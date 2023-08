Tennis Tracker: Vítěz US Open Thiem má první výhru na majorech od Australian Open 2021

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 28. srpna?

19:12 – Iga Šwiateková suverénním způsobem vykročila za obhajobou loňského triumfu na US Open. Světová jednička a největší favoritka na úvod deklasovala za hodinu hry 6:0, 6:1 Rebeccu Petersonovou a už podevatenácté v sezoně nadělila kanára. Její další překážkou bude bývalá světová dvacítka Darja Savilleová (H2H 1:0).

19:06 – Dominic Thiem si připsal své první vítězství na US Open od roku 2020, kdy ve Flushing Meadows vybojoval svůj jediný dosavadní grandslamový titul. Bývalý třetí hráč světa, který se v posledních letech trápí zdravotně i výsledkově, deklasoval v prvním kole letošního ročníku 6:3, 6:2, 6:4 nasazeného Alexandera Bublika. Rakušan tak přerušil sérii sedmi porážek na majorech a vyhrál na nich poprvé od Australian Open 2021. V dalším utkání vyzve domácího Bena Sheltona.

18:41 – Maria Sakkariová zakončila všechna čtyři letošní vystoupení na grandslamových turnajích už v prvním týdnu. Světová osmička dokonce ztroskotala na závěrečném podniku velké čtyřky na US Open hned v prvním kole po porážce 4:6, 4:6 s hráčkou až z osmé desítky žebříčku Rebekou Masárovou. V New Yorku, kde hrála předloni semifinále, nezvládla úvodní zápas poprvé po sedmi letech. Masárová bude o první účast ve třetím kole majorů bojovat s Annou Karolínou Schmiedlovou, nebo Katerynou Baindlovou.

18:32 – Viktoria Azarenková vstoupila do letošního ročníku US Open suverénně. Trojnásobná finalistka a bývalá světová jednička smetla v prvním kole 6:1, 6:2 divokou kartu Fionu Ferrovou. Francouzce dovolila jen jednou uhájit podání a o první vítěznou sérii od Wimbledonu bude usilovat proti Lin Zhu, či Majar Šarífové.

18:15 – Karolína Muchová neuhrála při posledních dvou startech na US Open jediný set, ovšem do letošního ročníku závěrečného grandslamu sezony vstoupila očekávanou výhrou. Finalistka nedávného French Open si poradila 6:4, 6:0 s deblovou specialistkou a divokou kartou Storm Hunterovou. Ve druhém kole se světová desítka utká s Magdalenou Frechovou, nebo domácí Emmou Navarrovou.

15:25 – Novak Djokovič se může stát teprve třetím tenistou v open éře, který vyhraje Australian Open, Roland Garros a US Open během jedné sezony. A nejen podle dat a analýz je šestatřicetiletý Srb největším favoritem posledního grandslamu sezony.

12:49 – Japonec Kei Nišikori se na poslední chvíli odhlásil z US Open. Finalistu newyorského grandslamu z roku 2014 na kurty nepustí problémy s kolenem. V pavouku dvouhry ho nahradí šťastný poražený z kvalifikace James Duckworth z Austrálie, který se v úterním zápase 1. kola utká s úspěšným kvalifikantem Brazilcem Felipem Meligenim. Třiatřicetiletý Nišikovi se k tenisu vrátil letos v červnu po operaci kyčle z ledna 2022, odehrál jen čtyři turnaje, než ho ze hry vyřadily další zdravotní potíže.

09:12 – Jiří Lehečka se po finálové účasti na turnaji ve Winston-Salemu posunul poprvé v kariéře do TOP 30 světového žebříčku. Kariérní maximum v pořadí ATP si vylepšil na 29. místo. Českou jedničkou mezi ženami je dál Markéta Vondroušová, která figuruje v hodnocení WTA na devátém místě před desátou Karolínou Muchovou.

06:10 – Hned sedm českých zástupců v pondělí vstoupí do turnaje US Open. Úvodní zápas čeká v New Yorku také 18letou Lindou Fruhvirtovou, která na Grandstandu vyzve jako druhá v pořadí domácí Američanku Danielle Collinsovou.