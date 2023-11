Tennis Tracker: Rybakinová potvrdila, že tie-breaky zvládá. Letos jich vyhrála už šestnáct

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 1. listopadu?

06:50 – Úterní program na Turnaji mistryň zůstal nedokončen. Přerušen byl večerní deblový zápas, v němž Belgičanka Elise Mertensová s Australankou Storm Sandersovou vedly 7:5 a 2:0 nad dvojici Nicole Melicharová-Martínezová a Ellen Perezová. Americko-australský pár ani po třech dnech nemá dohraný jediný zápas, ve středu ho čeká dohrávka a druhý duel ve skupině. Pro Turnaj mistryň nevídaná situace.

06:15 – Jelena Rybakinová je zároveň také hráčkou s největším počtem vyhraných tie-breaků v jednom kalendářním roce za posledních šest sezon. V roce 2023 dovedla do vítězného hned 16 tie-breaků.

05:30 – Jelena Rybakinová na Turnaji mistryň v Cancúnu zdolala Mariu Sakkariovou nakonec až po dvou a půl hodinách boje 6:0, 6:7, 7:6 a připsala si první bod. Zatímco poražená Řekyně je po dvou porážkách bez šance na postup, Kazaška si o semifinále zahraje v přímém souboji s Arynou Sabalenkovou (h2h 2:4).

Sestřih zápasu Jelena Rybakinová – Maria Sakkariová. Livesport

02:00 – Jessica Pegulaová má po dvou dvousetových výhrách jisté místo v semifinále Turnaje mistryň ještě před svým posledním zápasem ve skupině. Razítko na postup jí dala Kazaška Jelena Rybakinová ziskem prvního setu (6:0) proti Řekyni Marii Sakkariové.