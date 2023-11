Tennis Tracker: Osmička pro Turnaj mistrů je kompletní, uzavřelo ji duo Zverev, Rune

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 4. listopadu?

08:00 – "Zápas byl těžký, ale z těch tří zápasů jsem se cítila nejlépe. Podmínky byly dost těžký, obě jsme s tím bojovaly. Nakonec ten zápas byl dobrý a já jsem ráda, že odjžídím s dobrým pocitem," řekla Markéta Vondroušová po porážce s Coco Gauffovou.

Rozhovor s Markétou Vondroušovou po posledním zápasu na Turnaji mistryň. Livesport

07:36 – O osmičce pro Turnaj mistrů je rozhodnuto. Čtvrtfinálová porážka Alexe de Minaura na pařížském Masters 1000 poslala na vyvrcholení sezony do Turína německého šampiona z roku 2021 Alexandera Zvereva a poprvé také dánského mladíka Holgera Runeho. Dvojice doplnila již jisté účastníky Novaka Djokoviče, Carlose Alcaraze, Daniila Medveděva, Jannika Sinnera, Andreje Rubljova a Stefanose Tsitsipase.

05:58 – Kvůli deštivému počasí v mexickém Cancúnu se v pátek na Turnaji mistryň nerozhodlo o posledních semifinalistkách soutěže deblistek. Zápas mezi páry Coco Gauffová/Jessica Pegulaová a Laura Siegemundová/Věra Zvonarevovová byl naposledy přerušen za stavu 6:3 a 1:1 a dohrávat se bude v sobotu v den semifinálových duelů, kdy Gauffovou s Pegulaovou čeká i vzájemný souboj o postup do finále dvouhry. Američanky k postupu do semifinále čtyřhry potřebují vyhrát a zároveň ve druhém setu uhrát ještě dva gamy.

04:34 – Iga Šwiateková znovu po roce prošla skupinou Turnaje mistryň bez ztráty setu, letos si postup z 1. místa zajistila po hladké výhře 6:1, 6:2 nad Tunisankou Ons Jabeurovou. O premiérové finále si Polka zahraje v odvetě za loňské vyřazení s Arynou Sabalenkovou, které může jako poslední zabránit přezimovat na postu světové jedničky.

Sestřih zápasu Iga Šwiateková – Ons Jabeurová Livesport

03:28 – Markéta Vondroušová při debutu na Turnaji mistryň prohrála všechny tři zápasy. Proti Coco Gauffové sice získala první set a v případě jednoznačné dvousetové výhry měla šanci na postup do semifinále, Američance ale nakonec v deštěm přerušované a silným větrem komplikované bitvě vítězek posledních dvou grandslamů podlehla 7:5, 6:7, 3:6, přestože podávala na vítězství.