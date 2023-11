Tennis Tracker: Djokovič se na úspěšný vstup do ATP Finals nadřel, bojoval přes tři hodiny

Novak Djokovič vstoupil do Turnaje mistrů vítězně.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 13. listopadu?

09:26 – Novak Djokovič jako teprve druhý tenista po Rogerovi Federerovi vyhrál po oslavě 35. narozenin 14 zápasů proti hráčům TOP 10 během jedné sezony. 36letý Srb může Švýcara tento týden překonat, na Turnaji mistrů k tomu bude mít minimálně dvě příležitosti.

08:55 – Jannik Sinner se stal prvním Italem od založení žebříčku ATP (od roku 1973), který porazil pět hráčů TOP 10 po sobě. Během podzimu si vyšlápl na Carlose Alcaraze, Andreje Rubljova, dvakrát na Daniila Medveděva a naposledy na úvod domácího Turnaje mistrů na Stefanose Tsitsipase.

08:37 – Stan Wawrinka vstupuje do pauzy mezi sezonami s ortézou na kotníku. Osmatřicetiletý Švýcar si zranění přivodil minulý týden na halovém turnaji ATP 250 v Métách, kde si při vlastním mečbolu podvrtnul kotník a nakonec zápas proti domácímu Lucovi Van Asschemu za stavu 6:4 a 6:7 vzdal. "Co se říká... Sedmkrát padneš, poosmé vstaň. Brzy se vrátím!" napsal trojnásobný grandslamový šampion k fotografii na Instagramu a uklidnil diskuze o konci své kariéry.

06:35 – Srbský tenista strávil v duelu s Runem na kurtu 184 minut. Více než tři hodiny přitom bojoval během ATP Finals teprve podruhé v kariéře – poprvé to bylo v roce 2022 proti Daniilu Medveděvovi.

00:16 – Novak Djokovič znovu po devíti dnech vyhrál tříhodinovou bitvu s Holgerem Runem. Na startu svého již 16. Turnaje mistrů šestinásobný srbský šampion zvítězil 7:6, 6:7, 6:3 a definitivně si zajistil post světové jedničky na konci sezony. Na 1. místě přezimuje poosmé v kariéře, čímž vylepší vlastní rekord.