamu vystavila stopku o tři roky mladší Miře Andrejevové. Po obratu na French Open našla recept na Rusku také na domácím US Open, kde ji ve druhém kole přehrála snadno 6:3, 6:2. Devatenáctiletá Američanka, jež se řadí k největším favoritkám, se o účast ve druhém týdnu utká s Elise Mertensovou, nebo krajankou Danielle Collinsovou.

19:11 – Linda Nosková si na US Open zahraje po singlu i druhé kolo čtyřhry. S krajankou Miriam Kolodziejovou ztratily úvodní set, ale pak už proti Makenně Jonesové a Jamie Loebové dominovaly a domácí duo přehrály 4:6, 6:1, 6:0.

19:01 – Belinda Bencicová si poradila dvakrát 6:3 s kvalifikantkou Yuriko Miyazakiovou a při sedmém z osmi startů na US Open postoupila do třetího kola. Bývalá semifinalistka bude pokračovat na svém jasně nejúspěšnějším grandslamu proti trojnásobné finalistce a bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové, či Lin Zhu.

11:00 – Brit Andy Murray v úterý na US Open zaznamenal jubilejní 200. výhru na grandslamech, což dokázal jako teprve devátý tenista v open éře. Jen o tři výhry více má na kontě Američan Pete Sampras.

10:38 – Premiérové nasazení systému Video Review (VR) při posuzování sporných situací na tenisovém US Open se neobešlo bez komplikací. Přezkoumání verdiktu o dvojím dopadu míčku pomocí letošní novinky si jako první vyžádal Francouz Corentin Moutet v duelu s Andym Murraym, sudí na umpiru ale nefungoval tablet a původní rozhodnutí ve prospěch britského tenisty tak zůstalo v platnosti. "Evidentně to v docela důležité chvíli zápasu nešlo podle plánu," komentoval trojnásobný grandslamový šampion Murray situaci ze závěru zápasu, v němž nakonec Mouteta porazil 6:2, 7:5, 6:3.

09:37 – Úterní vítězství Stana Wawrinky nad Jošihitem Nišiokou udělalo z 38letého Švýcara nejstaršího vítěze zápasu dvouhry na US Open od roku 1992, kdy uspěl ještě o dva roky starší Jimmy Connors. Wawrinka v New Yorku získal v roce 2016 poslední ze svých tří grandslamových titulů a je nadšený, že stále může hrát na nejvyšší úrovni. "Nikdy jsem nezapomněl, proč jsem začal s tenisem a o čem jsem snil, když jsem byl mladý. Hrát US Open, grandslamy, velké turnaje, hrát na ATP Tour, prostě být tady. Jsem rád, že na této úrovni pořád hraju," řekl.

05:11 – Program druhého dne na US Open skončil nezvykle již téměř hodinu před půlnocí. Světová dvojka Aryna Sabalenková po nepříliš povedeném výkonu odstartovala výhrou 6:3, 6:2 nad Belgičankou ukrajinské původu Marynou Zanevskou, jež v night session na Arthur Ashe Stadium odehrála poslední zápas kariéry.

05:07 – Carlos Alcaraz se na úvod obhajoby svého prvního grandslamového titulu příliš nezapotil. V prvním kole US Open si jeho německý soupeř Dominik Köpfer už v šesté výměně podvrtl levý kotník a přestože ještě hodinu bojoval, za stavu 2:6 a 2:3 vzdal. Španělský favorit se v dalším utkání střetne s Jihoafričanem Lloydem Harrisem (h2h 0:0).

05:05 – Barbora Krejčíková po wimbledonském zranění kotníku neuhrála ve třech zápasech během US Open Series ani set. Na newyorském grandslamu skončila v úvodním kole po porážce 4:6, 6:7 s Italkou Luciou Bronzettiovou, přestože v závěrečném setu smazala manko 0:4 a soupeřce nedovolila utkání uzavřít při jejím servisu.

05:02 – Šestý hráč světa Jannik Sinner vykročil za obhajobou čtvrtfinále na US Open hladkou výhrou 6:3, 6:1, 6:1 nad Němcem Yannickem Hanfmannem. Ve druhém kole se dvaadvacetiletý Ital střetne letos už potřetí s krajanem Lorenzem Sonegem (h2h 2:0).

04:58 – Venus Williamsová skončila na domácím US Open potřetí v řadě hned v 1. kole, což se jí v letech 1997-2019 nestalo ani jednou. Letos 43letá americká veteránka podlehla jednoznačně 1:6, 1:6 belgické kvalifikantce Greetje Minnenové.

04:54 – Barbora Strýcová odehrála svůj poslední zápas singlové kariéry v 1. kole US Open. Sedmatřicetiletá Češka na závěr svého rozlučkového turné podlehla 4:6, 4:6 o rok starší Estonce Kaie Kanepiové a může se soustředit už jen na debl s Markétou Vondroušovou.

04:49 – Stan Wawrinka poprvé od roku 2019 postoupil do druhého kola US Open. Do letošního ročníku vstoupil švýcarský šampion z roku 2016 výhrou 7:6, 6:2, 6:4 nad Japoncem Jošihitem Nišiokou a včetně challengeru zvládl svůj úvodní zápas už 9. turnaji po sobě. V dalším duelu se osmatřicetiletý veterán utká podobně jako minulý měsíc ve Wimbledonu s nasazeným argentinským antukářem Tomásem Martínem Etcheverrym (h2h 1:0).

04:43 – Hubert Hurkacz na úvod US Open udolal 4:6, 5:7, 7:6, 6:3, 6:1 Švýcara Marca-Andreu Hüslera, přestože soupeř podával na vítězství, a teprve podruhé v kariéře vyhrál zápas, v němž prohrál první dva sety. O premiérový postup do 3. kola závěrečného grandslamu sezony si šestadvacetiletý Polák zahraje s britským mladíkem Jackem Draperem (h2h 2:0).

04:37 – Sebastián Báez znovu po čtyřech dnech porazil Chorvata Bornu Čoriče. Na úvod US Open rozjetý Argentinec zvítězil 7:5, 7:5, 6:1, zkompletoval výhry na všech grandslamech a svou neporazitelnost protáhl již na 11 zápasů. O premiérové 3. kola na majorech si dvaadvacetiletý Jihoameričan zahraje s brazilským kvalifikantem Felipem Meligenim (h2h 1:0).

04:29 – Světová devatenáctka Grigor Dimitrov poprvé v kariéře a až na 28. pokus otočil zápas, v němž prohrával 0:2 na sety. V prvním kole US Open dvaatřicetiletý Bulhar udolal po 4 hodinách 40 minutách boje 6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 7:6 (11:9) Slováka Alexe Molčana, přestože v rozhodujícím setu prohrával 2:5 a v závěru čelil celkem třem mečbolům. Ve druhém kole se po sedmi letech střetne s Britem Andym Murraym (h2h 3:8).

00:07 – Karolína Plíšková zvládla při osmém startu v řadě první kolo na US Open. Finalistka ročníku 2016 si v prvním kole poradila i s pomocí 11 es 6:1, 6:4 s kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou a připsala si své teprve třetí vítězství od začátku května. O první vítěznou sérii od konce dubna se utká s Clarou Burelovou (h2h 0:0).