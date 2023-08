Tennis Tracker: Medveděv na US Open úřadoval jen 77 minut, set neztratil ani Zverev

Daniil Medveděv prosvištěl do druhého kola US Open za pouhých 77 minut.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 29. srpna?

22:11 – Elina Svitolinová došla po mateřské pauze do čtvrtfinále na French Open a do semifinále Wimbledonu a úvodní zápas zvládla i na US Open, kde účinkuje po dvou letech a při všech posledních čtyřech startech hrála druhý týden. Bývalá světová trojka v prvním kole přehrála 6:3, 6:1 Annu-Lenu Friedsamovou a dál ji čeká souboj s Anastasií Pavljučenkovovou, nebo Fionou Crawleyovou.

21:33 – Jessica Pegulaová odstartovala další ze svých útoků na premiérové grandslamové semifinále bez problémů. Domácí jednička si na US Open na úvod poradila 6:2, 6:2 s Camilou Giorgiovou a vzájemnou bilanci s Italkou upravila na 9:2. Šampionka velké generálky v Montrealu se ve druhém kole potká s Patricií Marií Tigovou, nebo Rebeccou Marinovou.

21:29 – Světová jedenáctka a loňský semifinalista Karen Chačanov odehrál na US Open svůj první soutěžní zápas od čtvrtfinále na French Open a po zranění se vrátil jednoznačnou porážkou 2:6, 4:6, 2:6 s domácí divokou kartou Michaelem Mmohem. Jedná se o jeho první nezdar v úvodním kole grandslamů po dvou letech a celkově teprve čtvrtý. Američan bude bojovat o vyrovnání svého maxima na podnicích velké čtyřky proti loučícímu se krajanovi Johnovi Isnerovi, nebo Facundovi Díazovi Acostovi.

20:59 – Caroline Garciaová během loňské sezony amerických betonů ovládla podnik WTA 1000 v Cincinnati a došla na US Open do svého premiérového semifinále na grandslamech. Letos však vypadla v této části roku na čtyřech z pěti turnajů po prvním zápase. V úvodním kole závěrečného majoru roku schytala výprask 4:6, 1:6 od Yafan Wang, která se vrací po další zdravotní pauze a připsala si už 57. letošní vítězství. Čínská kvalifikantka bude pokračovat soubojem s Katie Boulterovou.

20:43 – Markéta Vondroušová suverénně zvládla svůj první zápas na majorech v roli grandslamové šampionky. Vítězka nedávného Wimbledonu deklasovala v úvodním kole US Open, kde hraje po dvou letech, 6:3, 6:0 korejskou kvalifikantku Na-Lae Han. Česká jednička, která upravila svou letošní bilanci v úvodních zápasech na 13:1, bude v dalším kole čelit Martině Trevisanové, nebo Julii Putincevové.

19:31 – Daniil Medveděv dle očekávání suverénně vstoupil do letošního ročníku US Open. Předloňský šampion v úvodním kole za pouhých 77 minut deklasoval 6:1, 6:1, 6:0 Attilu Balázse, který využil chráněného žebříčku pro další velký turnaj a v poslední době takřka vůbec nehraje. Jeden z největších favoritů se ve druhém kole utká s vítězem australského derby mezi Maxem Purcellem a Christopherem O'Connellem.

19:28 – Alexander Zverev pokračuje ve zlepšené formě z posledních týdnů zatím i na závěrečném grandslamu sezony. Nejlepší Němec v žebříčku, který na US Open startuje poprvé od finále 2020 a semifinále 2021, začal hladkou výhrou 6:4, 6:4, 6:4 nad finalistou jedné z generálek Aleksandarem Vukicem. Jeho dalším protivníkem bude krajan Daniel Altmaier, nebo Constant Lestienne.

19:19 – Ons Jabeurová si nedávno ve Wimbledonu prožila další velké zklamání, když prohrála s Markétou Vondroušovou a nezvládla ani své třetí finále na grandslamových turnajích. Další šanci na zisk největšího titulu má na US Open. Loňská finalistka v prvním kole navzdory nevolnosti přetlačila po dvou hodinách boje 7:5, 7:6 Camilu Osoriovou. Nasazená pětka bude další soupeřkou Lindy Noskové.

19:03 – Marie Bouzková zdolala na US Open 7:5, 6:4 hráčku druhé stovky a domácí divokou kartu Ashlyn Kruegerovou a při sedmém startu ve Flushing Meadows, kde v roce 2014 ovládla juniorku, se teprve podruhé dokázala probojovat přes první kolo. O premiérovou účast mezi nejlepší dvaatřicítkou v tomto dějišti bude nasazená Češka bojovat s Tatjanou Mariaovou, či Petrou Martičovou.

18:01 – Linda Nosková si na US Open poradila 6:2, 6:1 s domácí nadějí Madison Brengleovou a připsala si své druhé kariérní vítězství v hlavních soutěžích grandslamů, první bez skreče soupeřky. O vylepšení svého maxima na akcích velké čtyřky se finalistka nedávného Livesport Prague Open utká s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou, nebo Camilou Osoriovou.

15:22 – 22letá Polka Iga Šwiateková vstoupila do posledních 16 grandslamů pokaždé dvousetovou výhrou a ztratila přitom v průměru pouze 4,2 gamu na zápas.

09:43 – Turnaj mistryň by se letos mohl hrát v Ostravě a v příštích letech v Praze. Podle serverů iDNES.cz a iSport.cz se prestižní akci snaží do Česka přivést podnikatel Tomáš Petera. Dalším uchazečem o závěrečný podnik ženské tenisové sezony, který je plánován na přelom října a listopadu, je Rijád. Rozhodnout by se mělo v příštích dnech. "WTA má ode mě oficiální nabídku a velmi vážně ji zvažuje. Projekt máme připravený a čekáme na finální reakci asociace," řekl Petera, který v Česku pořádá tenisové turnaje a v Praze zorganizoval zápasy NHL či Final Four Evropské ligy basketbalistů.

07:54 – Novak Djokovič už poosmnácté v kariéře začal zápas na grandslamu vyhraným setem bez ztráty gamu. Druhý v této statistice Rafael Nadal nadělil kanára v úvodním setu na turnajích 'velké čtyřky' celkem třináctkrát.

07:02 – Skvělá výměna ze zápasu Novaka Djokoviče s Alexandrem Müllerem:

06:40 – Novak Djokovič vstoupil do US Open jednoznačnou noční výhrou 6:0, 6:2, 6:3 nad Francouzem Alexandrem Müllerem a na rekordním 67. grandslamu v řadě tak vyhrál zápas prvního kola. Šestatřicetiletý Srb se díky tomu po turnaji počtvrté v sezoně a podesáté v kariéře posune na post světové jedničky, kterou bude rekordních 390 týdnů. O postup do třetího kola, v němž v New Yorku ještě nikdy nechyběl, si trojnásobný šampion zahraje se Španělem Bernabém Zapatou (h2h 0:0). VÍCE V ČLÁNKU

06:15 – Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Linda Nosková a loučící se Barbora Strýcová odehrají v úterý první kolo na grandslamovém US Open.

05:21 – Petra Kvitová na US Open 12. rok po sobě a celkově po 14. v kariéře uspěla ve svém zahajovacím zápase. Do letošního ročníku vstoupila čtvrtfinalistka z let 2015 a 2017 výhrou 6:1, 7:6 nad naturalizovanou Španělkou Cristinou Bucsaovou. Ve druhém kole narazí na dvojnásobnou finalistku Caroline Wozniackou. VÍCE V ČLÁNKU