Tennis Tracker: Program Turnaje mistryň v Cancúnu opět zkomplikovalo počasí

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 5. listopadu?

09:27 – "To počasí bylo šílené. Oceňuji, že jste všichni přišli a zaplnili stadion. Podmínky jsou drsní, ale když nám fandíte, tak to v tomtpo časí oceníme ještě více," řekla Jessica Pegulaová po výhře nad Coco Gauffovou a postupu do finále Turnaje mistryň.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou po postupu do finále Turnaje mistryň Livesport

08:18 – WTA až v noci ze soboty na neděli zároveň rozhodla, že Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou už nemají šanci postoupit ze skupiny, což přitom bylo s jisté už v pátek po jejich druhé porážce 0:2 na sety. České tenistky se tak se zbytečným zpožděním mohou vydat na cestu z Cancúnu přes Toronto do španělské Sevilly, kde je už v úterý čeká zápas Billie Jean King Cupu proti Švýcarkám.

07:55 – Jessica Pegulaová v roce 2023 vyhrála všech 51 zápasů, v nichž získala první set. Uzavřít sezonu bez porážky v duelech, v nichž vedly 1:0 na sety, dosud dokázaly pouze dvě tenistky - Viktoria Azarenková v roce 2012 (60:0) a Lindsay Davenportová v roce 2001 (53:0).

05:30 – Nepřízeň počasí a absence střechy prodlouží letošní Turnaj mistryň o jeden den. Pořadatelé před pár okamžiky oznámily, že singlové finále se odehraje až v pondělí. V neděli by se v mexickém Cancúnu mělo rozhodnout o posledních semifinalistkách soutěže deblistek, finalistkách i šampionkách. Jednu dvojici tak můžou čekat hned tři zápasy během jednoho dne. Ve dvouhře se bude dohrávat jen druhé semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Igou Šwiatekovou.

04:56 – Kvůli deštivému počasí se v sobotu na Turnaji mistryň v Cancúnu dohrál jediný z pěti naplánovaných zápasů. Stále není rozhodnuto o semifinalistkách čtyřhry a není jasné, zda pořadatelé budou dál v Mexiku držet i Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou, přestože z pohledu matematické teorie nemají šanci na postup ze skupiny a už za dva dny je ve španělské Seville čeká zápas Billie Jean King Cupu proti Švýcarkám.

04:48 – Jessica Pegulaová na Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu neztratila set ani se svou čtvrtou soupeřkou. V semifinále smetla 6:2, 6:1 krajanku Coco Gauffovou a postoupila do svého největšího finále. Na soupeřku si 29letá Američanka bude muset počkat do neděle, neboť druhé semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Igou Šwiatekovou bylo za stavu 1:2 přerušeno kvůli dešti.